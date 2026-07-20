El fin de la era desechable: Por qué los refills son urgentes en la industria de la belleza

Fernando Aárcon, VP de Sustentabilidad para L’Oréal Latinoamérica, apuesta por el modelo del refill (Cortesía L'Oréal)

De acuerdo con el Foro Económico y la Fundación Ellen MacArthur, el 95% del material de los envases plásticos se pierde tras un solo y corto uso. En la industria global de la belleza y el cuidado personal, esto se traduce en miles de millones de empaques que cada año terminan desperdiciados. Durante décadas, se han evidenciado las fallas de un sistema de consumo tradicional que ya no es sostenible. Esta realidad, más que una estadística, es un motor de cambio ineludible: el modelo lineal de “producir, consumir y desechar” ha llegado a su límite.

La crisis de recursos de nuestro planeta nos exige una transformación urgente. La belleza del futuro debe ser circular, y parte de la respuesta a este desafío es tan práctica como transformadora: los empaques recargables o refills.

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Como VP de Sustentabilidad para L’Oréal Latinoamérica, mi convicción es clara: el éxito empresarial y el respeto absoluto por nuestro medio ambiente son hoy factores inseparables. Sin embargo, para que el modelo de recarga o refill deje de ser una opción de pocos y se convierta en la norma para la mayoría, no basta con buenas intenciones; necesitamos una evolución sistémica que involucre a tres grandes actores.

Una responsabilidad compartida: Industria, Gobiernos y Consumidores

Por parte de la industria, ésta debe asumir el liderazgo y el costo de la innovación, pero debe hacerlo con total honestidad. Nuestra industria está bajo la lupa y se señala con justa razón que muchos formatos refill en el mercado actual fracasan porque las marcas esperan que el consumidor pague lo mismo por un repuesto que por un producto original. El precio puede ser un gran incentivo para el cambio. Por eso, en L’Oréal asumimos este “baño de realidad” de frente. Entendemos que la verdadera sostenibilidad no trata de abrumar al mercado con millones de envases nuevos que nadie volverá a rellenar, sino de transformar lo que ya funciona. Por eso, nuestro plan es determinado y enfocado: aplicamos la innovación del refill específicamente a nuestros best-sellers (los productos a los que el consumidor es muy leal) y garantizamos un incentivo financiero real para quien los elige. Para materializar esta visión, el respaldo científico y económico es clave. Por ello desde L’Oréal Groupe impulsamos L’AcceleratOR, una aceleradora de innovación sustentable creada de la mano de la Universidad de Cambridge, y a través de la cual invertimos un fondo de 100 millones de euros para descubrir y escalar materiales de envase de última generación.

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En el ámbito gubernamental, su rol es vital en la creación de políticas públicas favorables. Necesitamos marcos regulatorios que incentiven la economía circular, como las leyes de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que ya estamos viendo avanzar en varios países de Latinoamérica. La infraestructura de gestión de residuos a nivel local es el puente que permite que nuestros esfuerzos de sostenibilidad y diseño tengan un impacto real y escalabilidad.

Finalmente, el consumidor. El despertar del consumidor latinoamericano es innegable. Estudios recientes de IPSOS revelan que un 75% de los consumidores en la región (llegando a un 83% en México y 65% en Brasil) ya están adoptando prácticas eco-amigables motivados por la preocupación sobre el plástico. De hecho, el 48% ya utiliza algún tipo de producto en formato refill.

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Sin embargo, sabemos que existen barreras de percepción y adopción. Los datos nos dicen que un 37% de las personas aún teme que el producto se contamine al rellenarlo o recargarlo, y un 34% duda sobre si la calidad de la fórmula se mantendrá. Nuestra respuesta a esto es la excelencia en el diseño: desde repuestos de productos para el cuidado del cabello en pouches / bolsas que son 100% higiénicos y anti-derrames, hasta cápsulas de un solo uso selladas con válvulas de seguridad para el cuidado de la piel, garantizando cero contacto con el aire y una dosis perfecta.

De la ambición a la acción: Únete al Movimiento Refill

Para pasar de las palabras a los hechos y entendiendo esta urgencia de generar más conciencia que se traduzca en una adopción más alta, en L’Oréal Groupe lanzamos durante el mes de junio, la tercera y más ambiciosa edición de nuestra campaña corporativa de sostenibilidad: Únete Al Movimiento Refill (Join the Refill Movement).

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Se trata de una movilización a gran escala de nuestras cuatro divisiones de negocio (Lujo, Consumo Masivo, Productos Profesionales y Belleza Dermatológica), reuniendo a 18 marcas icónicas —como Garnier, La Roche-Posay, Kérastase, Prada e Yves Saint Laurent— con 28 productos estrella.

La respuesta a esta estrategia enfocada en productos de alta demanda ha sido contundente. Nuestro modelo de negocio circular funciona: un cliente que compra un refill de L’Oréal es 3.5 veces más propenso a volver a comprar ese repuesto o refill en comparación con quien adquiere el tamaño estándar.

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Queremos dar a los consumidores una medida precisa del impacto de la decisión de compra. Por ejemplo, al comprar un refill de la crema Lancôme Absolue Longevity, en lugar de volver a comprar el frasco estándar, permite reducir el 100% del vidrio, el 95% del metal, el 42% del plástico y el 36% del cartón. Son reducciones inmediatas y medibles, no promesas a futuro.

El impacto en Latinoamérica: Un acto de amor

En nuestra región, esta transición tiene un potencial transformador. Hemos descubierto que, para el consumidor latinoamericano, cuidar el planeta es una extensión natural de cuidarse a sí mismo.

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Comprar un refill se ha convertido en un verdadero “acto de amor”: un 36% lo hace por amor al medio ambiente (reduciendo plástico), un 27% por amor a sí mismo (garantizando la calidad de su marca preferida) y un 26% por amor a su hogar y presupuesto (aprovechando el beneficio económico).

Elegir un refill no es un sacrificio ni significa “comprar menos”. Significa conservar lo mejor. Permite que el envase original —que en marcas de lujo es una verdadera obra de arte y de diseño— perdure en el tiempo, mientras invertimos conscientemente en lo que realmente importa: el producto en su interior.

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Crear la belleza que mueve al mundo significa asegurar que esa belleza respete los límites de nuestro planeta. El momento de recargar es ahora. ¿Te unes al movimiento?

Haz del refill tu mayor acto de amor.

#Únetealmovimientorefill

#Jointherefillmovement