La entrada al concierto está incluida en el boleto del Museo del Perfume, sin costo adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo del Perfume (MUPE) recibirá la temporada navideña con un concierto este viernes 27 de noviembre a las 18:00 horas en su sede del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La Orquesta de Cuerdas del Colegio Thezia, dirigida por la maestra Rebeka Mendoza, se presentará junto a sus alumnas de canto en un recital gratuito para los visitantes del recinto; la entrada está incluida en el boleto del museo.

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El evento se realizará en Tacuba 12, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en la casona que alberga el MUPE desde 2019.

El aforo es limitado al espacio disponible dentro del museo, por lo que se recomienda llegar con anticipación para garantizar un lugar.

La Orquesta de Cuerdas del Colegio Thezia toca con alumnas de canto bajo la dirección de Rebeka Mendoza

La agrupación que subirá al escenario es la Orquesta de Cuerdas del Colegio Thezia, institución con sede en Hermosillo, Sonora, que cuenta con un programa de actividades artísticas que incluye violín, guitarra y arte.

Para este concierto navideño, la orquesta se presenta bajo la batuta de la maestra Rebeka Yunuen Mendoza, soprano egresada de la Facultad de Música de la UNAM.

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Mendoza ha desarrollado una carrera en la música vocal e instrumental.

La Orquesta de Cuerdas del Colegio Thezia se presentará junto a alumnas de canto bajo la dirección de la maestra Rebeka Mendoza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ha formado parte del Coro Académico de la UNAM, del Ensamble Vocal In Xóchitl In Cuícatl, del Coro de la Sinfónica del Estado de México y de la Massa Coral del Orfeó Català de México.

Además de su trabajo como intérprete, se ha desempeñado como maestra de canto, labor que se refleja en este concierto, donde sus propias alumnas participarán en la actuación.

El programa navideño combinará el sonido de los instrumentos de cuerda con voces en vivo, en un formato que mezcla la música académica con el repertorio propio de la temporada decembrina.

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Costo de acceso y cómo llegar al Museo del Perfume

Las tarifas de entrada al museo son de 100 pesos para público general nacional y 150 para visitantes extranjeros.

También ofrecen una cuota preferencial de 50 pesos para estudiantes, profesores, personas con discapacidad y adultos mayores con credencial del INAPAM.

El MUPE se ubica en Tacuba 12, en el primer cuadrante del Centro Histórico, una de las zonas de la ciudad con mayor cobertura de transporte público.

En metro: La opción más cercana es la estación Allende de la Línea 2 (color azul), que se encuentra sobre la misma calle de Tacuba.

Al salir de cualquiera de las salidas de la estación, el museo queda a menos de cinco minutos caminando hacia el poniente sobre la propia calle.

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Una segunda opción es la estación Bellas Artes, compartida por las líneas 2 y 8, a aproximadamente siete minutos a pie; al salir, se camina por Eje Central Lázaro Cárdenas hacia el norte y se gira a la derecha en Tacuba.

En Metrobús: La Línea 4 del Metrobús tiene paradas en el Centro Histórico.

La parada República de Chile, sobre Eje Central, queda a corta distancia caminando hacia Tacuba. También se puede combinar el metro con el Metrobús dependiendo del punto de partida.

La estación Bellas Artes, compartida por las líneas 2 y 8, queda a aproximadamente siete minutos caminando del museo. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

En transporte privado: Desde el norte de la ciudad, se puede ingresar por Paseo de la Reforma hasta Juárez y continuar por Avenida Hidalgo hasta llegar a Tacuba.

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Desde el sur o el oriente, una opción es tomar Eje Central Lázaro Cárdenas hacia el norte y girar a la izquierda en la calle de Tacuba.

El estacionamiento en la zona del Centro Histórico es limitado; se recomienda usar los estacionamientos públicos en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes o sobre Madero. La zona también está habilitada para arribar en aplicaciones de transporte y taxis.

La estación de metro más cercana al MUPE es Allende, Línea 2 (color azul), sobre la misma calle de Tacuba. (Gobierno de la Ciudad de México)

El MUPE: el primer museo de perfume en México instalado en una casona del siglo XIX

El Museo del Perfume es el primer recinto dedicado exclusivamente a la historia y la cultura del perfume en México.

Abrió sus puertas en 2019 dentro de una casona de estilo francés construida a finales del siglo XIX.

Entre las piezas se encuentran perfumeros de cristal de Murano, de Baccarat y de cristal cortado, así como envases de casas perfumeras de finales del siglo XIX. (Instagram/@mupemx)

Este recinto fue propiedad de la familia Romero Rubio —parientes políticos de Porfirio Díaz— y que a lo largo de su historia albergó una fábrica de banderas y uniformes militares, consultorios dentales, estudios fotográficos y una vecindad, antes de ser restaurada.

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El museo resguarda una colección de más de 10,000 piezas distribuidas en seis salas.

Entre los objetos que se exhiben hay perfumeros de cristal de Murano, de Baccarat y de cristal cortado, envases de casas perfumeras de finales del siglo XIX, artículos cosméticos, utensilios de laboratorio y revistas antiguas.

El MUPE abrió sus puertas en 2019 tras más de diez años de restauración del inmueble. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

El recorrido incluye una sala inmersiva con proyecciones en pisos y paredes, áreas interactivas y material didáctico sobre los procesos químicos de la perfumería, las familias olfativas y la historia de los aromas desde las civilizaciones egipcia y prehispánica hasta la actualidad.

La calle de Tacuba, donde se asienta el MUPE, fue conocida durante el siglo XX como “la calle de los perfumes”, herencia de la botica del antiguo Hospital de San Andrés.

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La botica operó ahí desde el siglo XVIII y que inspiró el establecimiento de otros negocios aromáticos en la misma arteria del Centro Histórico.

El MUPE incluye material didáctico sobre procesos químicos de la perfumería y familias olfativas. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Qué es una orquesta de cuerdas y qué instrumentos la forman

Una orquesta de cuerdas es una agrupación musical formada exclusivamente por instrumentos de la familia de cuerda frotada.

A diferencia de una orquesta sinfónica completa, que incluye maderas, metales y percusión, la orquesta de cuerdas prescinde de todos esos instrumentos y construye su sonido únicamente a partir de cuatro voces: los violines primeros, los violines segundos, las violas, los violonchelos y los contrabajos.

El violín es el instrumento más agudo y numeroso dentro de una orquesta de cuerdas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El violín es el instrumento más agudo y el más numeroso dentro del conjunto; establece las líneas melódicas principales.

La viola es de mayor tamaño que el violín y produce un sonido más grave y oscuro, con frecuencia a cargo de las voces intermedias.

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El violonchelo, conocido también como cello, se toca de pie apoyado en el suelo y produce los registros graves y cálidos que dan profundidad al ensamble. El contrabajo es el instrumento más grande de la familia y sostiene la base armónica de todo el conjunto.

El contraste de los diferentes instrumentos de cuerdas permite interpretar diferentes canciones de temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunas versiones del formato, la orquesta de cuerdas puede incorporar también el arpa o el piano como apoyo armónico.

Este tipo de agrupación tiene raíces en el período barroco, cuando las primeras orquestas se formaron esencialmente en torno a los instrumentos de cuerda frotada.

Para el repertorio navideño, el formato resulta especialmente versátil: permite interpretar desde villancicos tradicionales hasta arreglos de música clásica con una sonoridad cálida y homogénea.