Caso Aeroméxico: Expertos advierten que la investigación sobre el robo de datos abre una vía para la extorsión de empresas y personas involucradas

La AIMX consideró que la investigación de las autoridades federales contra el robo de información de clientes de Aeroméxico ya incurrió en irregularidades. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae

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La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) calificó de “preocupante” el actuar de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en su intento de proteger los datos personales digitales de los clientes de Aeroméxico, porque puede terminar siendo una nueva arma para los criminales.

A través de un comunicado, la Asociación destacó que recientemente las autoridades federales hicieron saber que se detectó la oferta de bases de datos atribuidas a empresas privadas.

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Robo de datos de Aeroméxico da nuevas armas a los criminales: AIMX

Puntualmente, la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro ofreció información sobre la venta de bases de datos de clientes de Aeroméxico a través de la plataforma Telegram.

Aunque la autoridad ya dio paso a la indagatoria, para la Asociación preocupa que a los delincuentes se les abrió una nueva vía para la extorsión; aunque, en el camino, la dependencia revictimizó a las empresas y personas involucradas.

“La Asociación comparte plenamente el objetivo de proteger a las personas titulares de los datos. Por ello plantea establecer mecanismos para lograr que estos hallazgos fortalezcan la protección de datos sin debilitar el debido proceso, la investigación de los delitos ni la confianza en la economía digital”, expresó.

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Advierte riesgos de exhibir una muestra de la información

Desde la perspectiva del organismo privado, basta con exhibir una muestra de información para poner a trabajar al crimen contra quien originalmente fue víctima.

“Les basta difundir una muestra para activar a la autoridad contra su víctima. También desalienta que las empresas compartan información sobre incidentes, que es justo lo que el ecosistema necesitaría para atenderlos oportunamente”, comentó Lina Rodríguez, presidenta de la AIMX.

27/10/2016 Avión de Aeromexico ECONOMIA MÉXICO CENTROAMÉRICA AEROMEXICO

Además, advirtió que si una empresa sufre una vulneración de datos, después puede terminar como presunto criminal por la misma información que los delincuentes le robaron.

Lo anterior, puede provocar que las compañías prefieran reservar la información cuando sufran un incidente, en lugar de compartir datos que permitan reaccionar de manera oportuna.

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Recomiendan respetar la ley desde el sector público

La asociación señaló que, según la normativa vigente, el responsable de los datos debe notificar sin demora al titular cualquier vulneración que comprometa de manera significativa sus derechos patrimoniales o morales, con el fin de que este cuente con la posibilidad de ejercer su defensa.

“Ahí deben concentrarse los esfuerzos de empresas y autoridades: en que ese aviso llegue pronto, sea claro y sea útil”, agregó la organización.

Además, “las empresas que detectan, contienen e informan con oportunidad deben encontrar en la autoridad a un aliado”.

“Un entorno que castiga la transparencia produce silencio, y el silencio deja indefensas a las personas. La protección de los datos personales es una responsabilidad compartida”, concluyó la asociación.

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Buen Gobierno investiga la filtración de información de 15 millones de clientes de Aeroméxico

El pasado 20 de septiembre, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó que dio paso a una investigación por la filtración de una base de datos de Aeroméxico que contiene más de 15 millones de registros de clientes.

La pesquisa se abrió después de que se detectara una muestra de más de 100 mil de esos registros en la que figuran datos de funcionarios públicos y personalidades reconocidas.

Vista de un Boeing 787 de Aeroméxico. Imagen de archivo. EFE/José Méndez

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el marco de un monitoreo activo forense de posibles incidentes de seguridad, identificó indicios de una posible exposición de datos personales en un sistema que podría estar relacionado con Aeroméxico”, detalló la dependencia en una nota informativa.

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Ofrecen datos en la plataforma Telegram

La indagatoria hace referencia a una publicación difundida en Telegram el 18 de septiembre, en la que un usuario ofrece una base de datos de Aeroméxico con más de 15 millones de registros.

Según la publicación, la información incluiría nombre completo, correo electrónico, teléfono, número de móvil, fecha de nacimiento y fecha de alta de los clientes.

“Esta Secretaría analizará los datos obtenidos durante el monitoreo para iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas”, enfatizó la institución a cargo de Raquel Buenrostro.

En caso de que se dé paso a un procedimiento judicial, “la autoridad actuará con estricto apego a derecho y en protección del interés público”, sentenció.

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FOTO DE ARCHIVO. En esta ilustración, tomada el 19 de junio de 2026, se puede ver el logotipo de la aplicación Telegram. REUTERS/Dado Ruvic

Funcionarios y servidores públicos están entre los afectados

La Secretaría precisó que logró obtener una muestra de 100 mil 092 registros con los mismos campos que se mencionan en la publicación de Telegram. Dentro de ese conjunto, la dependencia indicó que identificó nombres de diversas personas, entre ellas servidores públicos y figuras conocidas, aunque no reveló identidades específicas.

A partir de este hallazgo, la autoridad señaló que examinará la información recabada durante el monitoreo para determinar el alcance real de la exposición y establecer si existe una relación directa con los sistemas de la aerolínea o con los de algún proveedor externo.

Interesante el planteamiento que hace la AIMX, respecto a que la investigación de las autoridades sobre la vulneración de datos de clientes de Aeroméxico, podría permitir casos de extorsión, así como revictimización de empresas y personas involucradas.

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