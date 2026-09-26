Adrián Marcelo revela cómo fue su divorcio y asume la culpa: “Me corrió de la casa”

Así fue la boda de Adrián Marcelo (redes sociales)

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Adrián Marcelo confesó que su matrimonio con Karina Puente, terminó por descuidarla durante la etapa de trabajo intenso que siguió a su paso por La Casa de los Famosos México.

En entrevista con Shanik Berman, el conductor regiomontano reconoció que Karina lo “corrió de la casa” después de meses de distancia y frialdad entre ambos.

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“Salí y todavía tenía un gran matrimonio”, dijo sobre el after del reality

(YT/Adrian marcelo)

Adrián Marcelo relató que al abandonar el reality show conservaba una relación sólida con su esposa. El problema surgió después: “Lo que pasa, y eso sí fue mi culpa, es que me estaba esperando una cantidad de trabajo ridícula por tener un buen equipo de trabajo”.

El conductor explicó que, en lugar de atender la herida que el programa había dejado en su matrimonio, optó por concentrarse en su crecimiento profesional. “Eso sí lo atribuyo 100% de culpabilidad a mi persona”, afirmó, y agregó que el error fue “invisibilizar ese dolor que existía”.

El divorcio se concretó hace dos meses, tras un año de separación

Adrián Marcelo finalizó su divorcio hace dos meses (Captura de pantalla)

Según su propio testimonio, Adrián Marcelo lleva un año separado de Karina Puente, aunque el trámite legal del divorcio se formalizó apenas hace dos meses. La pareja estuvo casada durante cinco años y no tuvo hijos, debido a dificultades para embarazarse.

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El comediante detalló que, tras la salida del reality, la relación entró en una etapa marcada por discusiones y falta de comunicación. Esa dinámica derivó en lo que él mismo describió como una “guerra fría” entre ambos.

“Me corrieron de mi casa por ser frío y distante”

Adrián Marcelo explicó que Karina Puente le pidió abandonar el domicilio conyugal a raíz de su actitud distante. “Me corrieron de mi casa, por ser frío, por ser distante, mi esposa pensaba que alejándome” lograría hacerlo reconsiderar, contó.

Shanik Berman interpretó ese episodio como una estrategia fallida: “Ella pensó que tú ibas a reconsiderar y a volver con más amor”, a lo que el conductor coincidió al calificarlo como “un fallo en el cálculo”. La frialdad y la falta de diálogo se extendieron sin que ninguno de los dos lograra revertir la situación.

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La fractura del matrimonio “sí me corresponde a mí”, asumió el conductor

Adrián Marcelo contó los detalles de su divorcio a Shanik Berman (Conversaciones, shanikberman / Instagram)

El creador de contenido fue enfático al deslindar de responsabilidad al propio reality show por el fin de su matrimonio. “La fractura, el deterioro del matrimonio, sí me corresponde a mí porque descuidé a mi pareja y me enfoqué en lo laboral”, declaró.

Adrián Marcelo agregó que las diferencias acumuladas durante ese periodo se volvieron irreconciliables. “Hubo pleitos que derivaron en diferencias irreconciliables (…) me divorcié por no atender mi matrimonio, lo descuidé”, reconoció.

El comediante fue quien finalmente solicitó el divorcio

Adrián Marcelo se confiesa en entrevista con Shanik Berman sobre su exesposa, “Todos los días la extraño” (Redes Sociales)

Pese a haber asumido la responsabilidad principal en el deterioro de la relación, Adrián Marcelo aclaró que fue él quien terminó por pedir el divorcio. “Llegó a un punto donde yo tenía incomunicación y una guerra fría que no quería dejar que se prolongara”, justificó.

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El conductor añadió que necesitaba avanzar sin que le quedara claro cuál era la postura de su entonces esposa: “No podía avanzar y no sé qué pretendía mi contraparte, yo tenía que avanzar, tengo que avanzar”.

Sin comunicación con Karina Puente, pero con la esperanza de reencontrarse

Adrián Marcelo afirmó que actualmente no mantiene contacto con Karina Puente, aunque reconoció que todavía la extraña. “Yo espero culminar mi vida un día con ella”, declaró durante la charla con Berman.

El conductor señaló al orgullo de ambos como el principal obstáculo para una eventual reconciliación. “Uno de los factores más cruciales para que no estemos juntos es el orgullo de ambos”, expresó.

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“Estoy muy dañado para salir con otra mujer”, admitió sobre su presente sentimental

Adrian Marcelo entrevista con Shanik Berman (Redes Sociales)

El regiomontano descartó por ahora iniciar una nueva relación sentimental. “No quiero, aparte ahorita estoy muy dañado”, explicó al ser cuestionado sobre su vida amorosa tras la separación.

Adrián Marcelo precisó que prefiere enfocarse en viajar y en sus proyectos profesionales en lugar de buscar formar una nueva familia. El conductor descartó que volver a casarse figure entre sus prioridades inmediatas.