Tras quedar fuera de Morena, Sergio Mayer regresa a los realities con ‘Juego de Villanos’

(archivo/IG Telemundorealities)

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Sergio Mayer regresa a los realities 24/7 tras su salida de Morena. El exdiputado federal forma parte de Juego de Villanos, la nueva apuesta de Telemundo que estrena este martes 20 de octubre a las 7:00 p. m. / 6c, meses después de que su participación en La Casa de los Famosos detonó un proceso partidista en su contra.

El actor y político se integra a una competencia que reunirá a 18 figuras de la televisión, las redes sociales y otros formatos de telerrealidad. La meta es convertirse en el “Emperador Villano” y obtener un premio de 200 mil dólares.

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La llegada de Mayer al proyecto ocurre después de una ruptura con Morena que comenzó cuando pidió licencia a su cargo como diputado federal para entrar a La Casa de los Famosos de Telemundo. La decisión derivó en la suspensión de sus derechos partidistas y, meses después, en su renuncia a la militancia.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó pedir su baja definitiva del padrón de afiliados y bloquear su eventual postulación en procesos internos del partido.

Sergio Mayer se suma a Juego de Villanos tras dejar Morena

Telemundo confirma este 30 de septiembre la incorporación de Sergio Mayer a Juego de Villanos, reality que será conducido por Facundo y que pondrá frente a frente a personalidades con antecedentes de controversias, conflictos televisivos y estrategias de competencia.

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CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2026.- El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

Su nueva participación lo colocará de nuevo en un encierro televisivo. Esta vez, el formato no oculta que las rivalidades, la manipulación y las alianzas serán parte central de la competencia.

Mayer pidió licencia recientemente

La participación de Sergio Mayer en Juego de Villanos coincide con una nueva solicitud de licencia como diputado federal. De acuerdo con El Universal, el actor pidió separarse de la LXVI Legislatura por tiempo indefinido y sin goce de dieta a partir del 31 de agosto de 2026.

En una carta fechada el 19 de agosto y dirigida a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, Mayer solicitó dejar temporalmente su curul en San Lázaro. La petición abre la posibilidad de que su suplente, Luis Morales, asuma sus funciones legislativas.

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Juego de Villanos enfrenta a 18 celebridades por 200,000 dólares

Juego de Villanos estrena el martes 20 de octubre por Telemundo. El programa tendrá emisiones de lunes a viernes y los domingos, además de disponibilidad posterior en Peacock para Estados Unidos y en Universal+ para Hispanoamérica.

La cadena presenta el concepto como una competencia de estrategia. Los participantes deberán resistir eliminaciones y pruebas diseñadas para medir su capacidad de negociación, lectura de rivales y manejo de alianzas.

Facundo será el conductor del reality. El también comediante mexicano tendrá a su cargo las dinámicas y ceremonias de un proyecto que apuesta por reunir a competidores que no suelen evitar los conflictos frente a las cámaras.

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Facundo habló de su paso por TV Azteca y su regreso a Televisa Foto: Instagram/@facufacundo

La primera presentación oficial de Telemundo estableció que la competencia reunirá a 18 personalidades. La producción anticipa que las alianzas podrán cambiar de un momento a otro y que ningún participante tendrá asegurada su permanencia.

Alicia Machado, Plutarco Haza y Aleska Génesis integran el elenco confirmado

Antes de la incorporación de Mayer, Telemundo había anunciado a Alicia Machado, Plutarco Haza, Yina Calderón, Luca Onestini, Arleth Terán, David Ponce, Awilda Herrera, Nahomi Mejía y Miguelito.

Alicia Machado llega con experiencia en concursos y realities. La ex Miss Universo ya formó parte de La Casa de los Famosos y ha sostenido que los formatos de competencia son parte de su trayectoria televisiva.

Plutarco Haza se suma desde la actuación, con participaciones en producciones como El Señor de los Cielos. La cadena lo presenta como un concursante que analiza el terreno antes de definir sus movimientos.

