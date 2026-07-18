¿Amas el canto del cenzontle? CONABIO lanza convocatoria para grabar sonidos de aves en México: así puedes participar

(Foto AP/Marco Ugarte)

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) lanzó una convocatoria en la que invita a todas las personas a sumarse al reto de grabar sonidos de aves en México. A través de la plataforma eBird, la convocatoria estará abierta hasta el 15 de agosto.

El objetivo es enriquecer la biblioteca de audios de la Macaulay Library y mejorar las herramientas de identificación para la observación de aves.

Así puedes participar en la convocatoria de grabación de aves

La convocatoria está abierta a entusiastas de las aves, observadores y cualquier persona interesada en la naturaleza. El proceso es sencillo y permite que tus grabaciones contribuyan directamente al conocimiento de las especies mexicanas.

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Pasos para participar:

Graba los cantos y sonidos de las aves en cualquier parte de México, ya sea en tu ciudad, comunidad o durante tus viajes. Sube tus grabaciones a tus listados en la plataforma eBird. Al hacerlo, tus audios se integran de forma automática a la Macaulay Library, una de las bibliotecas digitales más grandes del mundo sobre sonidos de aves. No necesitas ser un experto. El reto está dirigido a todas las personas, desde principiantes hasta observadores avanzados.

¿Por qué es importante este reto?

Las grabaciones que aportes no solo ayudan a incrementar el conocimiento sobre las especies de aves mexicanas que habitan el país. También contribuyen al funcionamiento de Merlin Sound ID, la herramienta gratuita que permite identificar aves en campo a partir de sus sonidos.

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CONABIO

Merlin necesita al menos 100 audios diferentes de cada especie para aprender a reconocerla con precisión.

Muchas especies mexicanas aún no cuentan con suficientes registros sonoros, por lo que tu participación puede marcar la diferencia.

Al lograr la meta de grabaciones, más especies estarán disponibles para identificación en la app, beneficiando a observadores en todo el país.

Beneficios para los participantes

Al sumarte a este reto:

Colaboras en la conservación y el estudio de las aves mexicanas.

Tus grabaciones ayudan a científicos, observadores y amantes de la naturaleza.

Apoyas el desarrollo de herramientas tecnológicas que facilitan la identificación de aves en México.

Tienes la oportunidad de conocer más sobre las especies de tu entorno y compartir tu pasión con una comunidad nacional e internacional.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta a todas las edades y no requiere experiencia previa. Ya sea que grabes con tu celular o con equipo especializado, cada aporte suma.

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Participar es una forma sencilla y práctica de conectar con la biodiversidad y de contribuir a que más personas disfruten y protejan el canto del cenzontle y de cientos de aves mexicanas.