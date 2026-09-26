México

Irving es señalado por decapitar a un hombre y pertenecer al CJNG en Ecatepec: ya fue capturado

Las investigaciones lo relacionaron a con actividades de delincuencia organizada, extorsión en distintas modalidades (gota a gota) y narcotráfico

Irving fue detenido y vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación en Ecatepec Foto: Fiscalía
Irving fue detenido y vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación en Ecatepec Foto: Fiscalía
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La Semar detuvo a Irving Hernández Nonato, de 38 años, el 21 de septiembre de 2026 en Ecatepec, Estado de México (Edomex). Las autoridades lo identificaron como presunto integrante del CJNG y confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el probable delito de homicidio calificado.

El mandamiento judicial estuvo relacionado con un caso en el que la víctima habría sido privada de la vida y decapitada. Después del homicidio, presuntamente se dejó un mensaje intimidatorio dirigido a la población.

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La captura ocurrió en la colonia Panorámica durante un operativo coordinado por elementos de la Región Naval Central, personal de la Fuerza de Tarea Ecatepec y autoridades municipales. En las acciones también participaron agentes de la Policía Municipal de Ecatepec y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El seguimiento comenzó con el intercambio y análisis de información en mesas de inteligencia interinstitucionales, en las que participaron autoridades ministeriales. Después de ubicar al sospechoso, los agentes verificaron sus datos en plataformas institucionales y confirmaron la vigencia de la orden judicial.

Dos manos sujetas por esposas metálicas sobre la parte frontal de un uniforme de color naranja.
Un detenido permanece con las manos esposadas al frente sobre un traje naranja de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acusaciones contra Irving

Las investigaciones relacionaron a este sujeto con actividades de delincuencia organizada, extorsión en distintas modalidades y narcotráfico. Entre las prácticas que se le atribuyeron estuvo el esquema de cobro conocido como “gota a gota”.

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Las autoridades también lo vincularon de manera presunta con el tráfico y acopio de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, despojo y robo a transporte de carga. La indagatoria lo ubicó como un presunto generador de violencia de tercer nivel en municipios del Valle de México.

El señalamiento incluyó una posible relación con una estructura criminal con presencia en Ecatepec, Coacalco y otros puntos de la zona metropolitana. La detención formó parte de los operativos federales, estatales y municipales para localizar a objetivos prioritarios presuntamente ligados con grupos delictivos que operaban en esa región.

Las manos de un hombre están sujetas por la espalda con esposas metálicas.
Un hombre permanece esposado con las manos sujetas por detrás de la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su aseguramiento, elementos de la Semar y de la Policía Municipal de Ecatepec, en coordinación con personal de la FGJEM, cumplimentaron la orden de aprehensión. Hernández Nonato quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El órgano jurisdiccional determinaría su situación jurídica conforme avanzara el proceso penal y las investigaciones relacionadas con los delitos que se le atribuyeron. La detención no implicó una sentencia y las acusaciones tendrían que ser acreditadas durante el procedimiento.

CJNG en Ecatepec

Las autoridades federales y estatales han registrado operaciones, mensajes de propaganda y detenciones de presuntos integrantes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Vista posterior de una persona con pasamontañas, uniforme militarizado y chaleco táctico con las letras CJNG en un camino de tierra.
El CJNG como organización terrorista y el peso de esa etiqueta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se han difundido comunicados y videos atribuibles a presuntos miembros del grupo criminal en los que advierten su presencia e intento de operar en la región.

Aseguramientos previos: en mayo de 2026, la Marina detuvo a siete personas armadas vinculadas a una célula operativa de este cártel durante el Operativo Baluarte en el municipio.

Registros de su presencia desde 2018

Jorge de Jesús “N” y Juan Gabriel “N”, presuntos integrantes de un célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos el 1 de octubre de 2018 en calles del municipio de Ecatepec, Estado de México.

Los dos hombres de 21 y 29 años, respectivamente, quienes se encontraban a bordo de un Chevrolet Corsa en la calle Emiliano Zapata, colonia Luis Donaldo Colosio.La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que al momento de la captura les aseguraron armas de grueso calibre.

Precisó: “Al hacer la inspección a la unidad, los policías mexiquenses hallaron dos armas largas: una marca Norinco, calibre 7.62 × 39, con tres cargadores sin cartuchos, y la otra, marca Colt, con un cargador abastecido con 23 cartuchos útiles”.

La dependencia agregó que les fueron asegurados tres teléfonos celulares, “ocho envoltorios que en su interior contenían hierba verde con las características de la mariguana, y siete dosis de cristal”.

A los detenidos se les relaciona con delitos como venta de drogas, privación ilegal de la libertad y extorsión.Las autoridades señalan que operaban en los municipios mexiquenses de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Tlalnepantla y Naucalpan.

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