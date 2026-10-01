López Obrador suma más de 20 libros en cuatro décadas: de la historia de Tabasco al Humanismo Mexicano

La trayectoria editorial de López Obrador suma más de 20 libros publicados a lo largo de cuatro décadas, desde su primera obra sobre Tabasco en 1986. Foto: X/lopezobrador_

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Andrés Manuel López Obrador suma una obra editorial que abarca historia de Tabasco, procesos electorales, petróleo, economía, su proyecto político y la reivindicación de los pueblos originarios. Su libro más reciente anunciado es “Pueblo”, previsto para abordar la historia política de México y completar, junto con “Grandeza”, su planteamiento sobre el llamado Humanismo Mexicano.

López Obrador publicó 22 libros durante cuatro décadas, desde 1986 hasta “Grandeza”, presentado en noviembre de 2025. En septiembre de 2026 anunció “Pueblo”, obra que inicialmente pensó llamar “Gloria”.

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Su primer título fue “Los primeros pasos, Tabasco, 1810-1867”, publicado en 1986 y dedicado a la historia de su estado natal. Dos años después apareció “Del esplendor a la sombra: La República restaurada”, seguido por “Tabasco, víctima del fraude electoral”, de 1990.

El trabajo del expresidente también incluye “Entre la Historia y la Esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco”, publicado en 1996, y “Fobaproa, expediente abierto: reseña y archivo”, de 1999. Ambas obras se enfocan en asuntos políticos y económicos que marcaron el debate público de esos años.

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Los libros de AMLO recorren de Tabasco a la Presidencia

En "La mafia nos robó la Presidencia", publicado en 2007, el autor expone su versión sobre los comicios presidenciales de 2006. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

En 2004 publicó “Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero”, donde expuso propuestas para transformar al país. Un año más tarde lanzó “Contra el desafuero: mi defensa jurídica”, relacionado con el proceso que enfrentó cuando era jefe de Gobierno de CDMX.

Tras la elección presidencial de 2006, López Obrador escribió “La mafia nos robó la Presidencia”, de 2007. El libro relata ese proceso electoral desde su perspectiva y plantea una crítica al manejo del poder que calificó de fraudulento.

La lista continúa con “La gran tentación: el petróleo de México”, de 2008, y “La mafia que se adueñó de México... y el 2012”, publicado en 2010. En 2012 presentó “No decir adiós a la esperanza”.

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En "Hacia una economía moral", López Obrador planteó los fundamentos de su modelo económico y social para el país. Crédito: Editorial Planeta

En 2014 dio a conocer “Neoporfirismo: hoy como ayer”, texto en el que establece una comparación entre el Porfiriato y el periodo neoliberal. El autor sostiene que en ambas etapas persistieron la desigualdad, el autoritarismo y la concentración de la riqueza.

Publicó “El poder en el trópico” en 2015 y, un año después, “Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o Bandido?”.

Durante 2017 aparecieron dos títulos: “2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México” y “Oye, Trump”. El primero antecedió a su llegada a la Presidencia y plantea la honestidad como base del gobierno y de la sociedad mexicana.

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Otro de sus textos es “Hacia una economía moral”, en el que expone su modelo económico y social. López Obrador escribió en el 2019: “El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio...”.

“Grandeza” y “Pueblo” forman un mismo proyecto editorial

AMLO reaparece en redes para presentar su nuevo libro y hablar sobre su retiro de la política.

Durante su Presidencia, López Obrador publicó “A la mitad del camino”, en 2021. El texto reúne logros, problemas y directrices de su administración, además de su objetivo de reducir la desigualdad al final del sexenio.

En esa obra expresó: “El gobierno que represento está enfrentando varios desafíos... lo que deseamos de todo corazón es que al final de nuestro gobierno haya menos desigualdad, más felicidad y se mantenga siempre encendida la llama de la esperanza”.

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En 2024 presentó “¡Gracias!”, libro que funciona como un testimonio sobre su retiro y contiene un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes. Un año después dio a conocer “Grandeza”, dedicado a la riqueza cultural de México, sus raíces, valores y espiritualidad.

“Grandeza” propone una revisión de la historia oficial desde la perspectiva de los pueblos originarios. López Obrador sostuvo que esa historia ignoró la profundidad cultural indígena y planteó la necesidad de “echar abajo la historia que crearon los invasores”.

El 30 de septiembre de 2026, el exmandatario anunció “Pueblo” mediante un mensaje en X. Explicó que la obra se enfocará en la historia política nacional y que eligió ese nombre porque considera al pueblo como el actor central de una democracia auténtica.

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López Obrador relacionó “Pueblo” y “Grandeza” con el Humanismo Mexicano, concepto que identifica con el movimiento de la Cuarta Transformación. Resume esa propuesta con la frase: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

AMLO reaparece en redes tras cuatro meses de silencio

El pasado 3 de junio, López Obrador publicó una carta en X sobre México y Estados Unidos, donde respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: Amlo

La aparición de AMLO ocurre casi cuatro meses después de su última intervención oficial en redes sociales. El pasado 3 de junio publicó una carta en X sobre la relación entre México y Estados Unidos, en la que respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y cuestionó algunas acciones del gobierno estadounidense.

Desde que dejó la Presidencia en 2024 y entregó el cargo a Sheinbaum, López Obrador ha limitado sus apariciones públicas a mensajes sobre sus libros o asuntos políticos específicos.

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En noviembre de 2025 difundió un video desde Palenque para anunciar Grandeza. En aquella ocasión habló de su retiro y de la vida que llevaba tras concluir su administración federal.

El exmandatario no hizo alusión a los señalamientos difundidos sobre su hijo Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy. Su publicación se concentró en el nuevo libro y en el papel que atribuye a la ciudadanía dentro de la democracia mexicana.