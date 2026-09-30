Senado aprueba la “Ley Antimemes”: ¿qué cambios aplican para imágenes y contenidos digitales?

Senado avala la “Ley Antimemes”; estas son las modificaciones que contempla. (México). EFE/ Mario Guzmán

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El Senado aprobó en lo general la llamada “Ley Antimemes”, una reforma que plantea modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La propuesta fue avalada con 72 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.

La iniciativa contempla regular la modificación no consentida de imágenes, obras y otros contenidos protegidos por derechos de autor cuando sean utilizados en el entorno digital.

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Con la aprobación en lo general, el proyecto avanza en el Senado y establece cambios relacionados con la protección de contenidos frente a modificaciones realizadas sin autorización de sus titulares.

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