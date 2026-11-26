El partido sustentó su posición en el artículo 39 constitucional sobre el ejercicio de la soberanía popular. (Morena)

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Morena sostuvo que la Constitución obliga a mantener las reglas vigentes para la asignación de diputaciones durante el proceso electoral federal de 2027, pues modificar los criterios una vez iniciado el proceso alteraría la forma en que los votos se traducen en representación política.

El partido basó su postura sobre los plurinominales en el artículo 39 constitucional, que reconoce al pueblo como origen de todo poder público y le atribuye el derecho de cambiar la forma de su gobierno.

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En un posicionamiento fechado este 26 de noviembre, Morena afirmó que las decisiones nacionales se tomaron durante años mediante acuerdos entre dirigencias partidistas, mientras la ciudadanía permanecía fuera de esas negociaciones. Como ejemplo, menciona el Pacto por México, suscrito en 2012 por PRI, PAN y PRD con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el documento, aquel acuerdo derivó en reformas que definieron el rumbo del país, incluida la reforma electoral de 2014. El partido sostuvo que esas modificaciones surgieron de negociaciones entre cúpulas y no de un mandato expresado directamente por la población.

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Morena también reivindicó su postura sobre la democracia como un gobierno “del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”. Bajo ese argumento, cuestionó que las dirigencias de otros partidos busquen cambiar reglas electorales cuando ya está en curso el proceso para los comicios federales en el 2027.

Las reglas sobre sobrerrepresentación se aplican desde 2009

Los límites de sobrerrepresentación por partido político se aplican en el país desde 2009 tras reformas legales previas. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El posicionamiento señaló que el modelo de representación política actualmente debatido se construyó durante gobiernos del PRI y PAN. Según el partido, en 1996, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, se fijaron los límites constitucionales de sobrerrepresentación para cada fuerza política.

Posteriormente, en 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, se modificó la legislación electoral y se eliminó la disposición que equiparaba a las coaliciones con un solo partido para calcular esos límites. Las reglas derivadas de esa modificación se aplican desde 2009, afirmó el documento.

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La postura partidista agregó que en 2022 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador propuso transformar el sistema de representación política. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de esa iniciativa, de acuerdo con el comunicado.

El proyecto buscaba, de acuerdo con Morena, una correspondencia mayor entre los votos de la ciudadanía y la integración del Congreso. No prosperó, por lo que permaneció vigente el sistema electoral que ahora es objeto de cuestionamientos.

Para el partido, existe una contradicción entre quienes rechazaron en 2022 una reforma integral y quienes actualmente piden modificar los criterios de asignación de legisladores. Sostuvo que las reglas democráticas deben obedecer principios y no los resultados electorales favorables o adversos para cada fuerza política.

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Morena defiende el criterio por partido y no por coalición

El Tribunal Electoral ratificó en 2024 que los topes de representación legislativa corresponden a cada partido y no a las coaliciones. (Foto: Morena)

Sobre la elección de 2024, el partido señaló que el INE aplicó las disposiciones constitucionales y legales vigentes para asignar diputaciones. Añadió que la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó esa distribución con base en precedentes que ordenan revisar los límites de representación por partido político, no por coalición.

El documento reconoció que la ciudadanía tiene derecho a transformar el sistema electoral. Aun así, planteó que esa voluntad no debe confundirse con los intereses de partidos que, al carecer de respaldo popular, pretendan modificar las normas una vez iniciado el proceso electoral.

Según el posicionamiento, el proceso electoral federal de 2027 comenzó formalmente el pasado 10 de septiembre. Por ello, sostuvo que cambiar el criterio para distribuir diputaciones no representaría un ajuste administrativo, sino una modificación a la manera en que la voluntad ciudadana se convierte en representación política.

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Morena planteó que las autoridades electorales deben aplicar las reglas vigentes y que cualquier transformación institucional debe discutirse públicamente y realizarse mediante los procedimientos previstos en la Constitución. También afirmó que las dirigencias partidistas no pueden colocarse por encima de la soberanía popular ni de las normas democráticas.

Morena sostiene que el INE no define las diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados

La dirigencia partidista señaló que el Tribunal Electoral califica los comicios, atiende recursos y entrega constancias. (@A_MontielR)

En días recientes, Morena también sostuvo que el INE no define la asignación de diputaciones plurinominales y afirmó que el TEPJF califica las elecciones, resuelve impugnaciones y emite constancias. El posicionamiento responde a la petición del senador panista Ricardo Anaya de frenar la sobrerrepresentación del partido y sus aliados en la Cámara de Diputados.

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La dirigencia morenista aseguró, en un comunicado emitido el pasado 24 de noviembre, que los criterios para distribuir las curules de representación proporcional se aplicaron con el mismo método en las elecciones de 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024. También señaló que actores que ahora cuestionan la fórmula la avalaron en procesos anteriores.

Morena rechazó la versión de que el INE se perfila a conservar un mecanismo para garantizarle el control de la Cámara de Diputados. El partido afirmó que la instancia encargada de calificar resultados y resolver los recursos de los actores políticos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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