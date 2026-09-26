Frijoles, nopales y chía: los alimentos mexicanos con más fibra que puedes incluir en tu dieta

El plato del bien comer, promovido por la Secretaría de Salud, recomienda el consumo diario de leguminosas como parte de una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El frijol, el nopal y la chía aportan cantidades altas de fibra dietética y forman parte de las recomendaciones oficiales de instituciones mexicanas de salud para prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y el colesterol elevado.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incluyen estos tres alimentos dentro de sus guías alimentarias por su aporte nutricional y su bajo costo relativo dentro de la dieta tradicional mexicana.

PUBLICIDAD

Una guía de práctica clínica del IMSS establece un consumo recomendado de fibra de entre 20 y 35 gramos diarios, con variaciones según sexo y edad: 30 gramos en mujeres de 18 a 50 años y 35 gramos en hombres del mismo rango.

El incremento en el consumo de fibra debe ser gradual, ya que hacerlo de golpe puede generar molestias abdominales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Media taza de frijol promedio cocido aporta 7.5 gramos de fibra, según la tabla de intervención dietética del Instituto.

Formas sencillas de incorporarlos a la dieta diaria sin que pierdan sus propiedades

Remojar el frijol la noche anterior a cocerlo permite eliminar parte de los azúcares complejos fermentables que provocan flatulencia, según la CONABIO.

Después de remojado, el grano puede prepararse en caldo, machacado o entero, y combinarse con tortilla y jitomate para mantener bajo el índice glucémico del platillo.

PUBLICIDAD

El nopal puede consumirse asado, hervido o crudo en ensalada, de acuerdo con las recomendaciones del INSP.

La fibra contribuye a la sensación de saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución recomienda picar la penca en trozos pequeños y cocerla con poca agua para conservar el mucílago, responsable responsable de reducir los niveles de glucosa, según el IMSS.

La chía se activa remojándola en agua durante al menos media hora, tiempo en el que la semilla forma un gel que facilita su digestión.

Dos cucharadas pueden agregarse a licuados, yogur o ensaladas, una porción que aporta 10 gramos de fibra según las guías alimentarias del INSP.

La chía no tiene un sabor dominante, lo que permite incorporarla a bebidas, panes y ensaladas sin alterar el sabor original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chía tiene dos tipos de fibra que ayudan a la digestión

El INSP incluye a la chía dentro de sus guías alimentarias como fuente de fibra dietética, junto con otras semillas oleaginosas de consumo tradicional en México.

PUBLICIDAD

La institución recomienda su incorporación diaria como parte de una alimentación variada.

La chía contiene tanto fibra soluble como insoluble, una combinación que retrasa la digestión y prolonga la sensación de saciedad.

La chía fue alimento básico en las culturas prehispánicas; mexicas y mayas la consumían junto con el maíz, el frijol y la calabaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta característica distingue a la chía de otras semillas y explica su recomendación dentro de las guías alimentarias del INSP.

Al entrar en contacto con agua, la chía forma un gel que facilita su tránsito por el intestino y contribuye a suavizar las heces.

El documento técnico del INSP, elaborado junto con la Secretaría de Salud, ubica este mecanismo entre los beneficios digestivos atribuibles al consumo regular de la semilla.

PUBLICIDAD

La chía es fuente de ácidos grasos omega 3, un perfil de grasas que la distingue de otras semillas de consumo común en México. (YouTube/@fescunamoficial9877)

El frijol reduce el índice glucémico y el colesterol ‘’malo’'

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) documenta que la fibra dietética del frijol contiene celulosa y hemicelulosa, sustancias que previenen la constipación y contribuyen a su bajo índice glucémico.

El frijol también contiene una fracción de almidón resistente a la digestión con un efecto similar al de la fibra soluble, que disminuye la síntesis hepática de colesterol.

El frijol es fuente de hierro de origen vegetal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un artículo de la Revista Digital Universitaria de la UNAM precisa que el frijol tiene un índice glicémico de 30, y que incluso combinado con tortilla y salsa de jitomate se mantiene en 39, muy por debajo del que presenta la tortilla sola, de hasta 52.

PUBLICIDAD

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que el frijol contiene bajo índice glicémico y una cantidad considerable de fibra, lo que aporta estabilidad en los niveles de azúcar en sangre y genera sensación de saciedad.

Existen decenas de variedades de frijol en el país, entre ellas el negro, el bayo, el flor de mayo y el peruano, cada una con ligeras diferencias en textura y sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leguminosa aporta también proteínas vegetales, vitaminas del complejo B y minerales como calcio, hierro, fósforo y zinc.

El nopal tiene efecto hipoglucemiante comprobado

El IMSS documenta que el consumo de nopal ayuda a bajar el nivel de azúcar en la sangre, un efecto comprobado científicamente. Esta propiedad resulta útil en la prevención y el control de la diabetes.

El instituto precisa que el consumo de nopal ayuda a eliminar el colesterol elevado, al evitar que se acumule en venas y arterias.

El nopal contiene antioxidantes naturales, entre ellos flavonoides y betalaínas, presentes también en su fruto, la tuna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fibras dietéticas insolubles del nopal absorben agua y aceleran el paso de los alimentos por el tracto digestivo, lo que contribuye a regular el movimiento intestinal, según documenta el IMSS.

PUBLICIDAD

Conabio señala que el nopal tiene un aporte calórico bajo, de 15 kilocalorías por cada 100 gramos, y que su consumo resulta benéfico en personas con diabetes por su contenido de polisacáridos.

El nopal ayuda a proteger la mucosa gástrica y contribuye a controlar el exceso de ácidos estomacales, de acuerdo con el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural agrega que el nopalito es fuente de vitamina C, vitamina A, calcio, potasio y magnesio, además de fibra.

El INSP incluye al nopal cocido dentro de las porciones recomendadas de verduras con aporte de fibra en su documento técnico de recomendaciones dietéticas, elaborado junto con la Secretaría de Salud.

A pesar de su bajo contenido calórico cuenta con alto contenido de fibra dentro del plato del bien comer.