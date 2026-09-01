La cantidad de proteína que necesitas comer según tu peso para incrementar masa muscular

Una persona en ropa de entrenamiento disfruta de una comida rica en proteínas, posiblemente pollo o carne a la parrilla, acompañada de ensalada fresca, sentada en la cocina de su casa con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La proteína es uno de los nutrientes que intervienen en la reparación y el crecimiento del tejido muscular después del entrenamiento.

La cantidad diaria necesaria no es igual para todas las personas: depende del peso corporal, la intensidad del ejercicio, el objetivo físico y el consumo total de calorías.

Para quienes buscan ganar masa muscular con rutinas de fuerza, calcular los gramos de proteína por kilogramo de peso permite establecer una meta diaria más precisa.

Platos con legumbres, tofu, quinoa, semillas y frutos secos ilustran la variedad de opciones de proteínas vegetales dispuestas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la cantidad de proteína que necesitas comer según tu peso para incrementar tu masa muscular

Para incrementar masa muscular, una meta práctica para la mayoría de las personas que hacen entrenamiento de fuerza es consumir 1.6 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal al día. Un rango útil es de 1.4 a 2.0 g/kg/día.

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Fórmula:

Peso corporal en kg × 1.6 = gramos de proteína diarios

Ejemplos:

60 kg: 96 g de proteína al día

70 kg: 112 g al día

80 kg: 128 g al día

90 kg: 144 g al día

100 kg: 160 g al día

Si estás en déficit calórico para perder grasa, entrenas con mucho volumen o ya tienes experiencia levantando pesas, puedes acercarte a 1.8–2.0 g/kg/día.

Consumir más de alrededor de 1.6 g/kg/día no suele aportar ganancias adicionales claras de masa muscular para la mayoría, aunque el límite individual puede variar.

Procura repartirla en 3 a 5 comidas, con aproximadamente 0.25 a 0.4 g/kg en cada una. Por ejemplo, alguien de 80 kg puede buscar entre 20 y 32 g de proteína por comida.

La proteína no sustituye el estímulo principal: para ganar músculo necesitas entrenamiento de fuerza progresivo, suficientes calorías, carbohidratos y descanso. Si tienes enfermedad renal, hepática u otra condición clínica, consulta antes a un profesional de salud.

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La imagen ilustra una comida balanceada compuesta de vegetales, proteína y carbohidratos junto a accesorios deportivos, indicando un estilo de vida de bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la importancia de la proteína para la formación de masa muscular

La proteína aporta los aminoácidos que el cuerpo utiliza para reparar y construir tejido muscular. Durante el entrenamiento de fuerza, las fibras musculares reciben un estímulo y sufren daño microscópico normal; después, el organismo necesita aminoácidos para recuperarlas y adaptarlas.

La ganancia de masa muscular ocurre cuando, de forma sostenida, la síntesis de proteína muscular supera su degradación. Por eso, comer suficiente proteína ayuda a que el entrenamiento produzca una adaptación: músculos más fuertes y, con el tiempo, de mayor tamaño.

Su importancia depende de tres factores:

Cantidad diaria: para quien entrena fuerza, una referencia útil es 1.4 a 2.0 g por kilogramo de peso al día.

Distribución: repartirla entre varias comidas facilita alcanzar la meta. Una porción habitual puede aportar entre 20 y 40 g, según tu peso.

Calidad y variedad: alimentos como huevo, leche, yogur griego, pollo, pescado, carne, soya, tofu, frijoles y lentejas contribuyen. Las proteínas animales suelen aportar todos los aminoácidos esenciales; con fuentes vegetales conviene combinar y variar alimentos.

No basta con aumentar la proteína. Para formar músculo también se requiere entrenamiento de fuerza con sobrecarga progresiva, energía suficiente en la dieta y descanso.

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Si faltan calorías o el entrenamiento no progresa, comer más proteína por sí sola no genera un aumento importante de masa muscular.