Un médico con bata blanca y estetoscopio, usando guantes, sostiene un gran símbolo de dólar metálico frente a pantallas con gráficos de datos médicos, simbolizando la compleja relación entre la salud y la economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, impulsa una iniciativa que busca facilitar la permanencia y el cambio de seguro, fortalecer la defensa de los usuarios y dar claridad en los seguros de gastos médicos mayores.

La propuesta plantea reformar seis ordenamientos legales para enfrentar el aumento en las primas, que según el legislador ha llegado a superar el 100% en los últimos dos años.

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El también coordinador del grupo parlamentario de Morena explicó que la iniciativa modifica la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General de Salud, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y el Código Penal Federal.

“Es una propuesta que combina un plan profundo de defensa a las personas que tienen seguro de gastos médicos mayores, que es una cantidad de personas muy importante y que, a últimas fechas, han sufrido el aumento desproporcionado e injusto de sus cuotas o de las tarifas por el aseguramiento”, dijo ante medios de comunicación.

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Acusa aumento “desproporcionado e injusto” en las cuotas

El diputado añadió que busca evitar que el seguro se vuelva difícil de pagar y que la prima tenga un costo normal, pues “tengo información de que en los últimos dos años, ha subido hasta más del 100% el aseguramiento”.

Explicó que muchas personas han tenido que salirse de estos seguros porque no pueden pagarlos, y señaló que el caso más grave ocurre con personas mayores de 60 años que, tras pagar el seguro durante 30 o 40 años, no reciben ningún reconocimiento y terminan acudiendo a instituciones públicas de salud.

Una profesional de la salud en LSU Health Shreveport utiliza una tableta para gestionar datos de pacientes, mejorando la eficiencia en la atención de salud pública. (Freepik)

Monreal confió en la “comprensión de hospitales, servidores, farmacias, prestadores de servicios” y de las aseguradoras para dar un paso en beneficio del usuario que cuenta con esta protección.

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Cuatro aseguradoras concentran el 75% de las primas, según la Cofece

En el documento, Monreal cita datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicados en 2022, según los cuales hay en el país 13 millones de personas cubiertas por gastos médicos mayores, cifra que “dimensiona a la población para la que importa conservar esta protección”.

Monreal añadió que de ese total, el 75% de las primas se concentran en cuatro aseguradoras, además de que la Cofece identificó que perder antigüedad, enfrentar exclusiones y reiniciar periodos de espera dificulta cambiar de compañía, incluso cuando sube la prima, además de la falta de transparencia hospitalaria.

La reforma a la Ley de Instituciones de Seguros regula comisiones y portabilidad

La iniciativa detalla que reformar los artículos 96, 99, 200, 201, 208 a 208 Ter, 232, 235, 294 y 485 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas permitirá regular comisiones, información contractual, libre elección, portabilidad y continuidad del seguro, así como conservar el fondo compensatorio y sus reglas de respaldo financiero.

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El contrato deberá explicar la prima, sus ajustes y la renovación, e identificará la red completa, los tabuladores y los costos de atenderse fuera de red.

Los agentes deberán informar su comisión por escrito y los comprobantes deberán mostrarla. Los cambios de red tendrán que avisarse dentro de diez días naturales.

La propuesta plantea promover la libre elección de médico y hospital; la red podrá organizar la atención y controlar costos, pero no limitar la elección de la persona asegurada.

Fuera de red se aplicarán los tabuladores y las diferencias previstas en el contrato. Las aseguradoras no podrán presionar para cambiar de médico u hospital, retrasar autorizaciones para inducir esa decisión ni usar información engañosa o condicionar indebidamente el pago.

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Esquema opcional con tope de incremento desde los 60 años

La iniciativa obliga a ofrecer un esquema opcional en el que la persona pague una prima acotada más una prima de ajuste que formará un fondo.

Para quienes elijan este esquema, el incremento neto de la prima acotada no podrá superar la inflación general previa más cinco puntos porcentuales desde los 60 años.

La prima de ajuste se pagará por separado, y el saldo junto con sus rendimientos pertenecerá a la persona asegurada o a sus beneficiarios, quienes podrán retirarlo sin costo, aunque esto implicará volver a la prima natural sin el tope.

La compañía deberá entregar un estado de cuenta anual, y la aseguradora deberá ofrecer la renovación, salvo causas legales o contractuales de cancelación.

