AMLO dice que acabar con el fentanilo no resolvería la crisis de adicciones en Estados Unidos

Donald Trump y López Obrador en una ceremonia en la Casa Blanca el 8 de julio de 2020. Crédito: Especial

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El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en un mensaje en video publicado este 30 de septiembre con motivo de la presentación de su nuevo libro, que aunque desapareciera el fentanilo, la crisis de adicciones en Estados Unidos continuaría, pues según él surgirían otras sustancias para reemplazarlo.

El exmandatario retomó el tema de las drogas en ese país vecino, un asunto que ya había abordado en marzo de 2023 mediante una carta dirigida al presidente de China, Xi Jinping.

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El fentanilo puede ser hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina (Foto: DEA)

López Obrador atribuyó la crisis de adicciones a lo que llamó la “decadencia” de Estados Unidos. Dijo que esa crisis se debía a que en el país “se fueron por lo material y se convirtieron en una potencia económica y una potencia bélica”, lo cual, según argumentó, derivó en problemas de desintegración familiar.

Las muertes por sobredosis en EEUU superaron por mucho a las de México, según AMLO

El expresidente comparó las cifras de muertes por sobredosis entre ambos países. Afirmó que en Estados Unidos fallecían entre 70 mil y 80 mil jóvenes al año por sobredosis de droga, mientras que en México la cifra se ubicaba entre 500 y mil personas anuales.

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Atribuyó esa diferencia a la desintegración familiar que, según él, caracterizaba a la sociedad estadounidense. Dijo que ahí se encontraba “el epicentro de la crisis”, pues los hijos abandonaban el hogar todavía adolescentes, mientras que en México la familia operaba como “una institución fundamental de seguridad social, de fraternidad”.

Crédito: Amlo

López Obrador insistió en que los gobernantes de Estados Unidos no querían atender la raíz del problema. Dijo que, “con todo respeto, no quieren atender las causas” y que “piensan que van a resolver todo con la mano dura”, una estrategia que, según argumentó, no bastaba para frenar las adicciones, porque “crearían otras sustancias, como ya ha pasado”. Citó como ejemplo un medicamento creado en el pasado para tratar el dolor que, dijo, se volvió adictivo y costó la vida de muchas personas en Estados Unidos.

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Vinculó además el consumo de drogas con la caída de Estados Unidos en el ranking de felicidad elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pasó del lugar 21 en 2018 al lugar 24 en 2024. Mencionó como otro factor el tiempo que los jóvenes pasaban en internet “recibiendo información tóxica”.

Decomisos de fentanilo en EEUU. Crédito: DEA

El expresidente contrastó esa situación con el lugar que, según dijo, ocupó México en el mismo ranking durante su gobierno: pasó del lugar 21 al llegar a la presidencia, al lugar 10 al dejarla. Señaló que los nueve países que superaron a México en esa posición, como Noruega, Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo, “no llegan ni a la mitad” de los 130 millones de habitantes de México. Afirmó que, de acuerdo con la encuesta, los mexicanos atribuían su nivel de felicidad a “la familia y el bienestar”.

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AMLO dijo que el gasto militar de Estados Unidos impedía atender el consumo de drogas

El expresidente planteó que la crisis de adicciones en Estados Unidos se explicaba también por la prioridad que ese país le daba al gasto militar frente a la atención social. Afirmó que “la mitad del presupuesto de Estados Unidos está destinado a la industria bélica” y sostuvo que “eso tiene que cambiar”.

Describió a la sociedad estadounidense como una que “del individualismo se fue al egoísmo” y que, según su argumento, “no se atiende a la gente, porque todo es guerra”. Con esa idea, conectó el gasto en defensa con la falta de políticas dirigidas a resolver el consumo de sustancias y la desintegración familiar que mencionó previamente.

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En 2023, AMLO envió una carta a Xi Jinping para pedir control sobre el tráfico de fentanilo

Casi tres años y medio antes del mensaje, el entonces presidente López Obrador había enviado una carta fechada el 22 de marzo de 2023 al gobierno de China, presentada públicamente en su conferencia matutina del 4 de abril de ese año. En el documento, solicitó “por razones humanitarias” el apoyo de aquel gobierno para controlar los envíos de fentanilo que, según indicó, se producían en Asia y se exportaban a Canadá, Estados Unidos y México.

La carta citaba datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, según los cuales 107 mil 573 personas murieron en ese país en 2021 por consumo de fentanilo. El documento describía la sustancia como “50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina” y señalaba que un kilo de fentanilo equivalía a un millón de dosis, con un valor de mercado superior a los 400 mil dólares.

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En el texto, López Obrador reportó que, durante 2022, el gobierno mexicano incautó siete toneladas de fentanilo y destruyó mil 383 laboratorios clandestinos. Reiteró que en México no se producía fentanilo y que por la frontera del país solo ingresaba el 30% de lo que se consumía en Estados Unidos.

La misiva también respondió a señalamientos de legisladores estadounidenses, entre ellos el senador republicano Lindsey Graham, quienes acusaron a México de no combatir a los cárteles de la droga y plantearon la posibilidad de que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervinieran en territorio mexicano. López Obrador calificó esos planteamientos como “una falta de respeto y una amenaza inaceptable a nuestra soberanía”.

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Para dar seguimiento al tema, el exmandatario designó al entonces secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, como enlace con la autoridad que el gobierno chino decidiera nombrar.