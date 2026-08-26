México

El té de canela con piloncillo de los mercados de Toluca: la bebida que los mexiquenses toman desde niños

Sabor y tradición se mezclan en el té de canela con piloncillo

Una taza de barro pintada con humo emergente junto a una rama de canela y un trozo cónico de piloncillo sobre una mesa de madera.
Preparado con ingredientes simples, el té de canela con piloncillo sigue presente en la vida cotidiana de los mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los mercados tradicionales de Toluca ofrecen una bebida caliente que ha acompañado a generaciones: el té de canela con piloncillo.

Esta infusión, preparada con varas de canela, trozos de piloncillo y, en ocasiones, cáscara de cítricos, se sirve en alacenas y puestos del centro histórico durante los meses fríos.

Las familias recurren a ella porque proporciona calor, dulzura y confort, especialmente a niños y adultos en temporada invernal.

La costumbre de ofrecer este té surge del entorno culinario local y de la influencia de ingredientes típicos del Estado de México, consolidándose como una práctica que se transmite de generación en generación.

PUBLICIDAD

Ingredientes y contexto nacional

La Secretaría de Agricultura del Gobierno de México reconoce la importancia de la canela y el piloncillo en bebidas tradicionales de todo el país, como el atole blanco, el tejuino y el cacahuatole.

Estas preparaciones, base de la dieta en distintas regiones, emplean la canela como especia aromática y el piloncillo como endulzante, tal como ocurre en el té consumido en Toluca.

Las fuentes institucionales destacan que el piloncillo, un dulce sólido derivado del jugo de caña de azúcar, y la canela, corteza aromática de Cinnamomum zeylanicum, han formado parte de rituales gastronómicos y cotidianos en México.

El uso recurrente de ambos ingredientes en bebidas calientes revela que la receta del té de canela con piloncillo responde a una lógica histórica y cultural extendida en el centro del país.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Agricultura del Gobierno de México reconoce la importancia de la canela y el piloncillo en bebidas tradicionales de todo el país, como el atole blanco, el tejuino y el cacahuatole.
La Secretaría de Agricultura del Gobierno de México reconoce la importancia de la canela y el piloncillo en bebidas tradicionales de todo el país, como el atole blanco, el tejuino y el cacahuatole.

Rituales alimentarios: infusiones en la vida comunitaria

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha registrado el uso de la canela en infusiones como parte de prácticas médicas y rituales populares.

El Archivo de la Medicina Tradicional Mexicana describe el té de canela como una bebida utilizada para “calentar” y reconfortar, y valida experimentalmente algunas de sus propiedades benéficas, como la actividad antibiótica y antiinflamatoria.

En tesis académicas sobre rituales alimentarios, se detalla que durante novenarios y celebraciones comunitarias, es habitual repartir café o té acompañado de pan dulce.

Estas prácticas muestran que el té no solo se limita al ámbito doméstico, sino que circula en reuniones donde participan personas de todas las edades.

Paso a paso para la preparación del té de canela con piloncillo

  1. Reúne los ingredientes principales: Necesitarás varas de canela, trozos de piloncillo y agua. Si deseas un toque aromático extra, incluye cáscara de naranja o mandarina, bien lavada.
  2. Hierve el agua: Vierte el agua en una olla y ponla a calentar a fuego medio-alto.
  3. Agrega la canela: Cuando el agua comience a calentar, incorpora las varas de canela. Deja hervir suavemente durante unos ocho a diez minutos para que libere su aroma y sabor.
  4. Añade el piloncillo: Coloca los trozos de piloncillo en la olla. Remueve con una cuchara de madera hasta que se disuelvan completamente en la infusión.
  5. Incorpora la cáscara de cítricos (opcional): Si decides usar cáscara de naranja o mandarina, agrégala junto con la canela o al final, antes de dejar reposar la bebida.
  6. Deja reposar: Una vez disuelto el piloncillo, tapa la olla y deja reposar la infusión durante cinco minutos para intensificar el sabor.
  7. Cuela y sirve caliente: Filtra la infusión para retirar los sólidos y sirve el té bien caliente en tazas individuales.

Esta bebida suele acompañarse con pan dulce o bolillo, y se disfruta especialmente en los meses fríos en México.

Un niño sostiene una taza humeante junto a puestos de chiles secos y hierbas en un mercado al aire libre con una montaña nevada al fondo.
El té de canela es una bebida utilizada para “calentar” y reconfortar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permanencia y vigencia de una costumbre local

El té de canela con piloncillo representa una tradición culinaria que ha persistido en el tiempo y forma parte del día a día de muchas familias mexicanas.

La documentación oficial confirma la relevancia de sus ingredientes en la gastronomía nacional.

Este té, sencillo en su preparación y valorado por su calidez, continúa circulando en espacios comunitarios y familiares, adaptándose a distintas generaciones.

Su consumo refleja la permanencia de costumbres locales y la vigencia de prácticas alimentarias compartidas.

Temas Relacionados

Te De CanelaCanelaPiloncilloInfusionesmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía CDMX aseguró ocho inmuebles en una jornada, uno vinculado al grupo armado “Los Tanzanios”

La jornada contra el despojo también devolvió seis propiedades y entregó pertenencias en otros casos, con operativos simultáneos, revisión legal por expediente y apoyo de agentes, detectives y peritos especializados

Fiscalía CDMX aseguró ocho inmuebles en una jornada, uno vinculado al grupo armado “Los Tanzanios”

MC acusa de fraude a la ley a Morena por revelar sus opciones para gobernar Aguascalientes, Campeche y Colima

Los legisladores emcistas consideraron que Morena volvió a violar las normas electorales al presentar a sus coordinadores en defensa de la 4T

MC acusa de fraude a la ley a Morena por revelar sus opciones para gobernar Aguascalientes, Campeche y Colima

La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la pre-gala

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la pre-gala

Este es el setlist de Katy Perry para su show gratuito en la Fenapo

La cantante dará un espectáculo que forma parte del Out Of Office Tour

Este es el setlist de Katy Perry para su show gratuito en la Fenapo

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Comando Norte de EEUU aplaude el decomiso de más de 4 millones de dosis de fentanilo a “Los Rusos” en Mexicali

Los Rusos amenazan con “baño de sangre” en Mexicali, según NY Post

Zacatecas: cae el director de Seguridad Pública de Juchipila y un policía municipal por secuestro agravado

Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

ENTRETENIMIENTO

Por qué la película mexicana “La Captura” ya es el estreno en español más visto en Netflix de este 2026

Por qué la película mexicana “La Captura” ya es el estreno en español más visto en Netflix de este 2026

Laura Zapata revive pelea con Cynthia Klitbo tras los insultos a Karina Torres en La Casa de los Famosos

Poncho de Nigris va por pelea entre Masad Altamimi y Ese Pérez en Ring Royale

La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la pre-gala

Este es el setlist de Katy Perry para su show gratuito en la Fenapo

DEPORTES

Monterrey vence a Chicago Fire y avanza a la semifinal de Leagues Cup con golazo de Orbelín Pineda

Monterrey vence a Chicago Fire y avanza a la semifinal de Leagues Cup con golazo de Orbelín Pineda

Isaac del Toro representaría a México en el Mundial de Ciclismo tras hacer historia en el Tour de Francia

Regreso de Julio César Chávez Jr. al ring cambia de fecha: este será el día de la pelea

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

Óscar “Conejo” Pérez envía consejo a Erik Lira antes de partir a Europa y pide calma dentro de Cruz Azul