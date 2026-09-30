México

“Ni en mis peores me hubiera sentado a escribir con ella”: Gala Montes reaviva la polémica con María José por presunto plagio de canción

La actriz reavivó la controversia musical con una contundente publicación en X, mientras se prepara para una nueva etapa de su carrera

Imagen JC4Z23QPSFGBNHUUBJAKKJS7EA
Guardar

Gala Montes volvió a colocar a María José en el centro de la conversación luego de publicar un nuevo mensaje en su cuenta de X, en medio de la polémica que surgió por las similitudes que la actriz señala entre su canción “La Mala” y el tema “La Mala del Cuento”, interpretado por “La Josa”.

La controversia comenzó después de que Montes acusara a María José, Paty Cantú y al productor Stefano Vieni de presuntamente haber plagiado su canción. De acuerdo con lo señalado por la actriz, “La Mala” fue estrenada el 4 de agosto de 2026 y presentada en televisión desde julio, mientras que “La Mala del Cuento” llegó el 24 de septiembre.

PUBLICIDAD

Montes asegura tener pruebas de las supuestas similitudes, aunque hasta ahora no ha mostrado públicamente ese material ni ha precisado si la comparación corresponde a la letra, la melodía, la estructura u otros elementos musicales. Tampoco existe, con la información disponible, un análisis técnico independiente que confirme o descarte el presunto plagio.

Gala Montes endurece el mensaje contra María José

Gala Montes - (X)
Gala Montes - (X)

La nueva publicación de Gala Montes elevó el tono de una polémica que ya había generado conversación. En X, la actriz escribió: “quien le dijo que yo quería colaborar con ella? (Ni en mis peores, me hubiera sentado a escribir Con ella)”.

La declaración apareció acompañada de una referencia a Paty Cantú y a canciones que, según Montes, la cantante le habría enviado. “PATY me mandó canciones, quería que cantara sus canciones pero no puedo cantar cosas que no son mías”, afirmó la actriz en su publicación.

PUBLICIDAD

Montes también ha hablado de un distanciamiento con Paty Cantú y María José. Según su versión, Cantú dejó de responderle y cuestionó el apoyo que recibió de “La Josa” durante su participación en “La Casa de los Famosos”. María José, Paty Cantú y Stefano Vieni no habían respondido públicamente a estas acusaciones.

La respuesta que María José había dado sobre Gala

Gala Montes acusa a Paty Cantú y María José de plagiar su canción “La Mala” (Redes Sociales)
Gala Montes acusa a Paty Cantú y María José de plagiar su canción “La Mala” (Redes Sociales)

Las declaraciones actuales contrastan con lo que María José había comentado anteriormente, después de la salida de Gala Montes de “La Casa de los Famosos” y de la participación de la actriz junto a Paty Cantú en uno de sus conciertos.

En aquella conversación, María José fue cuestionada sobre la posibilidad de colaborar con Gala. La cantante respondió entre risas: “Ya canté con ella en La casa de los famosos”. Después agregó: “Ya canté con ella. Aparte, este, le deseo mucho amor y, y mucha buena vibra. Y mucha buena vibra”.

La respuesta se produjo cuando se hablaba de las posibilidades de futuras colaboraciones musicales. Ante la pregunta sobre con quién le gustaría trabajar, María José había contestado: “Con quien se deje, con quien se deje, con quien tenga buena vibra, con quien tenga buena vibra”.

Una nueva etapa para Gala Montes

gala montes -México- 25 septiembre
(Instagram)

La polémica llega mientras Gala Montes se encamina hacia el estreno de su disco, sumando un nuevo capítulo a una etapa marcada por distintas conversaciones públicas alrededor de su carrera y de sus declaraciones.

La actriz ha defendido su faceta musical y ahora vuelve a generar atención con una postura contundente frente a quienes, desde su perspectiva, estuvieron relacionados con el lanzamiento de “La Mala del Cuento”.

