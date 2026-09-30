Rachel se intensificó a huracán categoría 1: Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tendrán fuertes lluvias hoy miércoles 30 de septiembre

Un especialista en meteorología vigila el progreso del huracán Rachel de categoría 1 desde una sala de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Rachel se intensificó a huracán categoría 1 durante la madrugada de este miércoles 30 de septiembre y ocasionará lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en diversos estados del occidente y sur de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la circulación del ciclón afectará principalmente a Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit. Las precipitaciones más abundantes podrían generar deslaves, inundaciones y desbordamientos.

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Ante el acercamiento del sistema a las costas nacionales, las autoridades establecieron zonas de prevención y vigilancia por sus posibles efectos. La población deberá seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse alejada de playas, ríos, arroyos y laderas inestables.

⚠️ #Rachel evolucionó a #Huracán categoría 1 a las 00:00 h ⚠️



◾️ Se localiza a 365 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, y a 495 km al oeste de Lázaro Cárdenas, #Michoacán

◾️Se prevé que se desplace hacia el noroeste, alejándose de las costas del Pacífico mexicano⁰◾️… pic.twitter.com/BBhBxlvURo — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 30, 2026

Ubicación y trayectoria del huracán Rachel

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Rachel se localizó aproximadamente a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 570 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El ciclón presentaba las siguientes características:

Vientos máximos sostenidos: 140 kilómetros por hora.

Rachas de viento: 170 kilómetros por hora.

Desplazamiento: hacia el noreste.

Velocidad de avance: 17 kilómetros por hora.

Categoría: huracán 1 en la escala Saffir-Simpson.

El Servicio Meteorológico Nacional de México ubica al huracán Rachel de categoría 1 frente a las costas del Océano Pacífico.

Rachel superó el umbral de 119 kilómetros por hora necesario para ser clasificado como huracán. Su desplazamiento hacia el noreste y la cercanía con el litoral mexicano aumentan la posibilidad de afectaciones por lluvia, viento y oleaje durante las próximas horas.

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Aunque el aviso no establece que el centro del sistema tocará tierra, las bandas nubosas y la circulación del ciclón ya tienen capacidad para provocar condiciones meteorológicas adversas en la región.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Rachel?

El pronóstico contempla lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en cuatro estados:

Oeste y sur de Jalisco .

Colima .

Costa de Michoacán .

Suroeste de Guerrero.

También se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur de Nayarit.

Los acumulados previstos pueden registrarse durante periodos relativamente cortos, lo que incrementaría el riesgo de encharcamientos, inundaciones repentinas y crecidas en cauces, especialmente en comunidades costeras y zonas con deficiencias de drenaje.

Las precipitaciones también podrían ocasionar deslaves y caída de rocas en carreteras que atraviesan regiones montañosas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Las personas que deban trasladarse deberán consultar previamente el estado de las vías y evitar circular durante las tormentas más intensas.

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Vientos de hasta 90 km/h y oleaje de seis metros

Además de las lluvias, la circulación de Rachel provocará vientos sostenidos de 50 a 70 kilómetros por hora, con rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora, en las costas de Jalisco y Colima.

Para el oeste de Michoacán se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, acompañados por rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios, además de desprender láminas y otros objetos colocados en azoteas. Las autoridades recomendaron asegurar puertas, ventanas, macetas y estructuras ligeras.

El mar presentará condiciones peligrosas, pues se espera oleaje de cuatro a seis metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por ese motivo, la navegación de embarcaciones menores, las actividades pesqueras y los deportes acuáticos podrían quedar restringidos. También se recomienda no acercarse a playas, escolleras, rompeolas o zonas rocosas, debido a la posibilidad de oleaje súbito y corrientes de retorno.

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Activan zonas de prevención y vigilancia entre Michoacán y Jalisco

Debido a la cercanía de Rachel con el litoral, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de viento de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

También se estableció una zona de vigilancia por viento de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Una zona de prevención indica que existen condiciones para que los efectos asociados con una tormenta tropical se presenten dentro del área señalada. En una zona de vigilancia, las condiciones son posibles y las autoridades mantienen seguimiento ante cualquier modificación de la trayectoria o intensidad.

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Las comunidades incluidas en estas áreas deberán mantenerse atentas a los comunicados sobre posibles cierres de puertos, suspensión de actividades, habilitación de refugios temporales o evacuaciones preventivas.

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias de Rachel?

Las precipitaciones intensas podrían elevar rápidamente los niveles de ríos y arroyos, sobre todo en regiones que ya presenten saturación del suelo por lluvias anteriores.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Desbordamientos de ríos y arroyos .

Inundaciones en zonas bajas y comunidades costeras.

Deslaves en cerros, barrancas y carreteras.

Corrientes de agua sobre calles y caminos.

Caída de árboles, postes y anuncios.

Daños en estructuras ligeras por las rachas de viento.

Oleaje elevado e ingreso del mar en zonas vulnerables.

Cortes de energía eléctrica o afectaciones en las comunicaciones.

La población deberá evitar cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o vados, aun cuando el nivel del agua parezca bajo. También debe alejarse de ventanas durante las rachas más intensas y desconectar aparatos eléctricos si el agua comienza a ingresar en una vivienda.

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En caso de vivir cerca de una ladera, se recomienda vigilar la aparición de grietas, inclinación de árboles, caída de piedras o sonidos inusuales, pues pueden ser señales de un posible deslizamiento.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantendrá la vigilancia sobre la evolución y trayectoria del huracán. Los pronósticos pueden modificarse conforme avance el sistema, por lo que es necesario consultar únicamente información oficial y atender las recomendaciones de las autoridades locales de Protección Civil.