Analistas ven urgente implementar una reforma fiscal en 2028, antes de que las presiones a las finanzas de México aumenten

BBVA sugiere que el gobierno mexicano implemente una reforma fiscal en 2028.. Crédito: Cuartoscuro

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Analistas del banco más importante del sistema financiero mexicano, BBVA, consideraron que México necesita una reforma fiscal y el año 2028 es clave para llevarla a cabo.

De acuerdo con el banco de origen español, la implementación de dicha reforma debe ser antes de que las presiones sobre las finanzas públicas aumenten y con ellas el riesgo de una degradación a la de la calificación soberana.

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BBVA urge a implementar una reforma fiscal, a más tardar, en 2028

Durante la presentación del informe “Situación México”, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Research en México, explicó que al revisar el Paquete Económico 2027, es sencillo darse cuenta que el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, no contempla una reforma fiscal para el año entrante.

Sin embargo, que no se contemple no hace a un costado los riesgos que existen para las finanzas públicas en un futuro próximo, apareciendo 2030 como el de mayor riesgo.

Los riesgos para México en 2030

Para ese año se agravan las presiones asociadas a programas sociales, apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex), pensiones y servicio de la deuda. A esto se suma el limitado margen del gobierno para aumentar la recaudación.

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Sin dejar de mencionar que la deuda pública podría acercarse a 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030, lo que elevaría los riesgos para la calificación soberana.

Dinero mexicano billetes economía paquete económico 2027 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Sheinbaum debe tener una reforma en su escritorio en 2028

Serrano consideró que 2028 es clave, pues ya habrán pasado las elecciones intermedias, por lo que la administración de Sheinbaum Pardo tendría que buscar impulsar una reforma fiscal.

“Sabemos que no va a ocurrir el año que viene porque ya se perdieron el paquete fiscal. Entonces, nosotros creemos que pues transcurridas las elecciones intermedias sería ideal que ya se planteara esta reforma”, dijo economista de BBVA Research.

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¿Qué puntos son los más urgentes a atender?

Entre los puntos que debe atender la reforma fiscal, explicó, “es reducir la informalidad porque otra vez con dos terceras partes de las empresas están en el sector informal, no se puede aspirar a tener una gran reforma.

“Entonces, esto habría que atacar y el segundo punto, se requieren cambios estructurales al modelo de negocio de Pemex, para que Pemex requiera menos apoyos del gobierno federal”, agregó Carlos Serrano.

Necesario revisar el pacto fiscal federal

Desde el punto de vista del especialista, también se tiene que revisar el pacto fiscal federal, ya que “hay muchos impuestos que son competencia de gobiernos subnacionales que en México se recaudan muy mal”.

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“Te doy un ejemplo, el impuesto a la propiedad, el impuesto predial, en los países de la OCDE se recauda alrededor de 4 por ciento del PIB por este impuesto, en México punto cuatro, es decir, 10 veces menos.

“Y creo que ahí se requiere trabajar conjuntamente entre la Federación y los municipios, porque este es un impuesto municipal para modernizar los catastros, creo que se podría hacer de forma unificada”, explicó el analista a la revista Proceso.

Édgar Amador defendió el Paquete Económico 2027 ante los cuestionamientos de diputados de oposición.

Siguiendo esa línea, sugirió que el gobierno federal, no descarte modernizar los catratos, recaudar y devolver una buena parte de los recursos a los municipios.

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“Otro impuesto que se recauda poco es el de la tenencia. Es estatal y en muchos estados, no se recauda la tenencia”, comentó.

BBVA modifica su perspectiva de crecimiento para México

Por su parte, el área de análisis de BBVA indicó que revisa al alza su estimación de crecimiento para 2026 a 1.4 por ciento desde 1.2 por ciento, “tras un mejor desempeño de la actividad en el segundo trimestre”.

Ramírez Cuéllar coincide en que no hay tiempo para México

En el mismo tono que el economista de BBVA, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, también consideró que el año 2028 es de vital importancia para que México intente recaudar más impuestos.

De acuerdo con el legislador guinda, el gobierno mexicano no debe tenerle miedo a una reforma fiscal, porque nuestro país aún tiene la posibilidad de implementarla paulatinamente.

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BBVA no es muy optimista con el futuro de las finanzas públicas. Foto: Funds Society

“Llámese como se le llame, lo que sí necesitamos es llegar a tener un monto de ingresos de alrededor del 20 por ciento del PIB. Necesitamos que para el 2030 incrementemos los ingresos fiscales”, explicó.

No obstante, los cambios deben ser varios, según el morenista, entre ellos, está la propuesta de Oxfam para gravar a las grandes fortunas, aumentar los impuestos al comercio digital y a la inteligencia artificial, y reforzar los mecanismos de cobro del ISR. En este último rubro se identificó que 370 mil personas evaden el pago.

“Todo se tiene que revisar, todo lo que no altere el estado del derecho, la protección de los contribuyentes, el desarrollo económico”, enfatizó.

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Se nota que el futuro no es nada alentador, ya que tanto Ramírez Cuéllar como economistas de BBVA Research consideran urgente que se apruebe y aplique una reforma fiscal, a más tardar, en el año 2028, de lo contrario, en 2030, las finanzas públicas estarían en riesgo.