Dos hombres con auriculares y un micrófono posan junto a tres marionetas frente a un árbol de Navidad y un edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Héctor y Julio Aguilar, el dúo conocido en redes como Sonido Los Jrs, ofrecerán un concierto gratuito este sábado 28 de noviembre en la estación Buenavista del Tren Suburbano, en la Ciudad de México. La presentación forma parte del Encendido del Árbol de Navidad de la terminal y arrancará a las 15:00 horas.

El evento se desarrollará en la explanada exterior de la estación, ubicada en Eje 1 Norte (Mosqueta) s/n, esquina con avenida Insurgentes Norte, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. La entrada es libre y sin costo.

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Encendido del Arbol/Tren suburbano (Redes sociales)

Quiénes son Héctor y Julio Aguilar

El dúo es conocido popularmente como “los sonideros de TikTok”. Los hermanos son herederos de una de las dinastías del movimiento sonidero en México: son hijos de Arnulfo Aguilar, fundador del Sonido Cóndor.

Aunque llevan años de trayectoria en el circuito sonidero, su popularidad se disparó gracias a TikTok. Sus mezclas y frases como “¡Que llore, que llore!” y “¡Suéltala, papá!” se convirtieron en audios virales en la plataforma.

El cartel está encabezado por Sonido Los Jrs, integrado por Héctor y Julio Aguilar, hijos del fundador del Sonido Cóndor, y por 31 Fans, agrupación tributo a 31 Minutos. El evento, gratuito, se realiza el sábado 28 de noviembre desde las 15:00 horas en la explanada de la estación Buenavista del Tren Suburbano.

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Un cartel publicitario anuncia una presentación musical de Héctor y Julio Aguilar en Buenavista para el sábado 28 de noviembre. (Tren Suburbano/Instagram)

Exahel Arellano será el conductor del evento por segundo año consecutivo

El encendido del árbol navideño en Buenavista contará con la conducción de Exahel Arellano, quien ocupará ese papel por segundo año consecutivo, según anunció en su perfil de redes sociales.

Arellano invitó a los asistentes a disfrutar del evento junto a “muchos invitados, Santa Claus y muchas sorpresas más”, de acuerdo con el mensaje publicado.

Un cartel anuncia el encendido del árbol de Navidad con presentaciones musicales en la explanada de la estación Buenavista del Tren Suburbano en la Ciudad de México. (Tren Suburbano/Instagram)

El cartel completo del evento

El atractivo principal de la jornada será 31 Fans, agrupación que ofrece un tributo en vivo a 31 Minutos, el noticiero de marionetas creado en Chile que lleva más de dos décadas en el gusto del público mexicano. Durante su presentación, los asistentes podrán corear temas asociados a personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana.

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La cartelera completa reúne ocho propuestas musicales entre cumbia sonidera, mezclas de DJ y música regional:

31 Fans (tributo a 31 Minutos),

Sonido Los Jrs,

DJ Danny Arroyo,

DJ Ruy,

DJ Pony,

Grupo La Flecha,

Grupo Voltaría y

Banda Dinastía Real.

El programa también contempla la visita de Santa Claus y la iluminación del árbol navideño de la explanada.

Encendido del Arbol/Tren suburbano (Redes sociales)

Cómo llegar a la estación Buenavista

El acceso al evento es posible a través de varios medios de transporte público: la terminal Buenavista del Tren Suburbano, la estación Buenavista de la Línea B del Metro, y las estaciones Buenavista de las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús.

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Para quienes viajen desde el Estado de México (Cuautitlán, Tultitlán, Lechería, San Rafael o Tlalnepantla), la terminal del Tren Suburbano conecta directamente con la explanada donde se realizará el evento.

Quienes prefieran trasladarse en automóvil particular pueden hacerlo por avenida Insurgentes Norte, Eje 1 Norte (Mosqueta) o Paseo de la Reforma. El centro comercial Forum Buenavista se ubica a un costado de la explanada y cuenta con estacionamiento de paga.

Para quienes viajen desde el Estado de México (Cuautitlán, Tultitlán, Lechería, San Rafael o Tlalnepantla), la terminal del Tren Suburbano conecta directamente con la explanada donde se realizará el evento. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

El próximo gran encendido pendiente en la capital

La mayoría de los encendidos de árboles navideños en centros comerciales de la Ciudad de México ya se realizaron entre los primeros días y mediados de noviembre. El de la estación Buenavista, programado para el 28 de noviembre, se cuenta entre los últimos del calendario comercial de este año.

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El árbol monumental del Zócalo capitalino, el más esperado por los habitantes de la capital, todavía no tiene fecha oficial de encendido. Se estima que la ceremonia se realice a mediados de diciembre, aunque el Gobierno de la Ciudad de México no ha confirmado detalles al respecto.