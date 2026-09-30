Familiares de mineros de la Concordia acusan a Vizsla de ocultar evidencia y no denunciar la desaparición de trabajadores a 8 meses del caso

Diez trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, fueron reportados como desaparecidos el 23 de enero. (Infobae)

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Familiares de los diez mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, en Sinaloa, denunciaron que la empresa a la que pertenecían los ingenieros, Vizsla Silver, no ha presentado la denuncia de los hechos a 8 meses del caso.

En conferencia de prensa, Ricardo Espinoza Baldés, abogado de las familias, detalló que la empresa no ha denunciado formalmente la desaparición y asesinato de los trabajadores pese a que eran parte de su planilla, lo que ha provocado que no entregue evidencia relevante ni a ellos ni a las autoridades, como lo son videograbaciones, correos, teléfonos corporativos, entre otros.

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Ante los hechos, buscan que la Fiscalía General de la República (FGR) -que es la encargada del caso- realice los actos de investigación para que la empresa rinda cuentas y entregue evidencia, así como que la propia institución recabe las indagatorias sobre las recientes detenciones de personas presuntamente implicadas en la desaparición de los mineros e integrantes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

“Condiciones de seguridad no estaban dadas”, afirma abogado

Alan Esparza, hijo del ingeniero Francisco Antonio Esparza que aún sigue desaparecido, señaló que la empresa solo les ha dado apoyo en viáticos y "en lo que necesiten", pero que no ha presentado la denuncia de los hechos a 8 meses del caso. Video: Conferencia de prensa

Espinoza fue enfático al decir que los trabajadores de la minera no tenían las condiciones de seguridad necesaria para llevar a cabo sus labores, ya que cuentan con datos de al menos doce incidencias que se presentaron de manera previa a la desaparición.

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Al respecto, dijo que uno de los más importantes ocurrió en abril de 2025, cuando la empresa emitió un comunicado en el que reconoció que las condiciones no eran las adecuadas para que los trabajadores pudieran desarrollar su trabajo: “Los saca del lugar y en mayo los hace regresar”, dijo el abogado.

Por su parte, Alan Esparza, hijo del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yánez que sigue desaparecido, señaló que la empresa únicamente les ha dado apoyos de viáticos y traslados, pero en ningún momento ha acudido a denunciar los hechos.

Foto: Especial

Los familiares coincidieron en que Vizsla Silver no “ha tenido ninguna otra atención o respaldo” hacia ellos y que su sensación es de “abandono” ante la evidente falta de una denuncia por la desaparición y asesinato de los trabajadores, mientras que uno continúa sin ser localizado.

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“La pregunta sigue siendo: ¿Qué fue lo que hizo la empresa? ¿Cuáles fueron los análisis de riesgo, las medidas de protección que tomó previo al 23 de enero? Inclusive después del 23 de enero, ¿Qué hizo para corregir? ¿De qué manera ayudó? A la fecha, aparentemente no hay una denuncia formal por parte de ellos. Entonces nos dejaron solos, nos dejaron abandonados en un proceso que francamente no conocemos y ha sido sumamente doloroso y difícil para nosotros", dijo Alan Esparza.

Al respecto, las familias también piden que se continúe con la búsqueda -sin disminuir los recursos- de Francisco Antonio Esparza Yáñez, así como el esclarecimiento de los hechos: quién ordenó, quién ejecutó el multihomicidio, cuál fue el motivo y cuál fue la participación de cada detenido.

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Reconocen apoyo de la FGR, pero rechazan versión de “confusión” de trabajadores con miembros de Los Mayos como móvil

Nueve mineros fueron hallados en una fosa clandestina de El Verde. Foto: Captura de pantalla

Luego de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en meses anteriores que el principal móvil del multihomicidio era que los trabajadores fueron confundidos con miembros de Los Mayos, según declaraciones de un detenido presuntamente integrante de Los Chapitos, los familiares dijeron que siguen cuestionando esa versión.

Al respecto, dijeron que los mineros fueron sustraídos de manera directa de sus viviendas, en un fraccionamiento en donde descansaban de sus labores, no en un sitio donde sí pudieran ser confundidos con miembros de la delincuencia.

Ante esto, dijeron que consideran que tanto la FGR como la Secretaría del Trabajo “no han hecho suficiente” para investigar omisiones o negligencias en que las que pudo haber incurrido Vizsla Silver antes del secuestro y si se pudo haber evitado.

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Gabriel Nicolás “N”, alias "Gabito", compadre de Iván Archivaldo Guzmán, fue uno de los detenidos relacionados con la desaparición de los mineros. Video: Defensa

Por su parte, mencionaron que a pesar del avance del caso, la FGR ha sido la única instancia que les brindó acompañamiento tanto en la identificación de los cuerpos como de manera psicológica; contrario a lo que ha sucedido ante la magnitud de los hechos con la propia empresa minera.

Exigen investigar omisiones por parte de la empresa y la entrega de evidencias

Finalmente, las familias exigieron a la empresa Vizsla Silver a entregar los videos de cámaras (en especial la del fraccionamiento donde fueron sustraídos los mineros), GPS, bitácoras, evaluaciones de riesgo, protocolos, reportes de seguridad y comunicaciones internas y contratistas que pudieran ayudar para determinar el panorama previo a los hechos.

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Tras la desaparición y localización sin vida de los mineros, el gremio realizó una marcha en varias entidades del país para exigir condiciones de seguridad. Foto: AIMMGM Nacional

A las autoridades pidieron ampliar la investigación ante posibles violaciones a la Ley Federal del Trabajo por parte de la minera canadiense, así como continuar con la búsqueda de Francisco Antonio Esparza Yáñez.