IMSS y Secretaría de Salud investigan muerte de recién nacidos tras infecciones en hospital de Guadalajara

La FGR ya investiga los hechos registrados en el hospital de Guadalajara.

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La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron sobre una investigación relacionada con infecciones por Klebsiella pneumoniae y Candida albicans detectadas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), en Guadalajara, Jalisco.

Las instituciones señalaron que lamentan el fallecimiento de recién nacidos atendidos en esa unidad y expresaron su solidaridad con sus familias.

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Los hechos también son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), mientras especialistas realizan una revisión integral para determinar las posibles causas de las infecciones y su relación con los casos.

De acuerdo con información difundida este 30 de septiembre, los fallecimientos corresponden a tres recién nacidos. Sin embargo, el comunicado conjunto de la Secretaría de Salud y el IMSS no especificó públicamente el número de menores involucrados.

¿Qué investigan sobre las infecciones en la UCIN del IMSS?

Las autoridades sanitarias indicaron que los brotes identificados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales fueron notificados en su momento a las autoridades estatales y federales, tras lo cual se activaron los protocolos correspondientes de vigilancia epidemiológica y control de infecciones.

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Comunicado Oficial.

Actualmente, un equipo nacional de especialistas, con participación de expertos externos, lleva a cabo una revisión de la unidad.

Los trabajos incluyen el análisis de cada caso desde las perspectivas clínica y epidemiológica, así como estudios de laboratorio sobre los microorganismos identificados.

El objetivo de estos análisis es establecer su posible origen y revisar los procesos implementados para la prevención y el control de infecciones dentro de las instalaciones hospitalarias.

Entre los puntos que forman parte de la revisión se encuentran:

Análisis clínico y epidemiológico de cada caso.

Estudios de laboratorio de Klebsiella pneumoniae y Candida albicans .

Revisión de los procesos de prevención y control de infecciones.

Toma de cultivos dentro de la unidad.Supervisión de las medidas de higiene durante todos los turnos.

La investigación busca establecer las posibles causas de los casos y determinar las acciones correspondientes conforme al lineamiento del IMSS para la atención integral de brotes hospitalarios por Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS).

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El IMSS reforzó las medidas de limpieza y desinfección en la unidad.

Refuerzan limpieza y vigilancia en el Centro Médico Nacional de Occidente

Como parte de las acciones implementadas en la UCIN, las autoridades reforzaron las medidas de control para prevenir nuevos contagios y vigilar la presencia de los microorganismos.

Entre las medidas se encuentran la limpieza y desinfección exhaustivas de las áreas, la toma de cultivos, la delimitación de espacios y la supervisión permanente de las prácticas de higiene.

La Secretaría de Salud y el IMSS también mantienen comunicación y coordinación con las autoridades sanitarias de Jalisco, mientras continúan los análisis relacionados con los casos registrados en el hospital.

Las instituciones señalaron que estas acciones forman parte de los protocolos de vigilancia epidemiológica que se aplican ante la identificación de posibles brotes dentro de unidades hospitalarias.

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Estas son las medidas que aplicaron en la unidad neonatal. (Facebook: IMSS Baja California)

FGR investiga los fallecimientos de recién nacidos en Guadalajara

De manera paralela a la investigación sanitaria, la Fiscalía General de la República lleva a cabo una indagatoria sobre los hechos. La Secretaría de Salud y el IMSS señalaron que colaboran con la FGR y que proporcionarán la información que les sea solicitada.

Las autoridades indicaron que, debido a que la investigación continúa y están involucrados menores de edad, por ahora no se darán a conocer mayores detalles que puedan afectar las diligencias o vulnerar la privacidad de las familias.

La información difundida sobre los casos señala que los fallecimientos estuvieron relacionados con la presencia de los microorganismos mencionados; sin embargo, las investigaciones buscan establecer las circunstancias de cada caso y determinar las posibles causas de las infecciones.

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IMSS mantiene vigilancia en 77 unidades neonatales

El IMSS explicó que, como parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, realiza diariamente una búsqueda intencionada de posibles brotes en sus 77 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

IMSS mantiene monitoreo permanente en sus unidades de cuidados intensivos. Crédito: Fb IMSS Jalisco

De acuerdo con el lineamiento institucional, se considera brote la presencia de dos o más pacientes infectados por el mismo microorganismo que estén relacionados en tiempo y lugar.

Cada caso debe ser analizado tomando en cuenta su contexto clínico, epidemiológico y microbiológico, con el propósito de establecer las posibles causas y definir las medidas necesarias.

En este caso, los análisis se concentran en Klebsiella pneumoniae y Candida albicans, microorganismos identificados en la unidad del Centro Médico Nacional de Occidente.

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Las autoridades sanitarias reiteraron que su prioridad es esclarecer lo ocurrido, proteger la salud y seguridad de los recién nacidos y colaborar con las instituciones encargadas de la investigación.

La Secretaría de Salud y el IMSS señalaron que informarán oportunamente sobre los avances que puedan hacerse públicos, en función del desarrollo de las investigaciones y de la protección de las familias involucradas.