La propuesta establece límites a los costos incluidos en la prima: para adquisición, 15% entre los 60 y 69 años y 10% de los 70 a los 79 años; para administración, desde los 60 años, 10%; y para margen de utilidad, también desde los 60 años, 10%, además de un límite de adquisición del 10% para personas de 80 años o más.

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Un hombre cubre su rostro con las manos mientras se sienta frente a billetes, papeles y una calculadora, lo que indica su preocupación económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan alternativo deberá ofrecer al menos 30% de reducción en la prima

La iniciativa contempla una reducción mínima del 30% en la prima del plan alternativo, que la aseguradora deberá ofrecer en cada renovación a personas de 60 años o más cuya prima supere los 10 mil UDIS.

La aseguradora deberá informar las condiciones del plan y facilitar su contratación; este podrá cambiar el deducible, el coaseguro, la suma asegurada o la red, y la compañía deberá explicar las consecuencias de dichos cambios.

Los chequeos y programas de prevención serán voluntarios, y no participar en ellos no podrá generar aumentos de prima, restricciones de cobertura ni afectaciones a la renovación.

En caso de incumplimiento, la propuesta eleva de 5,000 a 20,000 días de salario las sanciones por ciertos incumplimientos contractuales e incorpora las nuevas obligaciones de información y portabilidad.

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Respecto a la Ley sobre el Contrato de Seguro, la iniciativa conserva las reglas del fondo y añade un capítulo específico para gastos médicos mayores, con derechos de elección, atención urgente y portabilidad. Se reconoce que la elección de médico y hospital en casos de urgencia o riesgo a la vida se cubrirá sin restricciones de red, conforme a lo contratado.

La póliza deberá identificar la red, los tabuladores, los ajustes y las comisiones, e incluirá medicamentos y material de curación. Los cambios de red deberán avisarse en un plazo de diez días naturales.

Hospitales deberán publicar tarifas y respetar precios máximos de la Secretaría de Economía

En la Ley Federal de Protección al Consumidor, la propuesta amplía la información y publicidad de seguros frente al consumidor y mantiene la protección comercial de pacientes en clínicas y hospitales privados. La persona conocerá las condiciones, costos, cargos adicionales y formas de pago antes de confirmar un servicio.

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La reforma a la Ley General de Salud prevé que los hospitales deberán respetar los precios máximos que fije la Secretaría de Economía, y los medicamentos suministrados llevarán la leyenda prevista en el proyecto sobre esos precios. Los hospitales deberán publicar y entregar tarifas al ingresar, incluso en casos de urgencia, y contarán con un catálogo físico y digital de servicios, insumos, paquetes y cargos accesorios con sus precios vigentes.

Se establecen plazos para la conciliación entre pacientes y aseguradoras

En la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la iniciativa establece daños cuantificables por demora y determina que en las operaciones y coberturas de accidentes y enfermedades el dictamen deberá emitirse dentro de quince días hábiles.

Prevé multas de 500 a 2 mil días de salario por cambiar unilateralmente coberturas, ajustar primas sin justificación técnica o cancelar fuera de lo pactado.

La propuesta contempla plazos específicos: la notificación a la aseguradora deberá realizarse dentro de las cuatro horas siguientes a presentar la reclamación; la audiencia de conciliación, dentro de las dieciséis horas siguientes a la notificación, con la Condusef y la Conamed; y, si no hay acuerdo, la Condusef podrá autorizar atención urgente provisional con opinión técnica de la Conamed mientras se resuelve el fondo del asunto.

La resolución del sumario deberá emitirse dentro de cuarenta y ocho horas desde la reclamación, con posibilidad de ampliación de hasta veinticuatro horas cuando el asunto lo amerite.

El Código Penal Federal mantiene la prohibición de retener pacientes por adeudos

En el Código Penal Federal, la propuesta plantea garantizar el cumplimiento e incorporar estas reglas en la norma oficial. Se mantiene la prohibición de impedir la salida de pacientes por adeudos, retener recién nacidos por esa razón y retrasar o negar indebidamente la entrega de cadáveres.

La iniciativa de Monreal establece que, en caso de aprobarse, se contará con 180 días naturales para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas expida las reglas de portabilidad, definiciones y comisiones, y para que las secretarías de Salud, Economía y demás autoridades realicen las adecuaciones regulatorias correspondientes.