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Rafa Márquez quiere a Obed Vargas fuera del Atlético de Madrid: “Sería lo ideal”

El entrenador del Tricolor destacó las cualidades del joven mediocampista, pero consideró que necesita jugar con mayor regularidad

(X / @obed.vargas)
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La falta de minutos de Obed Vargas en el Atlético de Madrid es un tema que también preocupa a Rafael Márquez.

Después del empate 1-1 entre México y Perú, el entrenador del Tricolor habló sobre la situación del mediocampista y consideró que un cambio de equipo podría beneficiarlo.

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Vargas, de 21 años, permaneció en el conjunto español después de haber sido relacionado con diferentes clubes durante el pasado mercado de fichajes. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido participación con el Atlético de Madrid en lo que va de la temporada.

Para Márquez, estar en un equipo de ese nivel es importante, pero el jugador necesita competir con mayor regularidad para continuar con su desarrollo. Por ello, señaló que espera que pueda encontrar una oportunidad en otro club.

Obed fue de menos a más en este partido. Su situación es complicada, ojalá que pueda tener más minutos en otro equipo, sería lo ideal, aunque está en un gran equipo. Es un chico que pelea día con día, tiene buena actitud y está siempre en plena disposición para trabajar. Los contactos que tenemos ahí nos hablan muy bien de él”, comentó el entrenador.

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Márquez quiere más minutos para Obed Vargas

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El técnico mexicano insistió en que Vargas necesita tener mayor participación para seguir creciendo como futbolista. Aunque destacó su comportamiento y disposición dentro del grupo, consideró que competir con mayor frecuencia sería positivo para su evolución.

Ojalá que se le dé la oportunidad de ir a otro club para que tenga más minutos, eso le va a ayudar mucho a su desarrollo”, agregó Márquez tras el partido contra Perú.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

México tendrá una nueva prueba durante esta Fecha FIFA cuando se enfrente a Estados Unidos en un partido amistoso.

El encuentro entre el Tricolor y las Barras y las Estrellas se disputará el sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium, con el inicio programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

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