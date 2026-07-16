Afore, los procesos poco conocidos que conviene saber: cómo cambiar de administradora y realizar aportaciones voluntarias

La Afore —Administradora de Fondos para el Retiro— es la entidad financiera que gestiona el ahorro individual de cada trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar de Afore y hacer aportaciones voluntarias es gratis y más sencillo de lo que la mayoría de los trabajadores mexicanos supone, aunque pocos conocen los pasos concretos para hacerlo.

La Afore —Administradora de Fondos para el Retiro— es la entidad financiera que gestiona el ahorro individual de cada trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En esa cuenta se acumulan las aportaciones del empleador, del Gobierno y las que el propio trabajador realice de forma voluntaria.

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Si el trabajador no elige una administradora, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) le asigna una automáticamente.

Senado avala uso de fondos de Afores para infraestructura; críticas por transparencia y riesgos. (Infobae México/Jenifer Nava)

Cómo saber en qué Afore está registrado un trabajador

Antes de iniciar cualquier trámite, el primer paso es localizar la administradora actual. Consar pone a disposición tres canales para ello:

El portal AforeWeb, con el apartado “Localiza tu Afore”. La app AforeMóvil, que requiere CURP, número de celular y correo electrónico. Y la línea telefónica gratuita SARTEL, al 55 1328 5000.

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La primera es directamente con la Afore de destino. Cada institución define si el trámite es digital o presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cambiar de administradora en 2026

El traspaso entre Afores es gratuito y puede realizarse una vez cada 12 meses, contados desde el último cambio o desde el registro inicial en el sistema. Según Consar, existen dos vías para hacerlo.

La primera es directamente con la Afore de destino. Cada institución define si el trámite es digital o presencial. En cualquier caso, se deben tener a la mano tres documentos: identificación oficial con fotografía vigente, CURP y Número de Seguro Social (NSS).

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La segunda vía es a través de la app AforeMóvil. El proceso inicia en el menú principal, en el apartado “Servicios”, opción “Cambio de Afore”. La app despliega dos modalidades: digital y presencial.

En ambas modalidades de AforeMóvil se requiere crear un expediente de forma presencial en una sucursal. Una vez completado ese paso, el resto del trámite puede concluirse desde la aplicación.

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Qué considerar antes de cambiarse

En 2026, nueve de las 10 Afores cobran una comisión de 0.54% anual sobre el saldo administrado. Solo PENSIONISSSTE cobra 0.52%, la más baja del sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

El indicador que Consar recomienda revisar antes de elegir una nueva administradora es el Índice de Rendimiento Neto (IRN), que refleja el rendimiento real descontadas las comisiones, y que varía según el grupo generacional del trabajador.

En 2026, nueve de las 10 Afores cobran una comisión de 0.54% anual sobre el saldo administrado. Solo PENSIONISSSTE cobra 0.52%, la más baja del sistema, de acuerdo con la junta de gobierno de Consar, que aprobó ese esquema el 21 de noviembre de 2025.

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Aportaciones voluntarias: cómo funcionan y qué beneficios ofrecen

Estas aportaciones se invierten en las llamadas Siefore Adicionales, fondos de inversión exclusivos para el ahorro voluntario que operan con comisiones distintas —y generalmente mayores— a las Siefore Básicas donde se deposita el ahorro obligatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquier trabajador puede depositar recursos adicionales a su cuenta Afore en el momento que decida, sin un monto mínimo obligatorio establecido por ley. Los depósitos pueden realizarse en línea con tarjeta bancaria o a través de sitios autorizados.

Estas aportaciones se invierten en las llamadas Siefore Adicionales, fondos de inversión exclusivos para el ahorro voluntario que operan con comisiones distintas —y generalmente mayores— a las Siefore Básicas donde se deposita el ahorro obligatorio.

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Una ventaja fiscal que pasa desapercibida: las aportaciones voluntarias pueden ser deducibles de impuestos hasta por 10% de los ingresos anuales del trabajador, dependiendo del tipo de aportación elegida.

Rendimientos de las Siefore Adicionales al cierre de mayo de 2026

Los datos publicados por Consar muestran diferencias considerables entre administradoras. A un año, Profuturo (SAC) encabeza la tabla con 17.70%, seguida de XXI-Banorte (SPS2) con 15.83% y Banamex (SIAV2) con 14.94%.

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A tres años, Profuturo (SAC) mantiene el liderato con 14.80%, seguida de XXI-Banorte (SPS2) con 13.37% y SURA (SIAV2) con 10.08%.

A cinco años, XXI-Banorte (SPS2) ofrece el mayor rendimiento con 9.34%, por delante de Profuturo (SAC) con 8.55% y XXI-Banorte (SIAV) con 8.32%. La información completa y actualizada está disponible en el portal de rendimientos de Consar.

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