México

Melissa Galindo habla tras quedar absuelta por la denuncia de daño moral interpuesta por Kalimba

La cantante rompió el silencio luego de la demanda del ex OV7

Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual (Redes Sociales)
Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual (Redes Sociales)
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Melissa Galindo publica un comunicado en sus redes sociales horas después de conocerse que un juzgado civil de la Ciudad de México la absuelve de la demanda por daño moral que Kalimba promovió en su contra. La cantante sinaloense habla de “los tiempos de Dios” y de una “profunda paz” tras el fallo.

El Juzgado Séptimo de lo Civil de Proceso de la capital determinó que no se acreditaron los elementos necesarios para responsabilizar civilmente a Galindo dentro del expediente 557/2023. La resolución corresponde a la demanda que el cantante promovió después de que ella lo acusara públicamente de abuso sexual agravado en marzo de 2023.

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“Hoy siento una profunda paz”, dice Galindo en su comunicado

Melissa Galindo Kalimba
En días pasados se confirmó que Galindo había sido absuelta de las acusaciones de Kalimba. Foto: Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Galindo escribe: “Hoy más que nunca creo en la justicia y en las instituciones”. Añade que después de “años de miedo y culparme”, hoy experimenta tranquilidad por “haber tenido el valor de alzar la voz y no quedarme callada”.

La cantante dirige el mensaje a “miles de mujeres” que viven el mismo temor todos los días. En el texto agradece a su equipo legal, integrado por Mauricio Pasquel Rochín, Odette Muñoz y Wilfrido Castillo, por “creer” en ella y acompañarla durante el proceso.

Galindo cierra la publicación con un mensaje breve: “Vamos adelante”, acompañado de un emoji de manos en oración. El comunicado no incluye declaraciones sobre el proceso penal que continúa abierto contra el cantante.

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El despacho legal detalla los alcances de la sentencia

(Fotos Instagram: @melissagalindooficial // @kalimbaofficial)
(Fotos Instagram: @melissagalindooficial // @kalimbaofficial)

La firma Pasquel Abogados, encargada de la representación de Galindo, emite un comunicado de prensa fechado este 24 de septiembre. El documento precisa que la demanda derivó de “manifestaciones que realizó en ejercicio de sus derechos” y que el juzgado desestimó la reclamación económica de Kalimba.

El despacho sostiene que, desde el inicio del procedimiento, la defensa argumentó que Galindo actuó dentro del ejercicio de sus derechos y que no existían elementos para atribuirle responsabilidad civil. La sentencia de primera instancia coincide con esa postura.

El comunicado subraya que la resolución “va más allá del resultado de un juicio” y confirma, según la defensa, “la importancia de que quienes acuden ante las instituciones para hacer escuchar su voz puedan defenderse también frente a acciones legales promovidas en su contra”. El texto remarca una frase central: “La justicia escuchó a Melissa”.

Pasquel Abogados aclara que se trata de una sentencia de primera instancia y que ambas partes conservan los derechos y recursos que la ley les reconoce. El despacho señala también que este asunto es independiente de “cualquier otro procedimiento que actualmente se encuentre en curso”, en referencia al proceso penal.

El litigio civil se originó en la denuncia por abuso sexual agravado

Kalimba aún está acusado de abuso sexual.
Kalimba aún está acusado de abuso sexual.

Kalimba interpuso la demanda por daño moral después de que Galindo lo señalara públicamente en 2023. Según su defensa legal en ese momento, las acusaciones le generaron pérdidas laborales, entre ellas la cancelación de dos conciertos y de su participación en la obra de teatro Mentiras.

El equipo del cantante presentó más de 120 pruebas periciales para respaldar la reclamación económica. El juzgado determinó que esos elementos no acreditaron la vía legal elegida y desechó la demanda de forma definitiva.

El proceso penal contra Kalimba sigue sin fecha de audiencia

El cantante y actor es vinculado a proceso
El cantante y actor es vinculado a proceso Foto: Cuartoscuro

La absolución de Galindo corresponde exclusivamente al ámbito civil. El proceso penal por abuso sexual agravado contra Kalimba continúa abierto ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin que exista una fecha confirmada para la siguiente audiencia.

En abril de 2024, un juez vinculó a proceso al cantante por el delito de abuso sexual agravado con violencia física y moral, derivado de la denuncia de Galindo por hechos que, según ella, ocurrieron en tres ocasiones durante 2019 y 2020. La autoridad judicial no impuso prisión preventiva, pero dictó una medida cautelar que prohíbe a Kalimba acercarse o comunicarse con la denunciante.

En mayo de 2025 se realizó una audiencia para el desahogo de pruebas, a la que Galindo no asistió; su abogada acudió en su representación. Las autoridades no han determinado hasta el momento la responsabilidad penal del cantante en los hechos denunciados.

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