México

CURP Biométrica 2026: dónde tramitarla en la CDMX durante septiembre

La implementación busca fortalecer la seguridad en la identificación de personas y combatir el robo de identidad

La CURP Biométrica inicia septiembre de 2026 con módulos presenciales activos en la Ciudad de México para quienes buscan tramitar este documento que integra huellas dactilares, iris y fotografía (Imagen Ilustrativa Infobae)
La CURP Biométrica inicia septiembre de 2026 con módulos presenciales activos en la Ciudad de México para quienes buscan tramitar este documento que integra huellas dactilares, iris y fotografía (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mes de agosto está por terminarse y el trámite para solicitar la CURP Biométrica se podrá seguir realizando en septiembre de 2026 de forma presencial en los módulos activos en la Ciudad de México.

El trámite no es obligatorio y requiere el consentimiento de la persona interesada. La implementación busca fortalecer la seguridad en la identificación de personas y combatir el robo de identidad, en un proceso que continúa disponible tras su arranque en 2025.

El proceso es gratuito y toma aproximadamente 15 minutos por persona. Durante ese tiempo, se capturan los datos biométricos y la firma digital que se integran a la nueva CURP. Cabe señalar que las autoridades recomiendan presentarse con el correo electrónico registrado 10 minutos antes de la cita y permiten hasta 5 minutos de tolerancia después de la hora asignada. La cita debe agendarse en el portal del Renapo, donde se selecciona módulo, fecha y horario.

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Oficinas para tramitar la CURP Biométrica en septiembre de 2026

El registro solo se realiza de forma presencial, en módulos habilitados por el Registro Civil y el Registro Nacional de Población. Los puntos más concurridos se encuentran en distintas alcaldías de la capital.

En Cuauhtémoc, los módulos están en Londres 102, colonia Juárez, y en Arcos de Belén 19, colonia Doctores, ambos de lunes a viernes entre 08:30 y 14:30 horas. En Álvaro Obregón, el trámite puede realizarse en la calle Canario s/n, colonia Tolteca, de 08:00 a 16:00 horas.

En Cuajimalpa de Morelos, la atención es en avenida México s/n, de 08:00 a 16:00 horas. Para la zona oriente, la sede de Iztapalapa está en Ayuntamiento No. 63, colonia San Lucas, de 08:00 a 14:00 horas. En Milpa Alta, el trámite se realiza en avenida Constitución esquina Andador Sonora, de 09:00 a 14:00 horas.

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Un hombre tramita su CURP biométrica en un módulo de RENAPO, mientras una empleada le toma una fotografía y otro empleado supervisa el registro de sus huellas dactilares en un escáner.
Un ciudadano realiza el trámite de su CURP biométrica en un módulo de RENAPO, donde se toman su fotografía y huellas dactilares para garantizar la autenticidad y seguridad del documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Tláhuac, el módulo opera jueves y viernes de 10:00 a 13:00 horas en el edificio Leona Vicario, barrio San Miguel. El módulo de Venustiano Carranza atiende en Francisco del Paso y Troncoso No. 219, colonia Jardín Balbuena, de 08:00 a 16:00 horas.

Requisitos y procedimiento en los módulos de la CDMX

Las personas mayores de edad deben presentar la CURP certificada, identificación oficial vigente —como INE, pasaporte o cartilla militar—, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y correo electrónico activo. Para menores, se solicita identificación escolar o pasaporte, acta de nacimiento, CURP certificada y la CURP de la madre, padre o tutor, además de un documento que acredite la tutela si corresponde. También se registra la información biométrica del adulto responsable.

CURP biométrico
CURP biométrico

El trámite de la CURP Biométrica es voluntario y su objetivo es que se convierta en uno de los principales documentos de identificación en México para trámites ante dependencias, instituciones de salud y entidades financieras. El registro avanza de manera gradual y continuará disponible para la población de la CDMX en septiembre de 2026.

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