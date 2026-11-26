Por el foro de Televisa donde se grababa el programa pasaron, entre muchos otros, Luis Miguel, Juan Gabriel, Thalía, Lucero, Yuri, Gloria Trevi y Paulina Rubio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Raúl Velasco murió el 26 de noviembre de 2006, a los 73 años, y hoy se cumplen dos décadas de su fallecimiento. El conductor mexicano condujo durante 28 años “Siempre en Domingo”, el programa de variedades que convirtió los domingos en una cita obligada para millones de familias en América Latina y que funcionó como plataforma de lanzamiento para decenas de artistas que hoy son figuras consagradas de la música en español.

Por el foro de Televisa donde se grababa el programa pasaron, entre muchos otros, Luis Miguel, Juan Gabriel, Thalía, Lucero, Yuri, Gloria Trevi y Paulina Rubio. También artistas internacionales como Tina Turner, Ricky Martin, Shakira, Chayanne, Rocío Dúrcal y Julio Iglesias encontraron en el espacio una vía de acceso al público latinoamericano.

PUBLICIDAD

55 años de siempre en domingo. Créditos: YT, Carlos Maldonado, Close Up Phoenix

Quién fue Raúl Velasco

Raúl Velasco nació en Celaya, Guanajuato, el 24 de abril de 1933. Antes de llegar a la televisión, se desempeñó como periodista y crítico de cine, con pasos por publicaciones como Novelas de la radio, Cine Universal, Cine Novelas, Cine Álbum y el diario El Heraldo de México.

El conductor Raúl Velasco sonríe frente a las cámaras durante la emisión del programa de variedades Siempre en Domingo. (Archivo/Televisa)

Su salto a la pantalla ocurrió en los años 60, cuando debutó como conductor en el Canal 8 de Televisión Independiente de México con los programas Media Noche y Domingos Espectaculares. Desde ahí construyó la experiencia que lo llevaría a crear su proyecto más recordado.

Raúl Velasco murió el 26 de noviembre de 2006, justo el mismo día en que Televisa transmitió un homenaje a su trayectoria, grabado previamente el 17 de octubre de ese año. El conductor se había retirado en 1998 por motivos de salud, después de casi tres décadas al frente de su programa.

PUBLICIDAD

Velasco cerraba cada corte de “Siempre en Domingo” con la frase “Aún hay más”, que se volvió su sello distintivo. Esa marca personal lo convirtió, según distintos registros periodísticos, en una figura con capacidad de decidir el destino de artistas jóvenes que buscaban hacerse un lugar en la industria.

“Siempre en Domingo”, el fenómeno televisivo

El programa se estrenó el 14 de diciembre de 1969 por el Canal 2 de Televisa, conocido como Canal de las Estrellas. Se mantuvo al aire de forma ininterrumpida durante 28 años, hasta su última emisión el 19 de abril de 1998.

El español Raphael se presentó en "Siempre en Domingo". |Crédito: YouTube, Viva Raphael - TV programas

En ese período sumó mil 480 programas y 10 mil 500 horas de transmisión. Cada emisión duraba en promedio tres horas y media, un formato que permitía presentar actuaciones en vivo, entrevistas y segmentos informativos sobre distintos países de habla hispana.

PUBLICIDAD

La señal llegó a transmitirse en más de 20 países de América Latina, Europa y Asia, además de Estados Unidos. Ese alcance masivo convirtió a “Siempre en Domingo” en una referencia para la industria discográfica de la región durante los años 70, 80 y 90.

La producción se realizaba originalmente en el foro 1 de Televisa Chapultepec. Tras el sismo de 1985, el programa trasladó su producción a los foros de San Ángel, sin dejar de realizar especiales en locaciones como Colima, Mazatlán, Acapulco y Cozumel.

Entre los momentos recordados del ciclo figuran la llegada de Diego Armando Maradona al foro apenas después de ganar el Mundial de México 86, además de presentaciones que combinaron a artistas consagrados con nuevas figuras que recién comenzaban su carrera.

PUBLICIDAD

Luis Miguel, el niño que debutó en el foro

Luis Miguel hizo su primera aparición en la televisión nacional mexicana el 19 de junio de 1982, un domingo que coincidía con el Día del Padre. Tenía apenas 12 años y se presentó en el estudio A de Televisa Chapultepec.

La razón por la que Luis Miguel jamás quiso regresar a ‘Siempre en domingo’ pese a su cariño por Raúl Velasco (Televisa)

De acuerdo con el testimonio de un colaborador del programa, encargado en ese momento de buscar nuevos talentos para la emisión, aquel día quedó marcado en su memoria porque el niño ensayaba en un cuarto de la parte superior del foro antes de salir a escena.

