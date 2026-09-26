Chivas vs Querétaro EN VIVO: el Rebaño Sagrado busca el liderato ante los Gallos Blancos

Guadalajara recibe a Querétaro con paso perfecto y la cita ya tiene fecha y plataforma confirmadas. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Club Deportivo Guadalajara se enfrenta esta tarde a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Akron para la Jornada 10 del Apertura 2026, con la clara obligación de aprovechar su condición de local y mantener el segundo puesto de la tabla general.

Chivas llega con una racha positiva tras rescatar el empate en el Clásico de México, pero el cuerpo técnico de Gabriel Milito deberá realizar ajustes defensivos debido a las ausencias por lesión de elementos clave como José Castillo y Bryan González. Por su parte, el conjunto queretano busca salir de los puestos bajos de la clasificación.