México

La Megaofrenda UNAM vuelve a Ciudad Universitaria: estos son los días y horarios para recorrerla en 2026

La UNAM celebrará sus 475 años con una Megaofrenda dedicada a quienes han dejado huella en su historia

Foto: UNAM
Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la explanada del Museo Universum se albergará la Megaofrenda UNAM 2026. Foto: UNAM
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La Megaofrenda de la UNAM volverá a Ciudad Universitaria del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

La comunidad universitaria instalará la muestra en la explanada del Museo Universum, con acceso gratuito de 11:00 a 21:00 horas, como parte del XXIX Festival Universitario de Día de Muertos y de la conmemoración por los 475 años de la institución.

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La edición llevará por nombre “475+ Trayectorias que nos sustentan” y estará dedicada a las personas, comunidades, acontecimientos, saberes y legados que han contribuido a formar la identidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El Museo Universum recibirá la Megaofrenda del 31 de octubre al 2 de noviembre

La inauguración está prevista para el sábado 31 de octubre. A partir de ese día, el público podrá recorrer los altares hasta el lunes 2 de noviembre.

La sede será la explanada del Museo Universum, dentro del Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán. El recinto se encuentra cerca de la avenida del Imán y de la avenida del Aspirante.

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La entrada no tendrá costo. La muestra estará abierta durante tres jornadas consecutivas y se integrará a las actividades universitarias por la temporada de Día de Muertos.

Quienes lleguen en transporte público podrán trasladarse desde la estación Universidad de la Línea 3 del Metro mediante la ruta 3 del Pumabús, cuyo servicio es gratuito.

La propuesta se presenta como una actividad familiar y de libre acceso.

Foto: @UNAM_MX
La inauguración está prevista para el sábado 31 de octubre. Foto: @UNAM_MX

La UNAM dedicará la edición 2026 a sus 475 años de historia

El tema “475+ Trayectorias que nos sustentan” busca recordar los procesos, las ideas y las personas que han dejado una marca en la historia universitaria.

La conmemoración coincide con el aniversario de la institución, cuyas raíces se remontan a la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551.

La Universidad planteó que la muestra será un espacio de homenaje mediante el lenguaje simbólico del Día de Muertos. Las ofrendas podrán aludir a figuras vinculadas con campos como la cultura, el arte, la ciencia y el conocimiento.

La convocatoria también contempla referencias a comunidades, disciplinas, movimientos y acontecimientos que hayan fortalecido el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria.

Entre los episodios que pueden inspirar los montajes aparecen la conquista de la autonomía universitaria y la declaratoria de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La propuesta pretende que las piezas dialoguen con la memoria, la identidad y el patrimonio de la Universidad. El eje no se limitará a recordar a personajes fallecidos, sino que incluirá hechos y legados que forman parte de la trayectoria institucional.

Mega ofrenda UNAM - concursos UNAM día de muertos
El tema “475+ Trayectorias que nos sustentan” busca recordar los procesos, las ideas y las personas que han dejado una marca en la historia universitaria. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Cada ofrenda tendrá un espacio máximo de tres por tres metros

Las escuelas, facultades, colegios y dependencias de la UNAM podrán seleccionar una propuesta para representar a sus comunidades dentro de la Megaofrenda.

Cada instalación contará con un espacio máximo de 3 por 3 metros. Las propuestas deberán ajustarse a los lineamientos establecidos para la participación en la muestra.

Los montajes deberán privilegiar materiales reciclables o que no contaminen. Las reglas excluyen el uso de unicel, fuego y elementos inflamables por motivos de seguridad y cuidado del entorno.

Cada altar incluirá una audioguía descriptiva. El recurso permitirá conocer la intención de las propuestas y los materiales utilizados por las personas participantes.

El registro para quienes busquen formar parte de la edición permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.

Después, cada entidad universitaria podrá definir de manera interna cuál será la instalación que llevará a la exposición colectiva.

Figuras de esqueletos de papel, una estructura con cintas de película, una lápida decorativa y flores amarillas en el suelo
El registro para quienes busquen formar parte de la edición permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre. (@unam_mx)

La Megaofrenda de Día de Muertos reunirá a la comunidad en Ciudad Universitaria

La Megaofrenda formará parte de la vigesimonovena edición del Festival Universitario de Día de Muertos. La actividad reúne cada año a estudiantes, docentes e integrantes de las distintas áreas de la Universidad.

La exposición busca renovar los vínculos de empatía y pertenencia mediante las tradiciones asociadas a estas fechas.

La temática de este año pondrá el foco en el recorrido histórico de la institución y en la diversidad de experiencias que se han desarrollado en sus aulas y espacios culturales.

La cita será en la explanada del Universum durante el fin de semana de Día de Muertos. Allí, el público podrá recorrer una exposición gratuita que conectará la memoria de la Universidad con una de las celebraciones más representativas de México.

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