Por ahora, el punto central de la controversia permanece en las acusaciones de Montes. La actriz afirma contar con pruebas sobre las similitudes entre ambas canciones, pero no se han presentado públicamente en la información disponible elementos técnicos que permitan determinar si existe plagio. Mientras tanto, sus palabras en X reavivaron una disputa que ahora suma una frase difícil de ignorar: “Ni en mis peores, me hubiera sentado a escribir Con ella”.

Temas Relacionados

Gala MontesMaría JoséPaty Cantúmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Joel Huiqui reconoce preocupación en Cruz Azul tras sumar tres partidos sin victoria

El técnico de La Máquina reconoció que el equipo debe ser autocrítico y corregir detalles durante el parón de Fecha FIFA

Joel Huiqui reconoce preocupación en Cruz Azul tras sumar tres partidos sin victoria

Balacera en Morelos deja un servidor público muerto y otro herido: fiscalía investiga ataque

El comunicado oficial señaló que el sobreviviente fue llevado a un hospital de Tetecala, mientras las diligencias continúan en Cuauchichinola

Balacera en Morelos deja un servidor público muerto y otro herido: fiscalía investiga ataque

La disputa entre Los Cabrera y La Línea deja 113 homicidios y 175 detenidos en dos años en Chihuahua

La confrontación por el corredor Aldama-Ojinaga comenzó en septiembre de 2024 y se extendió a cuatro municipios del noreste del estado

La disputa entre Los Cabrera y La Línea deja 113 homicidios y 175 detenidos en dos años en Chihuahua

Hoy es el último día de registro para las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra: links y requisitos para inscribirte ya

Este 30 de septiembre vence el plazo para solicitar ambas becas, una entrega 5 mil 800 pesos bimestrales y el otro mil 900

Hoy es el último día de registro para las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra: links y requisitos para inscribirte ya

Marcelo Ebrard participa en el G20 de Comercio: México se sienta con Estados Unidos y Europa

El titular de Economía sostendrá bilaterales con el representante comercial de EU y el comisario europeo, con el T-MEC como telón de fondo

Marcelo Ebrard participa en el G20 de Comercio: México se sienta con Estados Unidos y Europa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Blindan al aguacate del narco en México: Semarnat prohíbe exportación si fue cultivado en huertas deforestadas

Blindan al aguacate del narco en México: Semarnat prohíbe exportación si fue cultivado en huertas deforestadas

Balacera en Morelos deja un servidor público muerto y otro herido: fiscalía investiga ataque

La disputa entre Los Cabrera y La Línea deja 113 homicidios y 175 detenidos en dos años en Chihuahua

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: familiares de mineros de la Concordia exigen a empresa entregar evidencias de la desaparición de los 10 trabajadores

Acusan en EEUU a mexicanos de traficar niños migrantes y darles gomitas con THC para sedarlos

ENTRETENIMIENTO

Estas son las repercusiones legales de los delitos de los que se les acusa a Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito

Estas son las repercusiones legales de los delitos de los que se les acusa a Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito

Tras quedar fuera de Morena, Sergio Mayer regresa a los realities con ‘Juego de Villanos’

Potro Caballero busca frenar posible cárcel con una conciliación tras demanda de Arturo Islas: “Le mando una disculpa”

La GAM presenta su nuevo territorio de paz con concierto gratuito de los Askis

Shakira en vivo desde México: dónde ver el concierto de Madrid en streaming y a qué hora empieza

DEPORTES

Oakland Alameda Coliseum: conoce la historia del estadio donde se enfrentarán América y Chivas este domingo

Oakland Alameda Coliseum: conoce la historia del estadio donde se enfrentarán América y Chivas este domingo

Joel Huiqui reconoce preocupación en Cruz Azul tras sumar tres partidos sin victoria

El día que el Clásico Nacional estuvo a punto de desaparecer: Emilio Azcárraga buscó comprar a Chivas y Jorge Vergara lo impidió

Portero del Atlético Morelia arremete contra Álvaro Ortiz y la AMFPro AMFPro: exige claridad sobre el ascenso y descenso

Del América al ojo del huracán europeo: el recorrido de Ferran Soriano antes del histórico fallo contra el Manchester City