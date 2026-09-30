Figura de TUDN podría irse de la televisora después de esta fecha FIFA

La Fecha FIFA abrió dudas sobre el futuro de Ricardo Antonio La Volpe en TUDN. (TUDN)

Guardar

La Fecha FIFA abrió dudas sobre el futuro de Ricardo Antonio La Volpe en TUDN. El exdirector técnico podría dejar la televisora al concluir los compromisos de la Selección Mexicana, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una posible salida.

Carlos Ponce de León, periodista de Récord, señaló que Televisa habría decidido no incluir a La Volpe en las transmisiones de los cuatro partidos del Tri durante esta ventana internacional. De acuerdo con esa versión, la empresa dejó pendiente la definición de su continuidad y le informó que más adelante determinará cuál será su función.

PUBLICIDAD

El Bigotón expuso a Faitelson al no saber tácticas de futbol. (YouTube Lavolpismo)

El técnico argentino Ricardo Lavolpe en el estadio Azteca de Ciudad de México (México). EFE/Alex Cruz/Archivo

De acuerdo con León, la posibilidad no implicaría una desvinculación inmediata. La Volpe podría dejar las transmisiones de los encuentros para participar únicamente en mesas de debate y programas de análisis. También permanece abierta la opción de que solicite volver a las coberturas de los partidos o que Televisa decida no renovar su contrato.

Trayectoria de Ricardo La Volpe en los medios

Ricardo Antonio La Volpe construyó una carrera reconocida en los banquillos, aunque también acumuló experiencia como analista deportivo en televisión.

Su incursión en los medios de comunicación masivos comenzó alrededor de 2013, cuando se integró a ESPN como una de las voces de Fútbol Picante. Su lectura táctica y su experiencia como exseleccionador nacional le permitieron consolidarse como comentarista.

PUBLICIDAD

GUADALAJARA, JALISCO. 18FEBRERO2017.- Ricardo Lavolpe Director Técnico del América, en partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, en donde se enfrentan las Chivas de Guadalajara frente a las Águilas del América, en el clásico nacional que se llevo a cabo en el Estadio Chivas.FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Después de su última etapa como director técnico, al frente de Toluca en 2019, La Volpe se alejó de los banquillos y fortaleció su presencia en televisión. TUDN lo incorporó a sus mesas de análisis y a las coberturas de la Selección Mexicana, la Copa América y los Mundiales.

Lavolpe y su extenso historial como entrenador en México

Ricardo La Volpe construyó una carrera de más de tres décadas en el futbol mexicano, con pasos por Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Atlante, Chivas, Querétaro, Atlas, Toluca, Monterrey, Jaguares y América. Su nombre quedó ligado a una propuesta de juego ofensiva, salida desde el fondo y laterales con tareas de ataque.

PUBLICIDAD

El argentino obtuvo el campeonato de la temporada 1992-1993 con Atlante, el único título de Primera División que consiguió como entrenador. También dirigió a la Selección Mexicana entre 2002 y 2006, ciclo que terminó con la eliminación ante Argentina en los octavos de final del Mundial de Alemania. Con Atlas tuvo una de sus etapas más recordadas: encadenó ocho liguillas y llevó al club a la final del Verano 1999, que perdió ante Toluca.

Cuauhtémoc Blanco, David Faitelson y Ricardo Lavolpe compartirán la mesa de análisis en el Cruz Azul vs América.

Su paso por el Tri estuvo rodeado de polémica por su confrontación con Cuauhtémoc Blanco, quien quedó fuera de la convocatoria para Alemania 2006. La decisión generó críticas y mantuvo abierta la disputa entre ambos. Años después, en 2014, La Volpe permaneció 29 días al frente de Chivas, luego de que Belén Coronado, entonces podóloga del club, lo denunció por presunto acoso sexual y agresiones físicas. El técnico rechazó los señalamientos.

PUBLICIDAD

La última controversia de su etapa como entrenador en México ocurrió con América en 2017. Durante un Clásico Nacional ante Chivas, ingresó al terreno de juego para cortar un avance de Jesús Sánchez, hecho que le costó un partido de suspensión. Tras su segunda gestión con Toluca, La Volpe anunció su retiro de los banquillos en 2019 y se mantuvo como analista en medios deportivos.