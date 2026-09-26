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Chivas vs Querétaro EN VIVO: el Rebaño Sagrado busca el liderato ante los Gallos Blancos

Los dirigidos por Gabriel Milito reciben en casa al conjunto queretano en un duelo que promete goles

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Guadalajara recibe a Querétaro con paso perfecto y la cita ya tiene fecha y plataforma confirmadas. (Ilustración: Jesús Aviles)
Guadalajara recibe a Querétaro con paso perfecto y la cita ya tiene fecha y plataforma confirmadas. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Club Deportivo Guadalajara se enfrenta esta tarde a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Akron para la Jornada 10 del Apertura 2026, con la clara obligación de aprovechar su condición de local y mantener el segundo puesto de la tabla general.

Chivas llega con una racha positiva tras rescatar el empate en el Clásico de México, pero el cuerpo técnico de Gabriel Milito deberá realizar ajustes defensivos debido a las ausencias por lesión de elementos clave como José Castillo y Bryan González. Por su parte, el conjunto queretano busca salir de los puestos bajos de la clasificación.

22:16 hsHoy

¡Este es el once inicial de Chivas!

(@Chivas)
(@Chivas)
21:57 hsHoy

Así fue la llegada de Chivas al Estadio Akron

(@Chivas)
21:17 hsHoy

Chivas vs Querétaro: a qué hora y dónde ver el partido EN VIVO correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026

El rebaño sagrado llega herido luego de empatar en el Clásico Nacional ante las Águilas del América, por lo que buscarán los 3 puntos frente a los Gallos Blancos

Querétaro está necesitado de victorias en el torneo, sin embargo, será complicado sacar puntos del Estadio Akron de visita. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Querétaro está necesitado de victorias en el torneo, sin embargo, será complicado sacar puntos del Estadio Akron de visita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El torneo Apertura 2026 del futbol mexicano entra en su fase más apasionante al alcanzar el ecuador de la fase regular. La décima fecha del calendario presenta un duelo electrizante donde las Chivas reciben en la cancha del Estadio Akron a los Gallos Blancos del Querétaro.

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