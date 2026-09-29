México

Lilly Téllez denuncia que Morena prohibió el paso al Senado a ciudadanos con firmas para exigir renuncia de Enrique Inzunza

El senador fue acusado en abril por Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el crimen organizado

Lilly Téllez acusó a Marina de Pilar Ávila de traición a la patria. | PAN
Lilly Téllez acusó a Marina de Pilar Ávila de traición a la patria. | PAN
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La senadora panista Lilly Téllez acusó que Morena impidió el ingreso al Senado de ciudadanos que buscaban entregar más de 23 mil firmas para exigir la renuncia del senador Enrique Inzunza, acusado en abril por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado. La legisladora sostuvo a través de un video difundido en sus redes sociales, que la instrucción provino de la Mesa Directiva y señaló al senador Ignacio Mier como responsable de negar el acceso.

Desde el exterior del recinto legislativo, Lilly Téllez afirmó que la restricción evitó que los promoventes presentaran formalmente el documento que exigía la renuncia del senador ante integrantes de la Cámara alta. La senadora aseguró que el grupo contaba con un oficio para ingresar acompañado por legisladores de oposición.

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Señaló que más de 23 mil ciudadanos respaldaron la petición para que Inzunza dejara su escaño. De acuerdo con su testimonio, Morena, Movimiento Ciudadano y PT no respondieron a la solicitud para recibirlos en el Senado.

Acompañó a la senadora la expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, quien sostuvo que PAN y PRI sí respondieron y que esos partidos emitieron un oficio para facilitar su entrada al recinto. Pese a ello, afirmó que personal del Senado les comunicó que existía una orden de la Mesa Directiva para impedir el paso.

@vaniaperezmor
@vaniaperezmor

La ciudadana buscó entregar más de 23,000 firmas

Pérez Morales explicó que la intención fue llevar el documento al Senado de la República ese mismo día. “Más de 23 mil ciudadanos firmamos para traer el día de hoy al Senado de la República”, dijo durante el encuentro con Téllez.

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Añadió que la comitiva no recibió una respuesta de las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano y PT. “Nos contestó el PAN y nos contestó el PRI, y teníamos su oficio para ingresar”, sostuvo.

Según su versión, el oficio no fue suficiente para atravesar el filtro de acceso. La mujer señaló que, al intentar ingresar, le indicaron que la negativa correspondía a una instrucción emitida desde la Mesa Directiva.

Téllez retomó el señalamiento y acusó directamente al senador morenista Ignacio Mier de ordenar que no se permitiera la entrada de la ciudadana. La legisladora cuestionó que se limitara el acceso a una persona que buscaba entregar un documento respaldado por miles de firmas.

La senadora también sostuvo que la decisión buscó proteger a Enrique Inzunza frente a las exigencias de los ciudadanos. Téllez mencionó a Adán Augusto López y a Javier Corral al cuestionar a los legisladores que, según ella, respaldaban a Inzunza.

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