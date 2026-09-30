“Ni en mis peores me hubiera sentado a escribir con ella”: Gala Montes reaviva la polémica con María José por presunto plagio de canción

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Gala Montes volvió a colocar a María José en el centro de la conversación luego de publicar un nuevo mensaje en su cuenta de X, en medio de la polémica que surgió por las similitudes que la actriz señala entre su canción “La Mala” y el tema “La Mala del Cuento”, interpretado por “La Josa”.

La controversia comenzó después de que Montes acusara a María José, Paty Cantú y al productor Stefano Vieni de presuntamente haber plagiado su canción. De acuerdo con lo señalado por la actriz, “La Mala” fue estrenada el 4 de agosto de 2026 y presentada en televisión desde julio, mientras que “La Mala del Cuento” llegó el 24 de septiembre.

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Montes asegura tener pruebas de las supuestas similitudes, aunque hasta ahora no ha mostrado públicamente ese material ni ha precisado si la comparación corresponde a la letra, la melodía, la estructura u otros elementos musicales. Tampoco existe, con la información disponible, un análisis técnico independiente que confirme o descarte el presunto plagio.

Gala Montes endurece el mensaje contra María José

Gala Montes - (X)

La nueva publicación de Gala Montes elevó el tono de una polémica que ya había generado conversación. En X, la actriz escribió: “quien le dijo que yo quería colaborar con ella? (Ni en mis peores, me hubiera sentado a escribir Con ella)”.

La declaración apareció acompañada de una referencia a Paty Cantú y a canciones que, según Montes, la cantante le habría enviado. “PATY me mandó canciones, quería que cantara sus canciones pero no puedo cantar cosas que no son mías”, afirmó la actriz en su publicación.

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Montes también ha hablado de un distanciamiento con Paty Cantú y María José. Según su versión, Cantú dejó de responderle y cuestionó el apoyo que recibió de “La Josa” durante su participación en “La Casa de los Famosos”. María José, Paty Cantú y Stefano Vieni no habían respondido públicamente a estas acusaciones.

La respuesta que María José había dado sobre Gala

Gala Montes acusa a Paty Cantú y María José de plagiar su canción “La Mala” (Redes Sociales)

Las declaraciones actuales contrastan con lo que María José había comentado anteriormente, después de la salida de Gala Montes de “La Casa de los Famosos” y de la participación de la actriz junto a Paty Cantú en uno de sus conciertos.

En aquella conversación, María José fue cuestionada sobre la posibilidad de colaborar con Gala. La cantante respondió entre risas: “Ya canté con ella en La casa de los famosos”. Después agregó: “Ya canté con ella. Aparte, este, le deseo mucho amor y, y mucha buena vibra. Y mucha buena vibra”.

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La respuesta se produjo cuando se hablaba de las posibilidades de futuras colaboraciones musicales. Ante la pregunta sobre con quién le gustaría trabajar, María José había contestado: “Con quien se deje, con quien se deje, con quien tenga buena vibra, con quien tenga buena vibra”.

Una nueva etapa para Gala Montes

(Instagram)

La polémica llega mientras Gala Montes se encamina hacia el estreno de su disco, sumando un nuevo capítulo a una etapa marcada por distintas conversaciones públicas alrededor de su carrera y de sus declaraciones.

La actriz ha defendido su faceta musical y ahora vuelve a generar atención con una postura contundente frente a quienes, desde su perspectiva, estuvieron relacionados con el lanzamiento de “La Mala del Cuento”.

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Por ahora, el punto central de la controversia permanece en las acusaciones de Montes. La actriz afirma contar con pruebas sobre las similitudes entre ambas canciones, pero no se han presentado públicamente en la información disponible elementos técnicos que permitan determinar si existe plagio. Mientras tanto, sus palabras en X reavivaron una disputa que ahora suma una frase difícil de ignorar: “Ni en mis peores, me hubiera sentado a escribir Con ella”.