Aceite de oliva: el verdadero truco detrás de un brownies de chocolate suaves y esponjosos

El aceite de oliva ayuda a que los brownies queden suaves, húmedos y con una miga más tierna porque, a diferencia de la mantequilla, es una grasa líquida incluso cuando el postre se enfría.
Al mezclarse con la harina, el aceite recubre parte de sus proteínas y limita la formación de gluten. Eso evita una textura correosa o seca. El resultado es un brownie más delicado al morderlo.
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También retiene mejor la sensación de humedad durante varios días. La mantequilla se solidifica al enfriarse; el aceite de oliva no. Por eso un brownie hecho con aceite suele mantenerse suave incluso después de refrigerarlo.
No obstante, el aceite por sí solo no vuelve esponjoso un brownie. La ligereza depende sobre todo de batir bien los huevos con el azúcar y de usar una pequeña cantidad de polvo para hornear. El aceite aporta la textura húmeda; los huevos incorporan aire.
Además, un aceite de oliva suave puede aportar un fondo ligeramente frutal que intensifica el chocolate sin que el sabor resulte invasivo. Para postres conviene elegir uno ligero o de sabor delicado, no uno muy intenso, picante o amargo.
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Receta de brownies de chocolate con aceite de oliva para hacerlos más suaves y esponjosos
El aceite de oliva da una miga más suave y húmeda. Usa uno de sabor ligero para que no domine el chocolate.
Ingredientes
- 170 g de chocolate amargo, picado
- 120 ml de aceite de oliva suave
- 150 g de azúcar
- 2 huevos grandes, a temperatura ambiente
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 90 g de harina de trigo
- 25 g de cocoa sin azúcar
- ½ cucharadita de polvo para hornear
- ¼ cucharadita de sal
- 80 g de nuez, almendra o chispas de chocolate, opcional
Preparación
- Calienta el horno a 175 °C. Forra un molde cuadrado de unos 20 cm con papel para hornear.
- Derrite el chocolate a baño María o en intervalos cortos en el microondas. Mézclalo con el aceite de oliva hasta que quede brillante. Deja que se entibie.
- Bate los huevos con el azúcar durante 3 a 4 minutos. La mezcla debe verse más clara, espesa y con algo de volumen. Este paso ayuda a que los brownies queden más esponjosos.
- Incorpora la vainilla y agrega poco a poco el chocolate derretido con aceite. Mezcla con movimientos envolventes.
- Cierne la harina, la cocoa, el polvo para hornear y la sal. Añádelos a la mezcla y revuelve sólo hasta integrar. No batas de más.
- Integra las nueces o las chispas, si las vas a usar. Vierte la masa en el molde y alisa la superficie.
- Hornea entre 22 y 28 minutos. Un palillo debe salir con migas húmedas, no completamente limpio.
- Deja enfriar al menos 30 minutos antes de cortar. Para cortes más definidos, refrigéralos una hora.
Para que queden más suaves
- No sustituyas todo el chocolate por cocoa: el chocolate derretido aporta humedad.
- Bate bien huevos y azúcar, pero mezcla poco después de añadir harina.
- Sácalos del horno cuando el centro aún parezca ligeramente suave.
- Si quieres una textura todavía más tierna, añade 2 cucharadas de yogur griego natural o crema ácida junto con los huevos.
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