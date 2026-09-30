México

El grito que nadie salvó: las alertas de violencia antes de la muerte de la activista Marlen Vázquez

Vecinos escucharon sus gritos y amigos conocían las agresiones que sufría, pero nadie pudo evitar su muerte en Ensenada, Baja California

Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre. RRSS
Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre. RRSS
Guardar

Jonathan Paul Espinoza estranguló a Marlen Vázquez Saavedra el 16 de septiembre dentro de la vivienda que ambos compartían en la colonia Ampliación Moderna de Ensenada, Baja California. El hombre ocultó el cuerpo en el automóvil de la víctima, lo abandonó en un barranco de la carretera libre Ensenada-Tijuana y esa misma noche reportó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la desaparición de su pareja.

La fiscal María Elena Andrade Ramírez confirmó que el feminicidio ocurrió tras una discusión de pareja y que Marlen arrastraba un historial de violencia familiar previo al ataque. Marlen tenía 37 años, trabajaba como asesora inmobiliaria y era reconocida en el Valle de Guadalupe por su labor de protección ambiental.

PUBLICIDAD

Marlen Vázquez intentó denunciar violencia familiar antes de morir

Durante la audiencia inicial de imputación, celebrada el martes 22 de septiembre, trascendió que Marlen había intentado denunciar a Jonathan Paul por violencia familiar, según reportó el semanario Zeta. La denuncia, de acuerdo con la carpeta de investigación, la presentaría en la Ciudad de México, lugar de origen de ambos.

Las personas cercanas a la pareja conocían la relación conflictiva que llevaban desde tiempo atrás. Los amigos que tenían conocimiento de las agresiones no lograron impedir el desenlace, relató el medio.

Jonathan Paul Espinoza fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ensenada bajo un fuerte dispositivo de seguridad el lunes 21 de septiembre por Marlen Vázquez en Ensenada. Crédito: Especial
Jonathan Paul Espinoza fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ensenada bajo un fuerte dispositivo de seguridad el lunes 21 de septiembre por Marlen Vázquez en Ensenada. Crédito: Especial

Vecinos de la colonia Ampliación Moderna afirmaron que el matrimonio atravesaba problemas constantes. Marlen había confiado a sus amistades que ya no deseaba continuar la convivencia con su pareja.

PUBLICIDAD

El día de la agresión, esos mismos vecinos escucharon a Marlen gritar “¡Déjame!” desde el interior de la vivienda. Minutos después, las cámaras de videovigilancia de la zona captaron a Jonathan Paul cuando conducía el Mazda 3 gris de la víctima hacia la carretera libre Tijuana-Ensenada.

Al revisar la vivienda, los agentes de la Unidad de Personas Desaparecidas hallaron la bolsa, la cartera y las identificaciones de Marlen. “Si ella hubiera salido con un plan de trabajo, lo lógico era que hubiera llevado sus credenciales, pero al revisar estaban sus pertenencias; no cuadraba”, declaró un ministerio público a Zeta.

El juez de control que lleva el proceso determinó que el caso se resolverá con perspectiva de género. La resolución judicial reconoce la existencia de violencia y acoso previos dentro de la relación entre Marlen y su pareja.

Cinta amarilla de investigación policial en una carretera de asfalto cerca de un acantilado, con luces rojas y azules a lo lejos.
Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado reconstruyó la mecánica del feminicidio

La fiscal Andrade Ramírez descartó públicamente la hipótesis inicial de un grupo criminal detrás del crimen. “No fue un tema de delincuencia organizada, lamentablemente fue un desgarrador hecho de violencia contra la mujer que terminó en un feminicidio”, declaró la funcionaria ante la prensa.

La fiscal detalló además la mecánica del ataque en la misma comparecencia. “Después de una discusión, la víctima fue ahorcada por manos de su propio concubino y posteriormente ocultó el cadáver dentro del mismo vehículo”, explicó Andrade Ramírez.

Los peritos hallaron los zapatos de Marlen, tipo Crocs, acomodados debajo del acelerador del vehículo. Su cuerpo, con la blusa negra puesta y el torso descubierto, mostraba huellas visibles de estrangulamiento alrededor del cuello, según describió Zeta.

El vehículo cayó en el fondo de una pendiente ubicada entre el fraccionamiento Cíbolas del Mar y el Puente de San Miguel, en el kilómetro 3,6 de la vía. El hallazgo del cuerpo ocurrió la tarde del viernes 18 de septiembre, aproximadamente a las 17:00 horas.

Cruz de madera pintada de color morado con varias rosas blancas y velas encendidas en su base. Al fondo, una silueta montañosa bajo un cielo nublado.
Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Alejandro Monreal Noriega, confirmó que el operativo de búsqueda se desplegó en distintos puntos del municipio. Elementos de la Policía Municipal y personal de la FGE participaron de forma coordinada en las labores de localización.

La Unidad de Búsqueda de Personas ejecutó la captura de Jonathan Paul el lunes 21 de septiembre en la colonia Popular 89, en la periferia de Ensenada. El hombre quedó recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esa ciudad tras la orden de aprehensión girada en su contra.

El empresario tijuanense Carlos Bustamante Mora señaló a Marlen como integrante de su equipo de bienes raíces en el Valle de Guadalupe. La víctima había salido de su domicilio el 17 de septiembre para mostrar una propiedad a un cliente y nunca llegó a su destino.

