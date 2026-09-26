Penal de Barrientos: reos pagan hasta 20 mil pesos para dejar de dormir en los pasillos

Familiares de internos denuncian cobros de miles de pesos para acceder a dormitorios dentro del penal de Barrientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el Centro Preventivo y de Readaptación Social Juan Fernández Albarrán, conocido como penal de Barrientos, los internos de nuevo ingreso pueden pasar hasta un mes durmiendo en los pasillos, incluso sentados, debido al hacinamiento, de acuerdo con testimonios de familiares de personas privadas de la libertad (PPL), así como de internos y exinternos.

Según los testimonios recabados, para conseguir que un reo sea trasladado a un dormitorio, las familias deben pagar entre 12 mil y 20 mil pesos. A esto se suman cuotas para conservar un espacio para dormir, salir al patio, realizar llamadas e incluso recibir alimentos o atención médica dentro del centro penitenciario.

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Las condiciones denunciadas por familiares y exinternos coinciden con problemas que han sido identificados por organismos de derechos humanos. En una visita realizada en junio de 2025, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH detectó en Barrientos factores de riesgo relacionados con las condiciones materiales de estancia, atención médica, sobrepoblación y hacinamiento, además de aspectos de gobernabilidad y seguridad.

Hasta un mes en los pasillos

Un exinterno relató al medio La Jornada que los recién llegados pueden permanecer durante semanas en los pasillos antes de ser llevados a un dormitorio. Algunos, dijo, terminan durmiendo sentados debido a la falta de espacio.

“Barrientos es el castillo negro; ahí duermes entre chinches, te dan comida en mal estado y pagas por todo”, narró el exinterno, quien aseguró que también existen represalias contra quienes se quejan de las condiciones del centro.

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El penal de Barrientos, en Tlalnepantla, enfrenta problemas de sobrepoblación y hacinamiento señalados por la CNDH. FOTO: Gilberto Molina/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con su testimonio, algunas familias tuvieron que pagar 20 mil pesos para que sus parientes fueran trasladados a los dormitorios. De no cubrirse esa cantidad, los internos de nuevo ingreso permanecen en áreas comunes y pasillos, donde además, según el relato, pueden ser obligados a realizar labores de limpieza y otras actividades.

Los familiares consultados señalaron que después del pago inicial también deben cubrir cuotas periódicas para conservar un espacio para dormir. Una de las versiones refiere un pago de 800 pesos semanales por la llamada “plancha” o “cantón”, como se conoce al lugar destinado para dormir.

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“Los presos duermen en los pasillos, a la entrada del baño. Nosotros pagamos 800 pesos a la semana por uso de una cama, el cantón, y evitar que nuestros familiares hagan labores donde son maltratados. Aparte, si quieren salir al patio o hacer una llamada, por cada cosa son 20 pesos”, señalaron familiares de otro PPL.

Denuncian cobros por comida, medicinas y visitas

Los testimonios también señalan deficiencias en la alimentación y problemas para acceder a servicios médicos.

“La comida es asquerosa, fea, pollo apestoso, papas en mal estado, muy mal”, aseguraron familiares, quienes afirmaron que algunas personas reciben alimentos en mejores condiciones cuando realizan pagos. Otros parientes optan por llevar comida desde el exterior, aunque, según denunciaron, deben cubrir un costo adicional para introducirla al penal.

