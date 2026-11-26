Los secuestros de las tres víctimas ocurrieron en dos eventos distintos, por los que la FGR inició una investigación en diciembre de 2019. (Crédito X | @FGRMexico)

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Cuatro integrantes de una organización criminal fueron condenados a 177 años y seis meses de prisión cada uno por delincuencia organizada y secuestro de tres víctimas en dos eventos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad ante un juez.

César “N”, Óscar “N”, Francisco “N” y Fernando “N” recibieron la pena más alta, mientras que otros seis implicados fueron sentenciados con castigos diferenciados de acuerdo con los delitos por los que fueron encontrados responsables. Todos deberán cumplir sus condenas en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.

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La resolución fue obtenida por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), después de que el caso atravesara distintos procedimientos judiciales y recursos legales antes de llegar a la audiencia de individualización de sanciones, en la que se determinaron los años de prisión para cada uno de los acusados.

Diez detenidos por dos eventos de secuestro

El caso involucra la privación ilegal de la libertad de tres personas en dos eventos distintos, hechos por los que fueron detenidos 10 presuntos integrantes de una organización criminal. A partir de esas capturas, las autoridades cumplimentaron las respectivas órdenes de aprehensión y consiguieron que los involucrados fueran vinculados a proceso.

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La investigación comenzó en diciembre de 2019, cuando el Ministerio Público Federal, adscrito a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), inició las indagatorias. Esa área actualmente forma parte de la estructura de la FGR a través de la FEMDO.

Desde entonces, el expediente avanzó por distintas etapas judiciales hasta que la Fiscalía consiguió llevar las pruebas ante la autoridad encargada de resolver el caso. Los acusados interpusieron diversos recursos procesales, los cuales tuvieron que agotarse antes de que se pudiera emitir la resolución definitiva sobre las sanciones.

El complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco, será el centro de reclusión donde los 10 sentenciados cumplirán las penas impuestas por delincuencia organizada y secuestro. (Crédito: especial)

La FGR informó que, durante la audiencia, la autoridad judicial escuchó y analizó los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público Federal para emitir el fallo condenatorio contra los 10 implicados.

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Las penas impuestas a los sentenciados

Después de que se emitiera el fallo condenatorio, el proceso llegó a la audiencia de individualización de sanciones, en la que el juez estableció el tiempo que cada uno de los acusados deberá permanecer en prisión, de acuerdo con los delitos acreditados.

César “N”, Óscar “N”, Francisco “N” y Fernando “N” recibieron 177 años y seis meses de cárcel cada uno por delincuencia organizada y secuestro, la pena más alta reportada en el caso.

Miguel “N” y Mariano “N” fueron condenados a 105 años y seis meses de prisión, también por ambos delitos, mientras que Indra “N” recibió 97 años y seis meses de cárcel.

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En el caso de Gustavo “N”, Jesús “N” y Julio “N”, la sentencia fue únicamente por delincuencia organizada. Cada uno recibió 17 años y seis meses de prisión, además de una multa de 819 mil 886 pesos con 56 centavos.

Las sanciones representan la resolución judicial de un expediente iniciado hace casi siete años, que derivó en condenas para los 10 detenidos por su participación en actividades criminales relacionadas con los secuestros de las tres víctimas.

Los sentenciados serán trasladados o permanecerán en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, para cumplir las penas impuestas por el juez.