Marlen Vázquez lideraba la protección de vegetación nativa en Baja California

Marlen dedicaba parte de su labor como asesora inmobiliaria a la protección de la vegetación nativa del Valle de Guadalupe. Durante años contribuyó a preservar kilómetros cuadrados de esa vegetación al sensibilizar a los compradores de terrenos sobre los riesgos del desmonte, según relató Zeta.

Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre. Fiscalía de BC
Encuentran en un barranco sin vida a la activista Marlen Vázquez Saavedra: fue vista por última vez el 17 de septiembre. Fiscalía de BC

Una amiga que encabeza el grupo ambiental Respira Bosque, en Ensenada, la describió como una profesionista comprometida con esa causa. La activista aprovechaba su actividad laboral para explicar a los nuevos propietarios el impacto de transformar los ecosistemas de la región.

Marlen participó durante cuatro meses en un programa semanal de acompañamiento grupal. En esas sesiones compartía reflexiones sobre el futuro y sobre la relación de las personas con su entorno.

En la última sesión, Marlen y otros integrantes del grupo realizaron un ejercicio para imaginar un futuro mejor. “Marlen no dudaba de que un futuro más hermoso es posible y que, si no lo imaginamos y no nos comprometemos con la visión, no podremos llegar a él”, relató quien coordinaba el programa al medio.

Decenas de personas en Ensenada y en otros estados del país compartieron mensajes de tristeza tras conocerse el caso. Muchos de esos mensajes también llamaron la atención sobre la violencia que enfrentan las mujeres en México.

La audiencia de vinculación a proceso contra Jonathan Paul Espinoza se realizará el 25 de septiembre. La Fiscalía General del Estado sostuvo que cuenta con elementos suficientes para sostener la imputación por feminicidio ante el juez de control.

Temas Relacionados

Marlen VázquezfeminicidioBaja CaliforniaviolenciahomicidiosNarco en MéxicoÚltima horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PAN se burla de ‘Andy’ López Beltrán y lanza crítica: “Sus mentiras ya no engañan a nadie”

El hijo del expresidente AMLO ha sido señalado por autoridades de EEUU por presunto huachicol fiscal

PAN se burla de ‘Andy’ López Beltrán y lanza crítica: “Sus mentiras ya no engañan a nadie”

Figura de TUDN podría irse de la televisora después de esta fecha FIFA

El analista podría dejar las transmisiones de los encuentros para participar únicamente en mesas de debate

Figura de TUDN podría irse de la televisora después de esta fecha FIFA

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 30 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 30 de septiembre

Rafa Márquez quiere a Obed Vargas fuera del Atlético de Madrid: “Sería lo ideal”

El entrenador del Tricolor destacó las cualidades del joven mediocampista, pero consideró que necesita jugar con mayor regularidad

Rafa Márquez quiere a Obed Vargas fuera del Atlético de Madrid: “Sería lo ideal”

Potro Caballero busca frenar posible cárcel con una conciliación tras demanda de Arturo Islas: “Le mando una disculpa”

El exintegrante de ‘Acapulco Shore’ fue cuestionado sobre su proceso legal

Potro Caballero busca frenar posible cárcel con una conciliación tras demanda de Arturo Islas: “Le mando una disculpa”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: EEUU sanciona a exesposo de Marina del Pilar por supuestos nexos con Los Mayos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: EEUU sanciona a exesposo de Marina del Pilar por supuestos nexos con Los Mayos

Marina del Pilar dejó de figurar como socia de empresa ligada por EEUU al Mayito Flaco 19 días antes de sanción de la OFAC

Localizan sin vida a esposo de regidora de Temascalapa, Edomex: tenía impactos de bala

Sanciones de EEUU a red de Los Mayos del Cártel de Sinaloa salpican a Jorge Hank y reviven 30 años de historia con la familia Vera

Venta de jugos, gasolineras y casas de cambio: las 25 empresas que EEUU sancionó por nexos con Los Mayos del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Potro Caballero busca frenar posible cárcel con una conciliación tras demanda de Arturo Islas: “Le mando una disculpa”

Potro Caballero busca frenar posible cárcel con una conciliación tras demanda de Arturo Islas: “Le mando una disculpa”

La GAM presenta su nuevo territorio de paz con concierto gratuito de los Askis

Shakira en vivo desde México: dónde ver el concierto de Madrid en streaming y a qué hora empieza

Carlos Trejo detalló los fenómenos paranormales que presenció dentro de La Granja VIP 2026: sombras y objetos que se mueven solos

¿Dónde quedarán las cenizas de Otto Sirgo? Su hija revela por qué su última voluntad sería complicada de cumplir

DEPORTES

Chicharito podría ser tricampeón de Premier League si sancionan al Manchester City con títulos

Chicharito podría ser tricampeón de Premier League si sancionan al Manchester City con títulos

Rafa Márquez desafía las críticas y explica por qué apostó por jóvenes ante Perú: “Nadie se hubiera atrevido”

Figura de TUDN podría irse de la televisora después de esta fecha FIFA

Rafa Márquez quiere a Obed Vargas fuera del Atlético de Madrid: “Sería lo ideal”

Por qué algunos jugadores de la Selección Mexicana se quedaron entrenando hasta las 11:30 de la noche tras empatar con Perú