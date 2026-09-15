3 desayunos sin huevo y fáciles de preparar para una mañana ligera

Un desayuno equilibrado no requiere huevo, lo que se requiere según los especialistas es combinar proteína, fibra y grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pan tostado con crema de almendra o aguacate con manzana o pera en rebanadas, frijoles negros sazonados con jitomate y servidos con queso rallado, y yogur con pistaches y fresas son opciones de desayuno sin huevo que aportan proteína, fibra y energía sostenida durante la mañana.

Harvard Health Publishing, la editorial médica de la Universidad de Harvard, y la red hospitalaria Clínica Mayo, en Estados Unidos, indican estas recomendaciones basadas en combinar proteína, carbohidrato integral y fruta o verdura.

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El Plato del Bien Comer del IMSS establece incluir cereal o leguminosa, fruta, verdura y proteína en cada comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS en su Guía de alimentación saludable presenta la misma lógica, sin señalar al huevo como ingrediente obligatorio.

Frijoles negros con queso o bowl de quinoa para quienes buscan algo salado

Un bowl con quinoa cocida, trozos de tofu, cebolla picada, jitomate cherry y aguacate es otra opción sin huevo que combina proteína vegetal y carbohidrato integral.

La preparación toma pocos minutos si la quinoa ya está cocida con anticipación. Clínica Mayo plantea que un desayuno equilibrado necesita tres elementos: proteína, grasa saludable y carbohidrato.

Los frijoles sazonados con jitomate y cebollín arriba toman un sabor concentrado y delicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución ofrece también como alternativa frijoles negros sazonados con jitomate, cebollín y queso rallado, servidos con tortilla integral, o granola con fruta fresca y yogur griego encima.

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Clínica Mayo señala que los bowls de desayuno ganan popularidad porque permiten aprovechar sobras de la cena anterior y pueden prepararse dulces o salados, fríos o calientes, según el gusto de cada persona.

El IMSS recomienda elegir alimentos frescos, de temporada y sin procesar para armar el desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta flexibilidad facilita armar desayunos variados sin depender siempre de los mismos ingredientes ni de recetas complicadas por la mañana.

Yogur griego o frutos secos para quienes buscan algo dulce

Un tazón de yogur griego, cubierto con fresas o frutos rojos y un puñado de pistaches, almendras o nueces picadas, funciona como desayuno rápido y proteico sin huevo.

La fruta puede ser fresca o congelada, según la temporada, sin que esto afecte su aporte nutricional.

Para el yogur se pueden agregar distintos tipos de frutos rojos y semillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Para que el desayuno resulte más atractivo, se puede agregar una cucharadita de miel o jarabe de maple encima”, señala la nutrióloga Frances Parpos, del Programa de Rehabilitación Cardíaca de Brigham and Women’s Hospital, afiliado a Harvard, en el sitio de Harvard Health Publishing.

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El yogur griego aporta proteína de digestión lenta, lo que ayuda a mantener la saciedad durante la mañana.

La nutrióloga Frances Parpos, de Harvard, sugiere un poco de miel para dar sabor al yogur griego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan tostado o avena para quienes buscan algo práctico

La avena en hojuelas, remojada durante la noche en leche baja en grasa y servida fría o caliente con plátano o fruta de temporada, es otra alternativa sin huevo.

Basta combinar un tercio de taza de avena con dos tercios de taza de leche en un frasco y refrigerar hasta el día siguiente.

La avena remojada se prepara con un tercio de taza de avena por cada dos tercios de leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Harvard Health Publishing, la avena ayuda a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, por su contenido de fibra soluble.

La fuente recomienda además incorporar semillas de chía o linaza molida, ricas en ácidos grasos omega tres.

Para quienes prefieren pan tostado en lugar de avena, Harvard sugiere sustituir la mantequilla por crema de almendra con manzana o pera en rebanadas, aguacate machacado con jitomate cherry, o requesón con moras o kiwi.

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El pan tostado puede acompañarse de manera dulce o salada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomienda el IMSS para armar un desayuno sin huevo

El IMSS organiza el desayuno bajo el modelo del Plato del Bien Comer, que establece incluir agua simple, verduras, cereal o leguminosa, fruta y un alimento de origen animal, sin especificar que este último deba ser huevo.

El instituto recomienda elegir alimentos frescos, de temporada y sin procesar, e incluir verduras en cada tiempo de comida, incluido el desayuno.

El Plato del Bien Comer prioriza el consumo de agua simple sobre bebidas azucaradas en cada comida. (YouTube/@IMSS_BIENESTAR)

El Plato del Bien Comer del IMSS recomienda además beber entre seis y ocho vasos de agua simple al día, hábito que la institución vincula con una alimentación completa desde la primera comida de la mañana.