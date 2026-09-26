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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Operativo Otomí deja 89 detenidos en Edomex

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Seguridad y crimen en México vuelven a marcar la agenda de este sábado. Un ataque armado la noche del jueves en un restaurante de Culiacán dejó una persona muerta y seis heridos, entre ellos el cantante de corridos Víctor Valverde, mientras comensales debieron resguardarse en la cocina del local.

En Sinaloa, la Fiscalía General de la República decomisó más de 49 toneladas de sustancias sólidas y 45.490 litros de químicos en una bodega de Culiacán, tras un operativo conjunto entre la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel logró que una jueza de control le concediera cumplir la prisión preventiva en su domicilio de Ensenada, tras una audiencia solicitada por su defensa. El abogado Arturo Germán Rangel explicó los argumentos que permitieron revertir la medida cautelar impuesta desde julio por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

En paralelo, la FGR debió salir a desmentir un reportaje de Latinus que denunció la existencia de una bodega con restos humanos sin protocolos adecuados en el Centro Federal Pericial Forense de la Ciudad de México.

En Oaxaca, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retiró el armamento de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, el mismo día en que un juez dictó prisión preventiva contra el alcalde Miguel Sánchez Altamirano, detenido por presuntos vínculos con Los Cromos del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En Jalisco, un peritaje vial confirmó que la presentadora del clima de N+ Guadalajara, Michelle Zepeda, se pasó un semáforo en rojo antes de atropellar y matar al motociclista Jostin Santamaría, de 19 años. La Fiscalía descartó las versiones de que hubiera consumido alcohol o escapado del lugar.

Desde Nueva York, el canciller Roberto Velasco presentó ante la Asamblea General de la ONU una caída de 51% en los homicidios dolosos en México, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el debate general del organismo.

A continuación, las noticias de este sábado.

13:25 hsHoy

Operativo Otomí deja 89 detenidos en 34 municipios del Edomex

Este operativo tiene prioridad en municipios de la zona oriente para contener los homicidios dolosos

Operativo Otomí detenidos Edomex
Operativo Otomí detenidos Edomex

El Operativo Otomí arrancó en el Estado de México con la participación coordinada de instituciones de seguridad federales, estatales y municipales, acciones que hasta el momento han dejado 89 personas detenidas en 34 municipios, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

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