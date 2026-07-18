¿Amas el canto del cenzontle? CONABIO lanza convocatoria para grabar sonidos de aves en México: así puedes participar

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) lanzó una convocatoria en la que invita a todas las personas a sumarse al reto de grabar sonidos de aves en México. A través de la plataforma eBird, la convocatoria estará abierta hasta el 15 de agosto.
El objetivo es enriquecer la biblioteca de audios de la Macaulay Library y mejorar las herramientas de identificación para la observación de aves.
Así puedes participar en la convocatoria de grabación de aves
La convocatoria está abierta a entusiastas de las aves, observadores y cualquier persona interesada en la naturaleza. El proceso es sencillo y permite que tus grabaciones contribuyan directamente al conocimiento de las especies mexicanas.
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Pasos para participar:
- Graba los cantos y sonidos de las aves en cualquier parte de México, ya sea en tu ciudad, comunidad o durante tus viajes.
- Sube tus grabaciones a tus listados en la plataforma eBird.
- Al hacerlo, tus audios se integran de forma automática a la Macaulay Library, una de las bibliotecas digitales más grandes del mundo sobre sonidos de aves.
- No necesitas ser un experto. El reto está dirigido a todas las personas, desde principiantes hasta observadores avanzados.
¿Por qué es importante este reto?
Las grabaciones que aportes no solo ayudan a incrementar el conocimiento sobre las especies de aves mexicanas que habitan el país. También contribuyen al funcionamiento de Merlin Sound ID, la herramienta gratuita que permite identificar aves en campo a partir de sus sonidos.
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- Merlin necesita al menos 100 audios diferentes de cada especie para aprender a reconocerla con precisión.
- Muchas especies mexicanas aún no cuentan con suficientes registros sonoros, por lo que tu participación puede marcar la diferencia.
- Al lograr la meta de grabaciones, más especies estarán disponibles para identificación en la app, beneficiando a observadores en todo el país.
Beneficios para los participantes
Al sumarte a este reto:
- Colaboras en la conservación y el estudio de las aves mexicanas.
- Tus grabaciones ayudan a científicos, observadores y amantes de la naturaleza.
- Apoyas el desarrollo de herramientas tecnológicas que facilitan la identificación de aves en México.
- Tienes la oportunidad de conocer más sobre las especies de tu entorno y compartir tu pasión con una comunidad nacional e internacional.
¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está abierta a todas las edades y no requiere experiencia previa. Ya sea que grabes con tu celular o con equipo especializado, cada aporte suma.
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Participar es una forma sencilla y práctica de conectar con la biodiversidad y de contribuir a que más personas disfruten y protejan el canto del cenzontle y de cientos de aves mexicanas.
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