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Penal de Barrientos: hacinamiento y cobros denunciados por familiares Testimonios recogidos por La Jornada describen meses de espera y pagos para dormir. Explora por pestañas. Cifras clave El costo de sobrevivir adentro Testimonios Hallazgos oficiales 1 mes durmiendo en pasillos $12k-20k pesos por traslado a dormitorio $800 pesos semanales por "el cantón" jun 2025 visita del Mecanismo de la CNDH Los internos de nuevo ingreso pueden pasar hasta un mes durmiendo en los pasillos, incluso sentados, antes de ser trasladados a un dormitorio, según testimonios de familiares y exinternos. Para conseguir que un reo sea trasladado a un dormitorio, las familias deben pagar entre 12 mil y 20 mil pesos, según los testimonios recabados. Además del pago inicial, se cobran cuotas periódicas para conservar un espacio para dormir, conocido como "plancha" o "cantón", con un costo reportado de 800 pesos semanales. En junio de 2025, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH detectó en Barrientos factores de riesgo relacionados con hacinamiento, sobrepoblación, atención médica y gobernabilidad. Traslado a dormitorio pago único de ingreso $12,000-20,000 Monto que las familias deben cubrir para que un interno de nuevo ingreso sea trasladado de los pasillos a un dormitorio. "La plancha" o "el cantón" cuota semanal por una cama $800/semana Pago periódico para conservar un espacio fijo para dormir y evitar labores de limpieza donde, según los testimonios, los internos son maltratados. Salir al patio o hacer una llamada cobro por actividad $20 c/u Familiares reportan que cada salida al patio o cada llamada telefónica tiene un costo adicional de 20 pesos. Alimentos y medicinas costos elevados dentro del penal variable Los medicamentos tienen precios elevados dentro del centro, y el proceso para ingresarlos desde el exterior es tardado, lo que lleva a algunas familias a comprarlos ahí mismo. También hay costo por introducir comida desde afuera. exinterno de Barrientos Sobre las condiciones del penal ▶ "Barrientos es el castillo negro; ahí duermes entre chinches, te dan comida en mal estado y pagas por todo". familiares de un PPL Sobre el pago por una cama ▶ "Los presos duermen en los pasillos, a la entrada del baño. Nosotros pagamos 800 pesos a la semana por uso de una cama, el cantón, y evitar que nuestros familiares hagan labores donde son maltratados. Aparte, si quieren salir al patio o hacer una llamada, por cada cosa son 20 pesos". familiares consultados Sobre la calidad de la comida ▶ "La comida es asquerosa, fea, pollo apestoso, papas en mal estado, muy mal". exinterno de Barrientos Sobre la atención médica ▶ "Hay reclusos que tienen la piel con heridas visibles por las picaduras de las chinches; hay enfermos sin atención debida, pero no hay que quejarse, es mejor conseguir dinero para pagar la consulta y la medicina adentro". Los testimonios sobre cobros, cuotas y trato a los internos corresponden a las personas consultadas por La Jornada y no constituyen, por sí mismos, una determinación oficial sobre responsabilidades. Visita del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (junio 2025) ▶ La CNDH detectó en Barrientos factores de riesgo relacionados con las condiciones materiales de estancia, atención médica, sobrepoblación y hacinamiento, además de aspectos de gobernabilidad y seguridad. Informe especial (enero de 2026) ▶ El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura señaló que los hallazgos de su visita requerían medidas para reducir los riesgos y fortalecer las condiciones de estancia y las salvaguardias para prevenir tortura y malos tratos.

El exinterno consultado también aseguró que los medicamentos tienen precios elevados y que el proceso para ingresar medicinas desde el exterior es tardado, lo que lleva a algunas familias a adquirirlas dentro del centro penitenciario.

“Hay reclusos que tienen la piel con heridas visibles por las picaduras de las chinches; hay enfermos sin atención debida, pero no hay que quejarse, es mejor conseguir dinero para pagar la consulta y la medicina adentro”, afirmó.

La situación afecta de manera distinta a los internos dependiendo de los recursos económicos con los que cuenten sus familias. Los testimonios coinciden en que quienes no reciben apoyo económico desde el exterior enfrentan mayores dificultades para conseguir mejores condiciones de estancia.

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Algunos internos, señalaron familiares, han optado por elaborar manualidades para venderlas durante los días de visita y obtener dinero para cubrir sus necesidades.

Las denuncias se conocen mientras la CNDH mantiene identificado al penal de Barrientos entre los centros donde existen problemas relacionados con hacinamiento, sobrepoblación, condiciones materiales de estancia y atención médica. En su informe especial emitido en enero de 2026, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura señaló que los hallazgos de su visita requerían medidas para reducir los riesgos y fortalecer las condiciones de estancia y las salvaguardias para prevenir tortura y malos tratos.

Los testimonios sobre los cobros, las cuotas y el trato a los internos corresponden a las personas consultadas y no constituyen, por sí mismos, una determinación oficial sobre responsabilidades.

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