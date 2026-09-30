Recortes en la ONU: busca que México asuma el programa que ha empleado a más de 50 mil migrantes

El Alto Comisionado para los Refugiados, Barham Salih, propuso el traspaso ante Bloomberg News como un posible modelo exportable a otras naciones con flujos migratorios comparables. REUTERS/Yves Herman/File Photo

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca que el gobierno de México se haga cargo de un programa local de empleo que facilita la inserción laboral de migrantes en el sector privado, en medio de una crisis de liquidez del organismo internacional. Así lo declaró a Bloomberg News el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Barham Salih, en una entrevista realizada el martes 29 de septiembre.

De acuerdo con Salih, el traspaso a un esquema gestionado por el gobierno mexicano podría funcionar como modelo para otros países con poblaciones migrantes similares.

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¿Qué plantea la ONU a México?

Miles de migrantes se han incorporado a sectores como el automotriz y el electrónico, en un modelo que empresas japonesas, alemanas y mexicanas califican como rentable además de éticamente justificado. REUTERS/Yves Herman

El programa ha permitido que miles de migrantes encuentren trabajo en distintos sectores, entre ellos el automotriz y el electrónico, según la información difundida por Bloomberg.

Salih, expresidente de Irak, se refirió a la percepción de las empresas contratantes: “Se ve cómo estas empresas, japonesas, alemanas, mexicanas, están contratando a refugiados. Los consideran personas de confianza y trabajadoras”, afirmó.

El funcionario también relató lo que, según dijo, le comentó un líder empresarial: “Esto no solo es lo más humano y moral que se puede hacer. Es bueno para los negocios y es bueno para México”.

Previamente, Salih se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores e Interior de México para debatir cómo la ONU puede colaborar mejor con el gobierno.

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Crisis de financiamiento de la ONU

El planteamiento ocurre en un contexto de recortes presupuestarios. De acuerdo con Bloomberg, en los últimos dos años el organismo ha resentido reducciones drásticas de recursos luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirara su apoyo. Los datos reportados son:

Estados Unidos, históricamente el principal donante, adeuda a la ONU aproximadamente 4 mil millones de dólares .

China, su segundo mayor contribuyente, también registra retrasos en sus pagos.

La agencia de la ONU para los refugiados recortó su plantilla en un tercio el año pasado.

Salih reconoció que la menor financiación limita el trabajo del organismo, pero subrayó que la ONU lleva tiempo dando prioridad a los programas gestionados por gobiernos locales frente a iniciativas paralelas operadas por agencias de ayuda.

Un programa con más de 50 mil migrantes beneficiados

Desde 2016, la ONU ha apoyado a más de 50 mil migrantes en México para trasladarse a zonas con salarios generalmente más altos, como el centro y el norte del país, frente al sur, más empobrecido.

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El programa también los ayuda a abrir una cuenta bancaria para recibir pagos directos de sus empleadores. Más de la mitad de las colocaciones se han dado en el sector manufacturero; el resto, en hostelería y ventas.

Según Bloomberg, los empleadores han elogiado la iniciativa. Señalan que los trabajadores migrantes suelen ser más leales, mientras que los mexicanos contratados localmente son más propensos a cambiar de empleo cuando reciben una oferta de mejor salario u otras prestaciones.

México, destino alterno para migrantes

Las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump transforman al país en receptor involuntario de flujos que antes apuntaban al norte, sumando presión a una capacidad institucional ya tensionada por más de 200 mil deportados connacionales. EFE/Juan Manuel Blanco

En años recientes, muchos migrantes que inicialmente esperaban ingresar a Estados Unidos han elegido a México como destino alternativo. De acuerdo con la información publicada, la tendencia se aceleró desde que la administración Trump restringió las opciones de asilo e intensificó las detenciones y deportaciones de migrantes irregulares.

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México enfrenta además el reto de atender a más de 200 mil connacionales deportados desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. El país también ha recibido a otros extranjeros expulsados de Estados Unidos, entre ellos miles de cubanos.

El caso de un migrante haitiano en San Luis Potosí

La llegada de trabajadores caribeños a polos industriales del interior del país revela cómo la demanda manufacturera absorbe mano de obra extranjera donde la oferta local no alcanza a cubrirla. REUTERS/Adri Salido NO RESALES. NO ARCHIVES

Jean Henel Gabaud, migrante haitiano, es uno de los beneficiarios más recientes del programa. Hace dos años se trasladó al centro industrial de San Luis Potosí, donde consiguió empleo en el fabricante de autopartes Draxton.

Su esposa encontró trabajo por su cuenta en la filial mexicana del proveedor chino Joysonquin Automotive Systems. Con esos ingresos, la pareja paga la hipoteca de una vivienda de cuatro recámaras donde vive con sus tres hijos. Gabaud trabaja en sistemas de frenos y, según relató, en Haití no lograba encontrar empleo.

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“Llegué con mi familia y estaba preocupado porque no teníamos dinero, y pensé: ‘Dios tiene una razón para todo’”, afirmó. “Pero ahora hay muchos haitianos en San Luis Potosí, porque aquí se puede encontrar trabajo”.

Retos para ampliar los programas de inserción laboral

A pesar de los casos de éxito, Bloomberg reporta que los programas de este tipo han tenido dificultades para ampliarse. Analistas han señalado que suelen estar integrados por un número relativamente reducido de migrantes que ya obtuvieron protección de asilo.

La oficina de refugiados de México no respondió a la solicitud de comentarios de Bloomberg, por lo que en la información publicada no consta una postura oficial sobre el planteamiento.

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Más allá de los detalles sobre cómo replantear los programas liderados por la ONU, Salih hizo hincapié en que el empleo productivo es una solución a las inquietudes sociales que suelen asociarse con migrantes que pueden depender de servicios públicos. “En lugar de que los refugiados supongan una carga o un problema”, afirmó, “se convierten en contribuyentes a la economía”.