La repercusión fue inmediata. Raúl Velasco le expresó al propio cantante que nunca había visto tantas niñas reunidas en el estudio, según quedó registrado en relatos sobre aquella presentación.

PUBLICIDAD

Luis Miguel continuó apareciendo de manera esporádica en el programa durante los años siguientes. En 1982 presentó en ese foro “1+1=2 Enamorados”, tema elegido como sencillo de su primer disco.

Más adelante, Velasco le pidió al cantante que regresara para presentar “Decídete”. El propio Luis Miguel reconoció en distintas ocasiones el respaldo que había recibido del conductor en el inicio de su carrera, un vínculo que ambos mantuvieron con el paso del tiempo.

Velasco también estuvo presente en otro momento particular de la vida de Luis Miguel: cinco días antes de que el cantante cumpliera 15 años, volvió a “Siempre en Domingo” tras su participación en el Festival de San Remo, en Italia.

PUBLICIDAD

La cantante estaba empezando su carrera artística cuando tuvo la oportunidad de presentarse en el programa de Raúl Velasco Crédito: Televisa

Juan Gabriel y el paso de otras figuras consagradas

Juan Gabriel utilizó el programa para presentar en vivo varios de sus primeros grandes éxitos, en una etapa en la que buscaba consolidarse como compositor e intérprete. El espacio funcionó como vitrina para that despegue artístico en los años 70.

El cantante Juan Gabriel comparte el escenario con el presentador Raúl Velasco durante una emisión del programa musical Siempre en domingo. (Archivo/Televisa)

El vínculo entre el cantante y el ciclo televisivo se extendió por años. En 1988, el programa le dedicó una emisión completa al compositor Luis Arcaraz, y en ese homenaje Juan Gabriel cerró su participación con un popurrí de siete canciones dedicadas a la obra del músico mexicano.

José José fue otro de los artistas vinculados de forma estrecha al ciclo. Velasco lo conoció antes de que se consagrara como estrella y, después, el cantante mantuvo segmentos prácticamente fijos en los que interpretaba sus éxitos cada domingo, salvo cuando se encontraba de gira.

PUBLICIDAD

El programa también sirvió para presentar a un público más joven a figuras ya consolidadas del espectáculo mexicano, entre ellas Pedro Vargas, Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Otras estrellas impulsadas por el programa

La lista de artistas que pasaron por “Siempre en Domingo” incluye a figuras que, con el tiempo, se convirtieron en referentes de distintos géneros musicales. Entre los nombres mexicanos se cuentan Alejandra Guzmán, Alejandro Fernández, Ana Gabriel, Cristian Castro, Daniela Romo, Gloria Trevi, Lucero, Mijares, Paulina Rubio, Thalía y Yuri.

(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El elenco de Timbiriche también encontró en el programa una plataforma de proyección. De ese grupo surgieron carreras solistas como las de Thalía, Bibi Gaytán, Benny Ibarra, Sasha Sokol, Eduardo Capetillo y Erik Rubín.

PUBLICIDAD

El primer retorno ocurrió en mayo de 1998 tras una aparición no planeada en el Festival Acapulco con los seis integrantes originales de la agrupación. (Redes Sociales )

El alcance internacional del ciclo permitió que artistas extranjeros, algunos con un perfil más moderado en sus países de origen, lograran proyección en México. Entre ellos se mencionan a Mecano, Miguel Bosé, Menudo, Alaska y Dinarama, y el grupo español Locomía.

También pasaron por el programa intérpretes como Alejandro Sanz, Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, Laura Pausini, Enrique Iglesias, Gloria Estefan y Celia Cruz, además de agrupaciones como Soda Stereo, Mecano y Los Prisioneros, en una muestra de la diversidad de géneros que convivía en la emisión dominical.

El poder del conductor en la industria

La cantante falleció este miércoles 24 de mayo

Durante sus años al frente del programa, Velasco fue descrito en distintos registros periodísticos como una figura con capacidad de decidir el futuro de artistas jóvenes. El sitio Esmas.com, portal de Televisa, lo calificó como “padrino de las estrellas”, en referencia al rol que cumplía su espacio dentro de la industria del espectáculo.

Esa influencia también generó tensiones con algunos artistas que desafiaron su criterio o decidieron no participar del programa, según relatos sobre la dinámica interna del ciclo durante sus 28 años al aire.

En 1998, Velasco decidió poner fin a la transmisión después de mil 480 emisiones. En su último programa recibió un homenaje de Televisa y de numerosos artistas que habían iniciado su carrera bajo la conducción del “Güero” Velasco, como se lo conocía popularmente.