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Yina Calderón, conocida por sus confrontaciones en televisión y redes sociales, también integra el primer grupo. Luca Onestini vuelve al universo de los realities después de haber participado en la quinta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Arleth Terán, David Ponce, Awilda Herrera, Nahomi Mejía y Miguelito completaron la primera tanda de participantes revelada por la producción. Telemundo los presentó como figuras dispuestas a competir en un formato donde la convivencia será parte de la estrategia.

Yina Calderón fue confirmada en 'Juego de Villanos' de Telemundo - crédito @yinacalderontv / Instagram

Este 30 de septiembre se dieron a conocer otros nombres que se suman al proyecto. Además de Sergio Mayer, la lista incluye a Aleska Génesis, Salvador Zerboni, Sandra Itzel, Alex Caniggia, Lis Vega, Yam Yam y Julia Argüelles.

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La presencia de Salvador Zerboni abre la puerta a un nuevo encuentro entre figuras mexicanas con experiencia en realities. Sandra Itzel, por su parte, llega después de mantener actividad en programas de competencia y contenidos de entretenimiento.

Aleska Génesis ha participado en formatos de convivencia de Telemundo, mientras que Alex Caniggia construyó una carrera mediática en Argentina ligada a programas de telerrealidad y conflictos públicos. Lis Vega también cuenta con una trayectoria sostenida en espectáculos y televisión mexicana.

Con Mayer, el reality reúne a concursantes provenientes de México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, Italia y otros países de América Latina. La producción aún deberá completar el grupo de 18 participantes anunciado en septiembre.

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Morena suspendió sus derechos tras pedir licencia para entrar a otro reality

La relación entre Mayer y Morena se fracturó después de que solicitó licencia indefinida a su cargo como diputado federal el 17 de febrero de 2026. La petición tenía como objetivo entrar a La Casa de los Famosos de Telemundo.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un procedimiento de oficio al día siguiente. El expediente fue identificado como CNHJ-CM-068/2026 y derivó en una suspensión provisional de los derechos partidistas del legislador.

En una caricatura editorial, el actor y diputado Sergio Mayer es retratado sujetando una bandera blanca de Morena que se despliega con su logo "morena, la esperanza de México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El órgano interno señaló que la decisión “provocó un impacto negativo en la imagen de Morena y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”.

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La CNHJ citó a Mayer a una audiencia presencial el 17 de marzo en la sede nacional del partido. De acuerdo con el reporte de Infobae, el diputado no acudió ni atendió las etapas posteriores del procedimiento.

La controversia también se vinculó con la percepción de que Mayer había priorizado su carrera en el espectáculo frente a sus funciones legislativas. Antes de entrar al reality, el legislador ya había sido cuestionado por asistir como invitado a La Granja VIP de TV Azteca y por organizar un homenaje a la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados.

Durante ese periodo, Mayer registraba ocho intervenciones en el pleno de la LXVI Legislatura. También acumulaba una ausencia de 12.5% en las votaciones: participó en 98 de 112 asuntos y faltó a 14.

Sergio Mayer ha alternado su labor en el Congreso con la televisión. (Sergio Mayer: Instagram)

El 15 de mayo, Mayer presentó una carta de renuncia “irrevocable” a Morena por motivos personales. Solicitó ser dado de baja del padrón de afiliados y pidió la eliminación de sus datos partidistas.

La renuncia a la militancia no implica la pérdida automática de su cargo de elección popular.

Mayer conserva su curul, su derecho a voz, voto y fuero constitucional. Su salida de la bancada lo deja como diputado sin partido, una figura con menor margen de operación dentro de la Cámara de Diputados y sin los recursos administrativos de un grupo parlamentario.

La resolución de la CNHJ fue más allá de la salida voluntaria. El partido pidió que Mayer fuera inhabilitado para ser candidato de Morena en cualquier proceso interno futuro, pese a que el actor ya había entregado su renuncia.

La incorporación de Sergio Mayer a Juego de Villanos lo devuelve a la televisión de convivencia y competencia. El estreno está programado para este martes 20 de octubre por Telemundo.