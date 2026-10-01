Cuál fue el grado de estudios y qué estudió Jorge Kahwagi Macari, boxeador, exdiputado y empresario

La formación de Kahwagi coincidió con cargos directivos en Cosmocolor, Médica Londres y La Crónica de Hoy, además de sua actividades en los cuadrilateros y los realities. (Foto: Saúl López/ cuartoscuro.com)

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Mucho antes de que su nombre apareciera en carteleras de boxeo, sesiones del Congreso y programas de televisión, Jorge Kahwagi Macari pasó por las aulas con una ruta dividida entre el mundo empresarial y el jurídico.

El exdiputado y empresario, fallecido este 30 de septiembre de 2026 a los 58 años, cursó Administración de Empresas y Derecho. Esa formación acompañó después una carrera pública que se movió por terrenos poco habituales para un mismo personaje.

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Jorge Kahwagi Macari falleció este 30 de septiembre de 2026 a los 58 años tras consolidar una trayectoria como empresario, político y deportista. (Foto: Iván Stephens/ cuartoscuro.com)

Sus estudios antecedieron su paso por compañías familiares, organismos empresariales, la política nacional y una etapa profesional en el ring que terminó con 12 victorias por nocaut.

De la Universidad Iberoamericana a la UNAM: las dos carreras que cursó Kahwagi

La información curricular disponible ubica a Kahwagi Macari en dos universidades de la Ciudad de México. Una de sus carreras estuvo orientada a la gestión empresarial; la otra, a la formación jurídica que acompañó su posterior paso por la política.

Cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana . Esa preparación coincidió con su participación en negocios ligados a medios de comunicación, servicios médicos, tecnologías de identificación y cámaras empresariales.

También estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México . Su formación jurídica apareció después en los perfiles públicos que presentó durante su actividad como diputado federal y dirigente partidista .

En distintos registros se le identifica como empresario y abogado. La forma más precisa de describir su preparación es que cursó ambas licenciaturas , sin atribuir grados adicionales.

Algunas publicaciones han referido estudios en instituciones distintas o posgrados sin detallar fechas, constancias o universidades.

El exdiputado cursa la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y la carrera de Derecho en la UNAM. (Foto de archivo)

La combinación de Administración de Empresas y Derecho ofrecía un contraste con la imagen pública que construyó años más tarde. De esta manera, Jorge no se limitó a una carrera profesional: alternó los negocios con el trabajo legislativo, el deporte y el entretenimiento.

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De las aulas al Congreso y los negocios: así comenzó su trayectoria pública

Jorge Kahwagi Macari nació el 28 de mayo de 1968 en Ciudad de México. Fue uno de los tres hijos de Jorge Kahwagi Gastine y Sonja Macari Chalhub, una familia con vínculos en los sectores editorial, empresarial y tecnológico.

Durante su etapa universitaria tuvo contacto con el boxeo amateur . Esa afición se transformó en una carrera profesional que comenzó en 2001 y terminó con 12 triunfos, todos por nocaut .

El mismo año en el que inició su actividad como boxeador profesional, comenzó a participar en el ámbito político. Formó parte del Partido Verde Ecologista de México entre 2001 y 2006.

Su experiencia legislativa incluyó dos periodos como diputado federal .

En la LIX Legislatura ocupó cargos dentro de la bancada del Partido Verde; después regresó a la Cámara de Diputados con Nueva Alianza, entre 2009 y 2012.

La preparación en Administración de Empresas también coincidió con puestos directivos en Cosmocolor, el grupo editorial relacionado con La Crónica de Hoy y Médica Londres, además de actividades en organismos comerciales e industriales.

Jorge Kahwagi ejerció como diputado federal en dos periodos legislativos con el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. (FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

En este sentido, sus estudios no definieron por sí solos una trayectoria que tomó caminos tan distintos, pero sí aparecen como el punto de partida de una carrera que transitó entre consejos de administración, espacios legislativos y los cuadriláteros.

El empresario, diputado y boxeador construyó un perfil fuera de lo convencional

La trayectoria de Kahwagi estuvo lejos de seguir una línea común. Mientras desarrollaba responsabilidades en negocios familiares y organismos empresariales, mantuvo una presencia constante en la política, el boxeo y la televisión.

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En 2004 , pidió licencia como diputado federal para participar en Big Brother . Llegó a la final y terminó en el tercer lugar, una decisión que generó críticas por la combinación de su papel legislativo con un reality.

En el ring obtuvo el campeonato mexicano de peso crucero y títulos regionales avalados por el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo . Sus peleas, no obstante, también despertaron cuestionamientos por el nivel de algunos rivales.

En 2006 publicó La tragedia de la envidia , un libro que amplió una lista de actividades ya compuesta por empresas, política y deporte.

Sus apariciones públicas disminuyeron después de 2019, cuando informó que había enfrentado una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana.

La faceta de Jorge Kahwagi en el boxeo profesional incluye 12 triunfos por la vía del nocaut y campeonatos avalados por el Consejo Mundial de Boxeo. (Foto: Susana Navarrete/ cuartoscuro.com)

Al final, sus estudios quedaron como el punto de partida de una trayectoria que tomó rutas inesperadas. Jorge Kahwagi Macari llevó la administración y el derecho a los negocios, al Congreso y a las cámaras, antes de que el boxeo y la televisión terminaran por convertirlo en una figura difícil de encasillar.