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Potro Caballero busca frenar posible cárcel con una conciliación tras demanda de Arturo Islas: “Le mando una disculpa”

El exintegrante de ‘Acapulco Shore’ fue cuestionado sobre su proceso legal

El chico reality se convertirá en padre por primera vez Luis Caballero El Potro
El influencer anunció su paternidad Credito:IG@luispotrocaballero
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Luis “Potro” Caballero asegura que está tranquilo ante el proceso legal que enfrenta y dice que buscará una conciliación después de que se difundiera que podría enfrentar prisión por una demanda relacionada con presunto daño moral.

“Yo estoy abierto a la conciliación, a lo que se tenga que hacer. Yo soy una persona que no le gusta el conflicto en lo absoluto”, declara el cantante durante un encuentro con la prensa retomado por Junket.

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El nombre de Potro vuelve a circular por una controversia legal luego de que Las Estrellas informó el 20 de enero de 2026 que el activista Arturo Islas lo habría demandado por daño moral y reclamaría una suma superior a 4 millones de pesos.

Potro Caballero dice que confía en las autoridades

Luis Caballero sostiene que atendió el asunto en el momento correspondiente y evita profundizar en los detalles de la disputa. El exparticipante de La Casa de los Famosos México afirma que confía en el desarrollo del procedimiento.

“Yo estoy tranquilo, confío plenamente en lo que las autoridades o las personas correspondientes atiendan como tiene que ser”, señala Potro al ser cuestionado sobre las versiones que apuntan a una posible pena de prisión.

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Luis ‘Potro’ Caballero
Luis ‘Potro’ Caballero en La Casa de los Famosos México. (Instagram)

El cantante también dirige un mensaje a la persona involucrada en el caso, sin mencionar su nombre. “Le mando un abrazo, espero que ya esté un poco más tranquilo de lo que sucedió hace unos años y le mando una disculpa”, expresa.

Potro reconoce que se trata de un tema que habría preferido evitar. “A ninguna persona le gusta estar en estos temas delicados, pero son cosas que tienes que atender”, comenta.

El artista insiste en que está dispuesto a resolver el conflicto sin una confrontación mayor. “Estoy dispuesto a conciliar de la mejor manera. La verdad que no tengo nada, nada, nada que decir”, agrega.

Arturo Islas reclama más de 4 millones de pesos

La demanda surge por declaraciones que Potro habría hecho sobre Arturo Islas durante su paso por La Casa de los Famosos México y en contenidos que después circularon en redes sociales.

De acuerdo con Las Estrellas, el abogado penalista Erick Rauda confirma que existe una demanda contra Luis Caballero. El litigante sostiene que las declaraciones habrían provocado afectaciones profesionales al activista.

(Foto: Instagram/@luis_acashore)
(Foto: Instagram/@luis_acashore)

“A partir de ahí se generaron diversos daños a Arturo, quien tiene marcas que lo patrocinan y le dijeron que no querían estar relacionados con alguien con conceptos de tráfico”, afirma Rauda al medio.

El abogado señala que una marca habría cancelado una producción con Islas a raíz de la difusión de esas acusaciones. Por ello, la parte demandante reclama inicialmente 4 millones de pesos, una cifra que, según el representante legal, podría aumentar durante el proceso.

Rauda explica a Las Estrellas que el reclamo se presenta porque los señalamientos se realizaron en televisión abierta y fueron retomados en cápsulas para redes sociales.

“Potro es una figura pública y debería cuidar estas cosas”, sostiene el abogado del activista, de acuerdo con la publicación.

Arturo Islas Allende
Potró reveló información que obtuvo en una entrevista para su podcast. Y acusó a Arturo Islas Allende de presunto trafico de animales. (RS)

La versión sobre una posible pena de prisión

El representante legal de Arturo Islas también menciona que, además del procedimiento por daño moral, existiría una denuncia por presunta falsedad en declaraciones.

Según lo expuesto por Rauda a Las Estrellas, Potro habría argumentado durante una audiencia que las expresiones no eran propias, sino que provenían de una tercera persona. El abogado cuestiona esa postura al asegurar que los videos mostrarían otra versión.

El litigante indica que el delito de falsedad en declaraciones tendría una penalidad mínima de 2 años de prisión si la persona señalada no cumple con las obligaciones requeridas o no se presenta ante las autoridades.

La misma versión señala que Potro y Arturo Islas ya habrían tenido una audiencia. Rauda estima que podría haber una resolución en unos seis meses, tanto en la vía civil como en la penal.

Potro no confirma esos plazos ni aborda la acusación de presunta falsedad en declaraciones. Durante el encuentro con medios, limita su postura a señalar que está dispuesto a dialogar.

“Yo simplemente lo único que te puedo decir es que le mando un abrazo y una disculpa”, dice el intérprete, quien asegura que en los últimos años se ha concentrado en su crecimiento personal y profesional.

Tren Maya
Foto: Archivo WEB ig @arturoislasallende

Potro busca retomar su carrera musical tras El fantasma de la ópera

Mientras enfrenta el proceso, Potro Caballero dice que atraviesa una etapa de cambios tras concluir su participación en El fantasma de la ópera, montaje que marca su primera oportunidad en el teatro musical.

El cantante obtiene una nominación por su trabajo en la producción y asegura que la experiencia le abre una nueva ruta profesional. “Entro por la puerta grande”, comenta sobre su participación en la obra.

Potro adelanta que quiere retomar su faceta como solista y plantea explorar un proyecto de mariachi sinfónico. También expresa interés por escribir canciones sobre la paternidad en hogares separados.

El artista asegura que permanece cercano a su hijo y que quiere llevar esa experiencia a la música. “Nunca hemos estado separados, siempre estoy cerca de mi hijo, siempre estoy presente”, afirma.

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