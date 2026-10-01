Festival I Love Reggaeton 2027 en CDMX: fecha, sede, cartel completo y dónde comprar boletos

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Para todos los amantes del reggaeton, uno de los festivales más importantes regresa en el 2027 a la Ciudad de México, se trata de I Love Reggaeton, que presenta un cartel imperdible para los que disfrutan del género urbano.

La venta de boletos para el festival en la CDMX ya está activa, con precios que van desde 1,410 hasta 3,510 pesos según la zona.

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El festival se realiza el sábado 6 de marzo de 2027, a las 20:00 horas, en el Estadio Fray Nano, en Jardín Balbuena.

¿Cuánto cuestan los boletos para el festival I Love Reggaeton?

El mapa del Estadio Fray Nano, disponible en el sitio de venta, muestra un escenario frente a tres secciones centrales. La zona General B tiene el boleto más económico, en 1,410 pesos, mientras que General A cuesta 1,970 pesos. La sección Standing VIP, ubicada justo frente al escenario, es la más cara del recinto, con un costo de 3,510 pesos.

Las zonas de Grada Central y Grada Central Vista Limitada tienen un precio de 1,600 pesos. Las secciones de Grada 1ra Base y Grada 3ra Base, con sus respectivas versiones de vista limitada, se ubican en 1,720 pesos.

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Los jardines laterales representan las zonas de mayor costo después del Standing VIP. Jardín Izquierdo y Jardín Derecho cuestan 2,030 pesos cada uno, mientras que la sección de Jardín Izquierdo Vista Limitada tiene un precio de 1,910 pesos.

Listado de precios para el Festival I Love Reggaeton 2027:

General B: 1,410 pesos

General A: 1,970 pesos

Grada 3ra Base y Grada 3ra Base Vista Limitada: 1,720 pesos

Grada Central y Grada Central Vista Limitada: 1,600 pesos

Grada 1ra Base y Grada 1ra Base Vista Limitada: 1,720 pesos

Jardín Izquierdo Vista Limitada: 1,910 pesos

Jardín Izquierdo y Jardín Derecho: 2,030 pesos

Standing VIP: 3,510 pesos

Lo que incluye cada entrada para el I Love Reggaeton 2027

Standing VIP: Acceso exclusivo a la zona Standing VIP con vista preferente al escenario, barras, puntos de comida y baños exclusivos, pulsera conmemorativa, y lanyard con acreditación conmemorativa.

Jardín A (izquierdo o derecho): Acceso a la zona Jardín A, ya sea izquierda o derecha, con asiento numerado en zona preferencial, además de barras, puntos de comida y baños.

General A: Acceso a la pista general A, con barras, puntos de comida y baños.

Jardín B Izquierdo Vista Limitada: Acceso a la zona Jardín B con vista limitada, asiento numerado, barras, puntos de comida y baños.

Grada 1ra y 3ra Base: Acceso a la grada 1ra o 3ra base, con asiento numerado en zona techada, además de barras, puntos de comida y baños.

Grada Central: Acceso a la grada central, con asiento numerado en zona techada, barras, puntos de comida y baños.

General B: Acceso a la pista general B, con barras, puntos de comida y baños.

El cartel reúne a Ivy Queen, De La Ghetto y Alexis & Fido

La nómina principal incluye a Ivy Queen, considerada la “Reina del Reggaetón”, junto a De La Ghetto y las duplas Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido. Se suma el cantante colombiano Kevin Roldán.

Completan la lista Jory Boy, Trebol Clan, Joysi Love —ex integrante de La Factoría—, Aldo Ranks y Sir Speedy. También se presentan Impacto MC y Suppose & Cracker Jack, quienes representan el legado de Cuentos de la Cripta, con sesiones de mezcla a cargo de Pablito MIX y Natalia Barsotti.

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Cartel del Festival I Love Reggaeton CDMX 2027

La edición anterior en la capital convocó a más de 20,000 personas

La producción, integrada por BOB 88 y Share Music, busca repetir el resultado de su entrega previa en la capital, que reunió a más de 20,000 asistentes. La fecha en la Ciudad de México forma parte de un itinerario nacional que recorre también Mérida, Monterrey y Guadalajara durante marzo de 2027.

El montaje contempla más de cinco horas continuas de música en vivo, con un escenario de más de 40 metros de largo y 18 metros de altura. El despliegue técnico integra pantallas con contenido visual en tercera dimensión, iluminación láser, efectos especiales y cuerpo de baile.

La compra se realiza a través del sitio oficial de Funticket

Los boletos se adquieren en el sitio eventos.funticket.mx, donde el sistema muestra un mapa interactivo del recinto con las nueve zonas numeradas en las gradas laterales. La plataforma permite filtrar las entradas disponibles por precio y seleccionar directamente la ubicación en el mapa del estadio.

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