Eduardo Velázquez Medina, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, fue detenido este 26 de noviembre por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Zúñiga. (X @soyluisgabriel1)

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Eduardo Velázquez Medina, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, fue detenido este jueves 26 de noviembre durante un operativo encabezado por fuerzas federales, debido a sus presuntos vínculos con la organización criminal conocida como Los Zúñiga, señalada por delitos de secuestro exprés y robo al transporte de carga en carreteras de Puebla y Veracruz.

La captura del edil fue confirmada por autoridades estatales y se realizó como parte de las investigaciones del Operativo Enjambre, estrategia mediante la cual el Gobierno federal busca desarticular estructuras criminales y las posibles redes de protección que mantienen dentro de las instituciones públicas.

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De acuerdo con información proporcionada, el arresto fue resultado de un despliegue interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y autoridades ministeriales de Puebla.

José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, confirmó la detención y explicó que las investigaciones apuntan a la presunta relación del alcalde con Los Zúñiga, grupo delictivo que opera principalmente en la región de Esperanza.

El funcionario también señaló que Velázquez Medina estaría relacionado con actividades de secuestro exprés. Las indagatorias apuntan a que la estructura criminal se dedicaba al robo de mercancía de vehículos de carga y posteriormente privaba de la libertad a sus conductores para exigir dinero a cambio de su liberación, bajo amenazas contra su integridad.

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Elementos federales realizaron un operativo en Puebla que derivó en la detención del alcalde de Atzitzintla, investigado por presuntos delitos de secuestro exprés y robo al transporte de carga. (X @espaciolibrepue)

Los Zúñiga, detrás del robo a transportistas en Puebla y Veracruz

Los Zúñiga son señalados como una organización criminal dedicada principalmente al robo de transporte de carga en el corredor carretero que conecta Puebla con Veracruz, además de actividades de extorsión y secuestro exprés.

De acuerdo con investigaciones citadas por autoridades y reportes periodísticos, la estructura tiene presencia en la región de Ciudad Serdán y Esperanza, donde opera sobre tramos de la autopista 150-D México-Veracruz y otras vías utilizadas por vehículos de carga.

Uno de los antecedentes más importantes contra esta organización ocurrió en agosto de 2026, cuando fue detenido Genaro Zúñiga, alias “El May”, identificado como uno de sus principales operadores. Su captura ocurrió en Cuitláhuac, Veracruz, por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Posteriormente, en septiembre, las autoridades federales realizaron 23 cateos en Puebla y detuvieron a nueve personas presuntamente relacionadas con la organización. Entre ellas se encontraba José Isaac Rodríguez Ochoa, entonces presidente municipal de Esperanza, quien también fue señalado por posibles vínculos con Los Zúñiga.

En aquel despliegue participaron elementos de la SSPC, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades aseguraron 35 armas de fuego, 52 cargadores, 11 vehículos, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal, además de localizar una bodega que presuntamente era utilizada para descargar mercancía de unidades robadas.

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El operativo fue encabezado por la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch. EFE/Ivan Médina

Las investigaciones también identificaron posibles redes de protección para la organización criminal, mediante labores de vigilancia, bloqueos para impedir el ingreso de las autoridades y posibles filtraciones de información sobre operativos.

Suman ocho alcaldes detenidos en Puebla

La captura de Eduardo Velázquez se suma a una serie de investigaciones y detenciones contra presidentes municipales y exfuncionarios de Puebla durante la administración 2024-2027.

Con el arresto del edil de Atzitzintla sumarían ocho alcaldes detenidos en la entidad en los últimos dos años, aunque los casos corresponden a diferentes investigaciones y delitos.

Entre los antecedentes se encuentra el de José Isaac Rodríguez Ochoa, exalcalde de Esperanza, detenido en septiembre por su presunta relación con Los Zúñiga y las actividades de robo al transporte de carga.

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También figura Said de Jesús ‘N’, expresidente municipal de Tepeyahualco, quien fue detenido en septiembre por investigaciones relacionadas con abuso de autoridad, cohecho, incumplimiento de un deber legal, secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

En febrero de 2026 fue detenido Gerardo ‘N’, exalcalde de Cuautempan, después de permanecer prófugo. Las autoridades lo señalaron por presuntamente encabezar una red dedicada a la extorsión y el secuestro.

Otros casos corresponden a Álvaro ‘N’, expresidente municipal de Acteopan, detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su esposa, y Juan ‘N’, exedil de San Juan Tianguismanalco, vinculado a proceso por un presunto delito sexual.

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La detención de Velázquez Medina también se suma a las investigaciones contra los hermanos González Vieyra, quienes gobernaban distintos municipios poblanos y fueron detenidos en 2025 por acusaciones relacionadas con lavado de dinero, asociación delictuosa, portación de armas y otros delitos.

Hasta el momento, la detención del presidente municipal de Atzitzintla forma parte de una investigación por su presunta relación con Los Zúñiga. Las acusaciones deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales, mientras continúan las indagatorias para determinar el alcance de los posibles vínculos entre funcionarios municipales y la organización criminal.

Omar García Harfuch, por medio de una publicación realizada en redes sociales, agradeció a Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, por la cooperación, y dijo que las autoridades seguirán trabajando para cumplir con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de combatir la impunidad.

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