Infonavit: por cuántos años y cuánto pagarías al mes por una casa de 1 millón de pesos en 2026

Un trabajador en México puede comprar una casa de 1 millón de pesos con crédito Infonavit en 2026 y pagar alrededor de 10 mil 470 pesos al mes, aunque esa cifra cambia según el salario, la edad y el plazo otorgado.
El crédito tradicional Infonavit presta hasta 2 millones 935 mil 002 pesos, sujeto a capacidad de pago.
No existe una mensualidad única: el Instituto calcula las condiciones de forma individual para cada derechohabiente.
El monto exacto para cada perfil se consulta en Mi Cuenta Infonavit, a través del portal oficial micuenta.infonavit.org.mx.
La tasa de interés es fija durante toda la vida del crédito y va de 3.69% a 10.45% anual, diferenciada por nivel salarial. A menor ingreso, menor tasa. Esa tasa no cambia aunque suban la inflación o las tasas de referencia de Banxico.
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La edad decide por cuántos años se paga el crédito Infonavit
El plazo máximo de pago es de 30 años, pero se reduce según la edad: los años que tenga el solicitante más el tiempo que se elija para pagar no pueden sumar más de 70 años en caso de ser hombre o 75 años si se es mujer.
Un hombre de 40 años puede elegir pagar hasta en 30 años de plazo. A los 55, el margen se reduce a 15. A los 70, ya no puede tramitar el crédito tradicional. Una mujer conserva ese margen hasta los 75.
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El plazo corto no reduce la deuda: la distribuye entre menos meses, lo que sube la mensualidad. Si el salario no alcanza para cubrirla, el Instituto puede reducir el monto de préstamo o negarlo.
El salario determina cuánto dinero prestan y a qué tasa de interés
El Infonavit tiene una herramienta disponible en su portal oficial que permite saber hasta cuánto y se le puede prestar a un interesado dependiendo de su edad y sueldo mensual.
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Un trabajador de 50 años con salario de 8 mil pesos accede a un crédito de 267 mil 466 pesos con tasa de 3.50% y mensualidad de 1 mil 551 pesos en 20 años.
Con 9 mil pesos al mes y la misma edad, el monto sube a 306 mil 695 pesos. A los 55 años con 10 mil pesos, la mensualidad es de 2 mil 994 pesos durante 15 años.
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Con salario de 15 mil pesos a esa misma edad, el crédito supera los 500 mil pesos con mensualidad de 4 mil 473 pesos.
A mayor salario mensual, mayor es el préstamo disponible. El simulador muestra que un trabajador de 32 años con sueldo de 35 mil pesos accede a 1 millón 148 mil 324 pesos a 30 años y mensualidad de 10 mil 462 pesos.
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El mismo sueldo a los 48 años baja el crédito a 1 millón 80 mil 565 pesos a 22 años, con mensualidad de 10 mil 471 pesos. La tasa en ambos casos es de 10.45%.
Cien puntos y seis meses de empleo, los requisitos mínimos para solicitar créditos
Para tramitar el crédito en 2026 se necesitan al menos 100 puntos Infonavit y seis meses consecutivos de empleo formal, según el Plan Estratégico y Financiero 2026 del Instituto. Cualquier interrupción laboral reinicia el conteo desde cero.
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El Infonavit verifica la permanencia laboral de forma automática a través de los registros del IMSS. Además, estar en el buró de crédito ya no afecta directamente el monto del financiamiento.
Créditos Infonavit disponibles para comprar viviendas durante este 2026
El crédito Infonavit tradicional es el más común: presta hasta 2 millones 935 mil pesos a plazo de 1 a 30 años.
El Cofinavit suma el crédito del Instituto al de un banco, lo que permite acceder a viviendas de mayor valor.
El préstamo Apoyo Infonavit no requiere puntaje mínimo y usa el saldo de la Subcuenta de Vivienda como garantía ante el banco.
Crédito Infonavit Total está dirigido a trabajadores con ingreso de al menos 13 mil 908 pesos mensuales.
La modalidad Unamos Créditos permite que dos personas sumen sus créditos del Instituto para comprar juntos, sin necesidad de vínculo matrimonial.
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