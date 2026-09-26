Mario Castañeda cumple un sueño junto a Masako Nozawa: así fue el histórico encuentro de las voces de Gokú

(Instagram / ankurjaveri)

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Durante décadas, Gokú ha tenido diferentes voces dependiendo del país en el que se transmite Dragon Ball, pero pocas veces sus principales intérpretes habían coincidido en un mismo lugar. Esa imagen finalmente se hizo realidad en Houston, Texas, donde Mario Castañeda y Masako Nozawa protagonizaron uno de los encuentros que más han emocionado a los seguidores del anime.

La reunión ocurrió en el marco de Tokyo X 2026, encuentro dedicado a la cultura japonesa que se celebra este sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Reliant Center, dentro del complejo NRG Park. El evento congrega a cientos de artistas, vendedores, expositores y propuestas relacionadas con Japón y la cultura pop.

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Para los seguidores de Dragon Ball, sin embargo, uno de los momentos más especiales fue la convivencia entre las personas detrás de algunas de las voces más reconocidas de Gokú.

A la reunión acudieron Masako Nozawa, voz original japonesa del personaje; Mario Castañeda, responsable de la voz de Gokú en español latino; Sean Schemmel, quien interpreta al protagonista en inglés, y Ankur Javeri, reconocido por su trabajo como Gokú en hindi.

(Instagram / ankurjaveri)

La fotografía y el encuentro adquirieron un significado especial debido a la trayectoria que existe detrás de cada uno de estos intérpretes. Mientras Nozawa ha acompañado al personaje desde sus primeras etapas en Japón, Castañeda se convirtió en una de las voces más identificables de Gokú para varias generaciones de aficionados latinoamericanos.

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Mario Castañeda celebra el encuentro con Masako Nozawa

(Instagram / mariocastaneda)

El actor mexicano no ocultó la emoción que le produjo compartir este momento con quienes también han llevado a Gokú a millones de personas alrededor del mundo.

A través de sus redes sociales, Castañeda compartió un mensaje en el que calificó el encuentro como la materialización de un sueño:

“Todo empieza con un sueño…!!! Ayer, fue un sueño cumplido…! Gracias #Mazako Nozawa-San @tokyox.usa @therealseanschemmel @ankurjaveri”

(Instagram / ankurjaveri)

La publicación reflejó la importancia que tuvo para Castañeda coincidir con Nozawa, además de compartir el momento con Schemmel y Javeri.

Más de tres décadas de Dragon Ball

En el más reciente episodio de "Dragon Ball Daima", Goku logró alcanzar una transformación que los fanáticos habían pedido por años

La historia de Dragon Ball comenzó en 1986 con su adaptación televisiva del manga creado por Akira Toriyama. Desde entonces, la franquicia se expandió fuera de Japón y consiguió seguidores en prácticamente todos los continentes.

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Gokú pasó de ser un personaje de manga y televisión a convertirse en una figura reconocible de la cultura popular. El doblaje tuvo un papel fundamental en esa expansión, pues cada región terminó asociando al personaje con una voz particular.

18/05/2015 Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo y compañía preparan un regreso por todo lo alto. Dragon Ball Super, la nueva serie de animación que devolverá la saga a televisión 18 años después, también tendrá su versión en manga. CULTURA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA TOEI

En Latinoamérica, esa identificación está estrechamente ligada a Mario Castañeda, mientras que en Japón el vínculo con Masako Nozawa se mantiene desde los primeros años de la franquicia.

Por ello, la reunión en Houston representa un momento particularmente simbólico para quienes crecieron escuchando distintas versiones del mismo personaje.

Masako Nozawa llega por primera vez a Texas

La presencia de Masako Nozawa también representa uno de los principales atractivos de Tokyo X 2026, pues esta edición marca su primera aparición en Texas.

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El festival reúne durante dos días actividades relacionadas con anime, videojuegos, música, gastronomía, automóviles y distintas expresiones tradicionales japonesas. La organización señala que participan entre 500 y 600 vendedores, artistas y expositores.

En medio de esa celebración cultural, el encuentro entre Mario Castañeda y Masako Nozawa terminó convirtiéndose en uno de los momentos más especiales para los seguidores de Dragon Ball: cuatro voces, cuatro idiomas y varias generaciones de aficionados reunidas alrededor de uno de los personajes más populares del anime.