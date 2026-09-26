Piojo Alvarado aclara los rumores de su fichaje con Spartak de Moscú: “Ya estaba aprendiendo ruso”

Alvarado tenía posibilidades de llegar a Rusia, según algunos medios.

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El nombre de Roberto “Piojo” Alvarado apareció durante el pasado mercado de fichajes entre los futbolistas mexicanos relacionados con una posible salida al futbol europeo.

El atacante de Chivas fue vinculado con el Spartak de Moscú, en una operación que generó distintas versiones sobre una eventual salida del Guadalajara. Con el mercado cerrado, el propio jugador habló sobre lo ocurrido y aclaró qué tanto hubo de realidad detrás de aquellos rumores.

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Alvarado revela qué ya estaba aprendiendo a hablar ruso

Durante su concentración con la Selección Mexicana, Alvarado fue cuestionado sobre la posibilidad de continuar su carrera en Rusia. El futbolista respondió con humor y recordó cómo llegó a tomar forma la versión que lo colocaba en el equipo moscovita.

“Sí, por ahí salió mucho de que podía ir a Rusia. De hecho, ya estaba aprendiendo ruso”, comentó entre risas.

El Piojo aclaró que la frase fue una broma relacionada con la cantidad de información que circuló alrededor de su supuesto fichaje. Posteriormente explicó que, desde su perspectiva, la situación nunca llegó a convertirse en una negociación formal directamente con él.

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El Piojo Alvarado está en buen momento con Chivas. (@Chivas)

Alvarado señaló que desconoce si su representante pudo haber conversado con Chivas o si el propio Spartak de Moscú tuvo algún acercamiento con la institución rojiblanca.

Lo que sí aseguró es que nunca recibió personalmente una propuesta que le confirmara que su llegada al futbol ruso estaba realmente sobre la mesa.

“Creo que fueron solo los rumores. No sé si mi representante hablaría con Chivas o si el equipo del Spartak buscó a Chivas, no sé”, explicó.

La declaración establece una diferencia importante entre los reportes que circularon durante el mercado y lo que el jugador conoció directamente. Distintas versiones señalaron que el conjunto ruso habría mostrado interés por el atacante e incluso se manejaron diferentes cifras relacionadas con una posible propuesta al Guadalajara.

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De esta manera, aunque el nombre de Alvarado sí estuvo relacionado con el Spartak, el futbolista dejó claro que nunca tuvo en sus manos una oferta formal procedente del club ruso.

El sueño europeo sigue presente para el jugador de Chivas

Más allá de la incertidumbre sobre el supuesto fichaje, Alvarado reconoció que la posibilidad de jugar en Europa continúa siendo una de sus aspiraciones.

El atacante admitió que mantiene esa inquietud por probarse fuera de México, aunque también reconoció que las oportunidades pueden ser más complicadas conforme avanza su carrera.

Alvarado sabe que la edad es un factor para llegar a Europa. REUTERS/Henry Romero

“Siempre he tenido esa espinita de poder ir al futbol europeo. Obviamente, por la edad, sé que ya no es tan fácil”, señaló.

La declaración muestra que el interés por emigrar no desapareció pese a que la posibilidad con el Spartak de Moscú no se concretó.

Alvarado continúa enfocado en su presente con Chivas, donde mantiene un papel importante y buscará que su rendimiento vuelva a colocarlo en el radar de clubes extranjeros.

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Por ahora, el atacante permanece en el Guadalajara y aquella historia con el futbol ruso quedó como una posibilidad que nunca terminó de materializarse.

El propio Alvarado se encargó de ponerle contexto a los rumores: mientras desde distintos frentes se hablaba de su posible llegada al Spartak, él bromeaba con que “ya estaba aprendiendo ruso”, aunque nunca recibió directamente una propuesta formal para marcharse a Moscú.

Actualmente, el Piojo Alvarado también atraviesa una nueva etapa con la Selección Mexicana. El atacante forma parte de la primera convocatoria de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor rumbo al proceso de 2030.

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Alvarado fue incluido entre los 29 futbolistas llamados para la Fecha FIFA de septiembre-octubre y ya reportó con el combinado nacional, donde busca mantenerse como una alternativa para el nuevo cuerpo técnico.