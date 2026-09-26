Se armó la campal: en medio de gritos Manelyk González y Natalia Alcocer protagonizan fuerte pelea en La Granja VIP

El conflicto se originó cuando Manelyk le reprochó a Natalia querer sumarse a su grupo de estrategia pese a no haberla respaldado en una dinámica de nominación reciente. (Composición fotográfica/Redes sociales/TvAzteca)

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Una fuerte discusión entre Manelyk González y Natalia Alcocer sacudió la convivencia dentro de La Granja VIP durante la madrugada del sábado, luego de una fiesta que derivó en gritos, acusaciones cruzadas y reclamos que se extendieron a otros participantes de la casa.

El conflicto se originó cuando Manelyk le reprochó a Natalia querer sumarse a su grupo de estrategia pese a no haberla respaldado en una dinámica de nominación reciente. La discusión escaló rápidamente y terminó con una de las frases más comentadas del programa hasta el momento.

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La ex acashore juzga a quienes tienen actitud buena Crédito: (TikTok/@reynabosquez)

El origen del conflicto: la dinámica de la traición

Durante esa mecánica, Natalia Alcocer tuvo la posibilidad de nominar a Pascal Nadaud, Fernando Lozada, Kunno, Bebeshita o Pimpinela Escarlata. (Foto: Instagram @nataliaalcoceroficial)

La tensión entre ambas granjeras no surgió de manera espontánea. Tiene su origen en la gala del viernes, cuando se llevó a cabo una dinámica llamada Traición en cadena, en la que cada participante debía señalar a un compañero para ponerlo en riesgo de nominación.

Durante esa mecánica, Natalia Alcocer tuvo la posibilidad de nominar a Pascal Nadaud, Fernando Lozada, Kunno, Bebeshita o Pimpinela Escarlata. Su elección recayó en el luchador, decisión que el equipo de Manelyk interpretó como una traición directa, ya que finalmente fue Bebeshita quien terminó nominada tras una serie de señalamientos en cadena.

El cruce se desató porque Manelyk la acusó de buscar acercarse a su grupo de aliados pese a no haberlos respaldado en la dinámica de nominación del viernes. Le reclamó actuar con doble discurso y la llamó “hipócrita” frente al resto de los granjeros, en una discusión que se extendió durante casi una hora dentro de la casa.

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El punto más álgido llegó cuando Manelyk lanzó la frase que replicaron las redes sociales: “Prefiero que me eche un embrujo a tu pinche hipocresía”. - crédito @manelyk_oficial/IG

En medio de los gritos, Manelyk le exigió a Natalia mantenerse alejada de su equipo: “No vengas a mamar que te quieres juntar con nosotros, mantente con Pimpi y no vengas a mamar”. La acusó de no cumplir lo que promete y remató con una comparación directa hacia Niurka, a quien calificó como más leal pese a sus diferencias: “Por lo menos esta perra me lo cuenta derecho, no que tú, hipócrita, hipócrita”.

El punto más álgido llegó cuando Manelyk lanzó la frase que replicaron las redes sociales: “Prefiero que me eche un embrujo a tu pinche hipocresía”. Natalia, por su parte, mantuvo un tono más contenido durante el intercambio y respondió con frases breves: “Como quieras, amiga, como quieras. Y te agradezco todo, les agradezco todo”.

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Bebeshita también encaró a Natalia por la nominación

Niurka Marcos y La Bebeshita sostienen una discusión durante una emisión del programa de realidad La Granja VIP. (X: La Comadrita)

El malestar del equipo de Manelyk no se limitó a un solo enfrentamiento. Bebeshita también confrontó a Natalia Alcocer tras la gala, al reclamarle que durante toda la competencia le había asegurado que serían aliadas, pero que en el momento decisivo no la respaldó y terminó nominada como consecuencia de la dinámica de traición en cadena.

De acuerdo con lo registrado en la casa, tras la confrontación Bebeshita expresó sentirse traicionada y afirmó que ya no confiaba en nadie dentro del reality, en referencia directa a la actitud de Natalia durante la votación.

Los conflictos previos de Natalia Alcocer con Niurka

Niurka amenaza con golpear a Manelyk tras confrontación sobre si la vedette cubana “paga” por tener novios (RS)

El choque con Manelyk se suma a una serie de tensiones que Natalia Alcocer ha mantenido con Niurka a lo largo del programa. Un día antes del pleito con Manelyk, ambas protagonizaron una discusión luego de que la cubana la acusara de aplicar una estrategia “sucia” dentro de la competencia.

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Niurka había advertido a Kevyn Contreras, conocido como Bicolor, que Natalia podría traicionarlo en la votación pese a formar parte de su mismo equipo. Al escuchar el comentario, Natalia respondió que se trataba de una acusación sin fundamento y calificó a Niurka de “controladora”, además de advertirle que su actitud terminaría por alejar a la gente de su lado.

Niurka replicó recordándole un conflicto anterior entre Natalia y Kevyn, originado por una broma que la conductora consideró vulgar y que derivó en una disculpa pública por parte de él. El enfrentamiento se extendió varios minutos y culminó con Natalia retirándose a un espacio privado, visiblemente afectada, donde recibió contención de Azalia, conocida como La Negra, y del propio Kevyn.

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Pese a estas diferencias, tras el episodio de la Traición en cadena, Rafael Mercadante propuso a Natalia sumarse al bloque que integran Niurka, Ivonne Montero, Carlos Trejo y Mónica Escobedo, ante la presión que enfrenta por parte del grupo de Manelyk.

Quién es Manelyk González

Julio Camejo le lanza comentarios candentes a Manelyk González y la respuesta de la ex ‘Acapulco Shore’ sorprende (Foto: Marco Ruíz/ Infobae México)

Manelyk González es influencer y empresaria mexicana, conocida por su participación en Acapulco Shore, reality del que formó parte durante varias temporadas antes de sumarse a La Granja VIP. Dentro de la competencia se ha caracterizado por un carácter frontal y por posicionarse como una de las figuras con mayor peso dentro de su grupo de aliados, integrado también por Bebeshita.

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En días recientes, González compartió un momento distinto al de sus enfrentamientos: durante una dinámica grupal conducida por Kristal Silva, relató que sufrió un abuso sexual en su infancia, un episodio que aseguró mantuvo bloqueado durante años y cuya reaparición afectó su salud mental y sus vínculos de pareja. Contó que el proceso derivó en ansiedad y depresión, y que logró superarlo mediante un acercamiento espiritual y un trabajo personal de años.

Quién es Natalia Alcocer

De acuerdo con lo reportado tras la gala de traición, ambos equipos de la casa coincidieron en señalarla como una jugadora que no ha definido una postura firme dentro de las alianzas (IG/Natalia Alcocer)

Natalia Alcocer es conductora e influencer, y se ha desempeñado dentro de la casa intentando mantener relaciones con distintos grupos de participantes, estrategia que terminó por generarle desconfianza tanto en el bloque de Manelyk como en el de Niurka.

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De acuerdo con lo reportado tras la gala de traición, ambos equipos de la casa coincidieron en señalarla como una jugadora que no ha definido una postura firme dentro de las alianzas, lo que derivó en los reclamos simultáneos de Manelyk, Bebeshita y Niurka en el transcurso de la misma semana.

Tras los señalamientos, Natalia fue convencida por Mercadante de integrarse formalmente a un bloque de juego, luego de haber declarado anteriormente su intención de jugar de manera independiente dentro de La Granja VIP.