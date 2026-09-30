El grito que nadie salvó: las alertas de violencia antes de la muerte de la activista Marlen Vázquez

Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre. RRSS

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Jonathan Paul Espinoza estranguló a Marlen Vázquez Saavedra el 16 de septiembre dentro de la vivienda que ambos compartían en la colonia Ampliación Moderna de Ensenada, Baja California. El hombre ocultó el cuerpo en el automóvil de la víctima, lo abandonó en un barranco de la carretera libre Ensenada-Tijuana y esa misma noche reportó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la desaparición de su pareja.

La fiscal María Elena Andrade Ramírez confirmó que el feminicidio ocurrió tras una discusión de pareja y que Marlen arrastraba un historial de violencia familiar previo al ataque. Marlen tenía 37 años, trabajaba como asesora inmobiliaria y era reconocida en el Valle de Guadalupe por su labor de protección ambiental.

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Marlen Vázquez intentó denunciar violencia familiar antes de morir

Durante la audiencia inicial de imputación, celebrada el martes 22 de septiembre, trascendió que Marlen había intentado denunciar a Jonathan Paul por violencia familiar, según reportó el semanario Zeta. La denuncia, de acuerdo con la carpeta de investigación, la presentaría en la Ciudad de México, lugar de origen de ambos.

Las personas cercanas a la pareja conocían la relación conflictiva que llevaban desde tiempo atrás. Los amigos que tenían conocimiento de las agresiones no lograron impedir el desenlace, relató el medio.

Jonathan Paul Espinoza fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ensenada bajo un fuerte dispositivo de seguridad el lunes 21 de septiembre por Marlen Vázquez en Ensenada. Crédito: Especial

Vecinos de la colonia Ampliación Moderna afirmaron que el matrimonio atravesaba problemas constantes. Marlen había confiado a sus amistades que ya no deseaba continuar la convivencia con su pareja.

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El día de la agresión, esos mismos vecinos escucharon a Marlen gritar “¡Déjame!” desde el interior de la vivienda. Minutos después, las cámaras de videovigilancia de la zona captaron a Jonathan Paul cuando conducía el Mazda 3 gris de la víctima hacia la carretera libre Tijuana-Ensenada.

Al revisar la vivienda, los agentes de la Unidad de Personas Desaparecidas hallaron la bolsa, la cartera y las identificaciones de Marlen. “Si ella hubiera salido con un plan de trabajo, lo lógico era que hubiera llevado sus credenciales, pero al revisar estaban sus pertenencias; no cuadraba”, declaró un ministerio público a Zeta.

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El juez de control que lleva el proceso determinó que el caso se resolverá con perspectiva de género. La resolución judicial reconoce la existencia de violencia y acoso previos dentro de la relación entre Marlen y su pareja.

Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado reconstruyó la mecánica del feminicidio

La fiscal Andrade Ramírez descartó públicamente la hipótesis inicial de un grupo criminal detrás del crimen. “No fue un tema de delincuencia organizada, lamentablemente fue un desgarrador hecho de violencia contra la mujer que terminó en un feminicidio”, declaró la funcionaria ante la prensa.

La fiscal detalló además la mecánica del ataque en la misma comparecencia. “Después de una discusión, la víctima fue ahorcada por manos de su propio concubino y posteriormente ocultó el cadáver dentro del mismo vehículo”, explicó Andrade Ramírez.

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Los peritos hallaron los zapatos de Marlen, tipo Crocs, acomodados debajo del acelerador del vehículo. Su cuerpo, con la blusa negra puesta y el torso descubierto, mostraba huellas visibles de estrangulamiento alrededor del cuello, según describió Zeta.

El vehículo cayó en el fondo de una pendiente ubicada entre el fraccionamiento Cíbolas del Mar y el Puente de San Miguel, en el kilómetro 3,6 de la vía. El hallazgo del cuerpo ocurrió la tarde del viernes 18 de septiembre, aproximadamente a las 17:00 horas.

Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Alejandro Monreal Noriega, confirmó que el operativo de búsqueda se desplegó en distintos puntos del municipio. Elementos de la Policía Municipal y personal de la FGE participaron de forma coordinada en las labores de localización.

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La Unidad de Búsqueda de Personas ejecutó la captura de Jonathan Paul el lunes 21 de septiembre en la colonia Popular 89, en la periferia de Ensenada. El hombre quedó recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esa ciudad tras la orden de aprehensión girada en su contra.

El empresario tijuanense Carlos Bustamante Mora señaló a Marlen como integrante de su equipo de bienes raíces en el Valle de Guadalupe. La víctima había salido de su domicilio el 17 de septiembre para mostrar una propiedad a un cliente y nunca llegó a su destino.

Marlen Vázquez lideraba la protección de vegetación nativa en Baja California

Marlen dedicaba parte de su labor como asesora inmobiliaria a la protección de la vegetación nativa del Valle de Guadalupe. Durante años contribuyó a preservar kilómetros cuadrados de esa vegetación al sensibilizar a los compradores de terrenos sobre los riesgos del desmonte, según relató Zeta.

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Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre. Fiscalía de BC

Una amiga que encabeza el grupo ambiental Respira Bosque, en Ensenada, la describió como una profesionista comprometida con esa causa. La activista aprovechaba su actividad laboral para explicar a los nuevos propietarios el impacto de transformar los ecosistemas de la región.

Marlen participó durante cuatro meses en un programa semanal de acompañamiento grupal. En esas sesiones compartía reflexiones sobre el futuro y sobre la relación de las personas con su entorno.

En la última sesión, Marlen y otros integrantes del grupo realizaron un ejercicio para imaginar un futuro mejor. “Marlen no dudaba de que un futuro más hermoso es posible y que, si no lo imaginamos y no nos comprometemos con la visión, no podremos llegar a él”, relató quien coordinaba el programa al medio.

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Decenas de personas en Ensenada y en otros estados del país compartieron mensajes de tristeza tras conocerse el caso. Muchos de esos mensajes también llamaron la atención sobre la violencia que enfrentan las mujeres en México.

La audiencia de vinculación a proceso contra Jonathan Paul Espinoza se realizará el 25 de septiembre. La Fiscalía General del Estado sostuvo que cuenta con elementos suficientes para sostener la imputación por feminicidio ante el juez de control.