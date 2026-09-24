Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo, cantante que lo acusa de abuso sexual (Redes Sociales)

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Un juzgado séptimo de lo civil de la Ciudad de México rechazó la demanda por daño moral que Kalimba interpuso contra la cantante Melissa Galindo, quien lo acusa de abuso sexual agravado. El juez determinó que el cantante no acreditó los elementos necesarios para que la acción procediera.

La resolución cierra la vía civil que Kalimba abrió en 2023, aunque no resuelve el proceso penal en su contra. Ese caso continúa abierto y sin fecha confirmada para la siguiente audiencia.

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La disputa legal se abrió tras la denuncia pública de Melissa Galindo

En marzo de 2023, Melissa Galindo acusó públicamente a Kalimba de abuso sexual agravado a través de un video en Instagram. La cantante originaria de Sinaloa relató que los hechos ocurrieron en tres ocasiones durante 2019 y 2020, cuando ambos trabajaban juntos.

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Kalimba negó los señalamientos de inmediato. Su abogado, Eliser García, anunció que el cantante contrademandaría a Galindo por difamación y daño moral, con el argumento de que las acusaciones le generaron pérdidas laborales.

El equipo legal del cantante aseguró contar con más de 120 pruebas periciales para respaldar la demanda. Entre los perjuicios que Kalimba alegó estuvieron la cancelación de dos conciertos y de su participación en la obra de teatro Mentiras.

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El proceso penal avanzó en paralelo a la demanda civil de Kalimba

Mientras Kalimba tramitaba su demanda por daño moral, la denuncia penal de Galindo siguió su curso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En abril de 2024, un juez vinculó a proceso al cantante por el delito de abuso sexual agravado con violencia física y moral.

(Foto Instagram: @melissagalindooficial)

La autoridad judicial no impuso prisión preventiva a Kalimba, pero sí dictó una medida cautelar que le prohíbe acercarse o comunicarse con la denunciante. El juez otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria del caso.

En mayo de 2025 se realizó una nueva audiencia para el desahogo de pruebas, a la que Melissa Galindo no asistió. Su abogada acudió en su representación mientras ambas partes presentaban evidencias que podrían determinar el rumbo del juicio.

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El juez desechó la acción civil de Kalimba contra Melissa Galindo por falta de elementos

La resolución más reciente estableció que Kalimba no acreditó los elementos de la acción que intentó contra Galindo. Con este fallo, la demanda civil por daño moral queda desechada de forma definitiva.

Kalimba fue vinculado a proceso (Captura de pantalla Foro_TV)

Kalimba solicitaba que Galindo le pagara una indemnización por los daños morales, psicológicos y económicos que, según él, le provocó la difusión pública de las acusaciones. El juzgado séptimo de lo civil determinó que esos argumentos no sostenían la vía legal elegida.

A pesar del desenlace en el ámbito civil, el proceso penal por abuso sexual agravado sigue vigente. Las autoridades no han determinado hasta el momento la responsabilidad de Kalimba en los hechos que denunció Galindo.

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No es la primera acusación de abuso sexual contra Kalimba

El caso de Galindo no es el único señalamiento de este tipo que enfrenta Kalimba. En diciembre de 2010, cuando el cantante tenía 28 años, Daiana Guzmán, entonces menor de edad, lo denunció por violación tras un incidente en el Budah Bar de Chetumal, donde trabajaba como edecán.

El 19 de enero de 2011 un juez emitió orden de aprehensión y Kalimba fue detenido en Texas y entregado a las autoridades mexicanas. Ingresó al Cereso de Chetumal, pero el 27 de enero el juez Daniel Farah Godoy dictó su libertad por falta de pruebas suficientes.

(Instagram)

En el mismo periodo, otra menor identificada como Thaily Villalobos, de 16 años, también lo denunció por violación. En 2023, Guzmán reapareció públicamente para respaldar a Galindo y calificó su propia experiencia como “un infierno”.

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El historial incluye además declaraciones de Kimberly de Campa, expareja del cantante, quien acusó públicamente a Kalimba de abusar sexualmente de su hija de cinco años, aunque la denuncia nunca se presentó formalmente ante las autoridades y la joven retractó después sus declaraciones en el programa Ventaneando.

En abril de 2024, una usuaria de TikTok identificada como “Tumamiloverpwr” también acusó al cantante de agredirla sexualmente a ella y a una amiga.