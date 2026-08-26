El té de canela con piloncillo de los mercados de Toluca: la bebida que los mexiquenses toman desde niños

Preparado con ingredientes simples, el té de canela con piloncillo sigue presente en la vida cotidiana de los mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los mercados tradicionales de Toluca ofrecen una bebida caliente que ha acompañado a generaciones: el té de canela con piloncillo.

Esta infusión, preparada con varas de canela, trozos de piloncillo y, en ocasiones, cáscara de cítricos, se sirve en alacenas y puestos del centro histórico durante los meses fríos.

Las familias recurren a ella porque proporciona calor, dulzura y confort, especialmente a niños y adultos en temporada invernal.

La costumbre de ofrecer este té surge del entorno culinario local y de la influencia de ingredientes típicos del Estado de México, consolidándose como una práctica que se transmite de generación en generación.

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Ingredientes y contexto nacional

La Secretaría de Agricultura del Gobierno de México reconoce la importancia de la canela y el piloncillo en bebidas tradicionales de todo el país, como el atole blanco, el tejuino y el cacahuatole.

Estas preparaciones, base de la dieta en distintas regiones, emplean la canela como especia aromática y el piloncillo como endulzante, tal como ocurre en el té consumido en Toluca.

Las fuentes institucionales destacan que el piloncillo, un dulce sólido derivado del jugo de caña de azúcar, y la canela, corteza aromática de Cinnamomum zeylanicum, han formado parte de rituales gastronómicos y cotidianos en México.

El uso recurrente de ambos ingredientes en bebidas calientes revela que la receta del té de canela con piloncillo responde a una lógica histórica y cultural extendida en el centro del país.

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La Secretaría de Agricultura del Gobierno de México reconoce la importancia de la canela y el piloncillo en bebidas tradicionales de todo el país, como el atole blanco, el tejuino y el cacahuatole.

Rituales alimentarios: infusiones en la vida comunitaria

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha registrado el uso de la canela en infusiones como parte de prácticas médicas y rituales populares.

El Archivo de la Medicina Tradicional Mexicana describe el té de canela como una bebida utilizada para “calentar” y reconfortar, y valida experimentalmente algunas de sus propiedades benéficas, como la actividad antibiótica y antiinflamatoria.

En tesis académicas sobre rituales alimentarios, se detalla que durante novenarios y celebraciones comunitarias, es habitual repartir café o té acompañado de pan dulce.

Estas prácticas muestran que el té no solo se limita al ámbito doméstico, sino que circula en reuniones donde participan personas de todas las edades.

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Paso a paso para la preparación del té de canela con piloncillo

Reúne los ingredientes principales: Necesitarás varas de canela, trozos de piloncillo y agua. Si deseas un toque aromático extra, incluye cáscara de naranja o mandarina, bien lavada. Hierve el agua: Vierte el agua en una olla y ponla a calentar a fuego medio-alto. Agrega la canela: Cuando el agua comience a calentar, incorpora las varas de canela. Deja hervir suavemente durante unos ocho a diez minutos para que libere su aroma y sabor. Añade el piloncillo: Coloca los trozos de piloncillo en la olla. Remueve con una cuchara de madera hasta que se disuelvan completamente en la infusión. Incorpora la cáscara de cítricos (opcional): Si decides usar cáscara de naranja o mandarina, agrégala junto con la canela o al final, antes de dejar reposar la bebida. Deja reposar: Una vez disuelto el piloncillo, tapa la olla y deja reposar la infusión durante cinco minutos para intensificar el sabor. Cuela y sirve caliente: Filtra la infusión para retirar los sólidos y sirve el té bien caliente en tazas individuales.

Esta bebida suele acompañarse con pan dulce o bolillo, y se disfruta especialmente en los meses fríos en México.

El té de canela es una bebida utilizada para “calentar” y reconfortar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permanencia y vigencia de una costumbre local

El té de canela con piloncillo representa una tradición culinaria que ha persistido en el tiempo y forma parte del día a día de muchas familias mexicanas.

La documentación oficial confirma la relevancia de sus ingredientes en la gastronomía nacional.

Este té, sencillo en su preparación y valorado por su calidez, continúa circulando en espacios comunitarios y familiares, adaptándose a distintas generaciones.

Su consumo refleja la permanencia de costumbres locales y la vigencia de prácticas alimentarias compartidas.