El volcán Popocatépetl presenta sus laderas y cumbre cubiertas de nieve bajo un cielo con nubosidad dispersa.

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Las bajas temperaturas ya dejaron una postal invernal en el centro de México. Durante la mañana del miércoles, el volcán Popocatépetl amaneció cubierto de nieve, un fenómeno que quedó registrado por cámaras de monitoreo y rápidamente llamó la atención de habitantes de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 también mantiene bajo vigilancia las condiciones meteorológicas en las zonas montañosas donde se encuentran el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, temperaturas extremas y fuertes rachas de viento, las autoridades emitieron recomendaciones para quienes acostumbran realizar actividades de senderismo y montañismo en la región.

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La advertencia no responde únicamente al clima. También está relacionada con las condiciones de seguridad del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y el nivel de actividad del volcán conocido como Don Goyo.

Así amaneció el Popocatépetl cubierto de nieve: las fotos

Durante las primeras horas del miércoles 25 de noviembre, las cámaras de Webcams de México y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) captaron al Popocatépetl con una importante acumulación de nieve en sus laderas.

El volcán Popocatépetl presenta sus laderas y cumbre cubiertas de nieve bajo un cielo con nubosidad dispersa.

El volcán Popocatépetl presenta sus laderas y cumbre cubiertas de nieve bajo un cielo con nubosidad dispersa.

Una de las imágenes fue registrada alrededor de las 7:31 horas desde la estación de monitoreo de Tlamacas, en el Estado de México.

Las fotografías muestran el contraste entre la nieve que cubrió buena parte del cono volcánico y el cielo despejado que predominó durante esas primeras horas del día.

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El fenómeno ocurrió por la combinación de bajas temperaturas y humedad en las partes altas de la región, condiciones que favorecieron la precipitación de nieve durante la madrugada.

Aunque las imágenes más difundidas corresponden al Popocatépetl, las condiciones meteorológicas también mantienen bajo vigilancia al Iztaccíhuatl, cuyas zonas elevadas podrían registrar caída de nieve o aguanieve.

Primera alerta: Conanp pide evitar ascensos al Iztaccíhuatl y Popocatépetl

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) llamó a las personas que tienen previsto visitar los volcanes a extremar precauciones ante la llegada de la primera tormenta invernal.

De acuerdo con información publicada por Milenio este jueves 26 de noviembre, las zonas de mayor altitud podrían experimentar temperaturas considerablemente bajas, lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora durante el fin de semana.

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Además, las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de caída de agua nieve, por lo que recomendaron reprogramar las visitas para evitar accidentes.

Aunque el parque nacional permanecerá abierto, existe una restricción importante: únicamente se permitirá el acceso a personas que tengan visitas previamente programadas.

Por ello, quienes tenían contemplado realizar senderismo, montañismo o actividades recreativas en la zona deberán consultar las indicaciones de las autoridades antes de trasladarse.

Recomendaciones para visitar el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl

La Conanp también recordó que los ascensos a las montañas requieren preparación, experiencia y equipo especializado. Entre las recomendaciones para quienes realizan actividades en la zona destacan:

No abrir nuevas rutas para evitar una mayor erosión de la montaña.

No explorar caminos desconocidos, especialmente cuando no se cuenta con experiencia en montañismo.

Llevar el equipo adecuado y utilizarlo correctamente durante todo el recorrido.

Evitar ingresar por accesos que no estén regulados.

Informar a familiares y amigos sobre el itinerario previsto.

Mantener comunicación durante la visita para reportar cualquier eventualidad.

Las autoridades señalaron que un accidente en estas condiciones no solamente pone en peligro a los visitantes, sino también a los elementos de alta montaña y montañistas voluntarios que participan en las labores de rescate.

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Segunda alerta: Popocatépetl permanece en Amarillo Fase 2

A las condiciones meteorológicas se suma la actividad volcánica del Popocatépetl, que mantiene el Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 2, de acuerdo con el reporte del Cenapred y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

De acuerdo al reporte del monitoreo al Popocatépetl, en caso de emisión de ceniza volcánica, esta se desplazaría al Noreste sin afectación en la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/HGXyPL8RPp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 26, 2026

El informe de monitoreo registró 24 exhalaciones durante las últimas 24 horas, acompañadas principalmente de vapor de agua y gases volcánicos.

Por su parte, el aviso especial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido este jueves 26 de noviembre confirmó que el semáforo permanecía en Amarillo Fase 2.

El organismo también informó que no se detectaba ceniza volcánica en la zona mediante las imágenes satelitales disponibles durante la mañana.

En caso de registrarse una exhalación de vapor de agua, gases o ceniza, el pronóstico de dispersión apuntaba hacia el noreste del cráter, con posible desplazamiento sobre distintas regiones de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

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Es importante recordar que el Amarillo Fase 2 corresponde a un nivel de actividad volcánica que requiere mantenerse informado y seguir las indicaciones de Protección Civil. No significa que el volcán esté inactivo ni que sea seguro acercarse al cráter.

De hecho, el Cenapred mantiene el llamado a no subir al Popocatépetl ni acercarse a su cráter, debido al riesgo de explosiones menores y caída de fragmentos incandescentes.

También se debe respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter, donde la permanencia representa un peligro para la población.

¿Hasta cuándo habrá frío y posibilidad de nieve en los volcanes?

Las condiciones meteorológicas adversas están relacionadas con la formación de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, cuyo desarrollo está previsto a partir de este jueves 26 de noviembre.

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De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema favorecerá un descenso de temperaturas, lluvias y posibles precipitaciones de nieve o aguanieve en zonas montañosas del país.

Para el centro de México, las condiciones más relevantes durante los siguientes días serán:

Jueves 26 de noviembre: descenso de temperaturas y lluvias en distintas regiones del centro del país.

Viernes 27 de noviembre: se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en entidades como Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y Ciudad de México.

Sábado 28 de noviembre: continuarán las precipitaciones en distintas regiones del centro y sur, además de condiciones favorables para nieve o aguanieve en zonas montañosas.

Ante este panorama, la recomendación es evitar los ascensos no programados, mantenerse al tanto de los avisos de la Conanp y consultar los reportes oficiales del Cenapred.

Aunque las fotografías del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl ofrecen una de las postales más llamativas de esta temporada, las autoridades insisten en que las condiciones de seguridad deben estar por encima de cualquier intento de acercarse a las montañas para observar la nieve.

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