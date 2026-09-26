“El Flaco” operaba en CDMX con protección oficial, acusa Anabel Hernández

La periodista y escritora Anabel Hernández presenta su último libro "Narcocracia". (Infobae/Jenifer Nava)

Guardar

José Ángel Rivera Zazueta, alias “El Flaco” o “Don Flaco”, fue detenido en Cuauhtémoc en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el FBI y la DEA, con fines de extradición a Estados Unidos. La periodista Anabel Hernández afirmó en su podcast Narcosistema que el operador del Cártel de Sinaloa actuó durante años con la protección del gobierno que encabezó Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la capital, una acusación que el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó de forma pública.

Hernández difundió por primera vez un audio de un testigo colaborador de la DEA que, según la periodista, escuchó de manera directa el nombre de Sheinbaum vinculado al reparto de droga incautada. La comunicadora sostuvo que esa relación permitió a José Ángel Rivera Zazueta operar sin obstáculos en la Ciudad de México durante varios años.

PUBLICIDAD

Anabel Hernández vincula a Claudia Sheinbaum con la protección de El Flaco en la capital

Hernández relató que un exsocio de Rivera Zazueta, convertido en colaborador de la DEA, le describió en una entrevista de noviembre de 2023 en California cómo funcionaba la protección. El testigo afirmó ante la periodista que la organización debía entregar la mitad de cada cargamento decomisado a cambio de que las autoridades liberaran el resto.

“No, no, trae a todos ahí decomisando para quedarse con la mitad. Y si no le das la mitad, te detiene y te quita todo”, relató el excolaborador del Flaco a Hernández en el audio difundido en Narcosistema. El testigo identificó a Sheinbaum como la persona que ordenaba ese reparto cuando ejercía como jefa de Gobierno.

PUBLICIDAD

Anabel Hernández anunció Narcocracia, su nuevo libro editado por Grijalbo, en el que Sergio Villarreal Barragán "El Grande", ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, revela cómo los cárteles mexicanos penetraron las instituciones del Estado durante tres décadas. (CUARTOSCURO/Narcosistema)

Hernández documentó estas acusaciones desde 2024 en el capítulo “La heredera” de su libro La historia secreta, que atribuye a Rivera Zazueta una base de operaciones en la capital con el consentimiento de Sheinbaum. El texto menciona también al entonces secretario de Seguridad Pública capitalina, García Harfuch, y a la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional como parte del esquema de protección.

La periodista sostuvo que el libro generó molestia en el entonces candidato presidencial de Morena y que expuso por primera vez la relación entre el operador y el gobierno capitalino. Hernández añadió que Rivera Zazueta pagaba entre USD 1,000 y USD 2,000 por cada kilogramo de cocaína que llegaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dinero que distribuía entre integrantes de la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional.

PUBLICIDAD

La comunicadora señaló que esa protección permitió a Rivera Zazueta refugiarse en la capital en 2020, después de huir de una orden de captura emitida en Italia. Hernández ubicó su llegada a la Ciudad de México en el mismo periodo en que Sheinbaum ejercía como jefa de Gobierno.

Hernández relató además que el testigo colaborador situó una bodega del operador en la colonia Roma, dato que la periodista había publicado en 2024. Años después, la detención de Rivera Zazueta ocurrió finalmente en la alcaldía donde se ubica esa colonia.

La periodista y escritora Anabel Hernández presenta su último libro "Narcocracia". (Infobae/Jenifer Nava)

La autora interpretó la coincidencia entre el punto que documentó en su libro y el lugar real de la captura como una confirmación de su investigación. Hernández afirmó que esa información ya era del conocimiento del gobierno de Estados Unidos desde 2023, cuando el testigo colaboraba con la DEA.

PUBLICIDAD

La periodista planteó que la detención respondió a presión de Washington y no a una decisión voluntaria del gobierno mexicano de romper el vínculo con el operador. Hernández comparó el caso con el de Genaro García Luna, exfuncionario condenado en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

La comunicadora afirmó que el gobierno estadounidense utiliza la colaboración en materia de seguridad para forzar a las autoridades mexicanas a detener a narcotraficantes que podrían señalar a funcionarios locales. Hernández sostuvo que ese mecanismo explica por qué el operativo se ejecutó pese a los presuntos vínculos que ella documentó.

Omar García Harfuch niega vínculos políticos de Rivera Zazueta tras su detención

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que Rivera Zazueta tuviera nexos identificados con políticos mexicanos. Harfuch hizo esa afirmación durante la conferencia mañanera del 25 de septiembre, la cual recogió Infobae.

PUBLICIDAD

Narcocracia / Jenifer Nava

“Con políticos no, no tenemos ningún vínculo de este sujeto”, afirmó Harfuch ante Infobae. El funcionario explicó que el Gabinete de Seguridad no contaba con información que acreditara ese tipo de conexiones.

Harfuch relató al medio que las autoridades mexicanas ya mantenían contacto con agencias de Estados Unidos y con autoridades italianas antes de la captura. El funcionario indicó que la ubicación del operador se derivó de intercambios de información con el FBI, la DEA e Interpol México.

El secretario detalló que las corporaciones ubicaron a Rivera Zazueta luego de que el operador participara en un evento civil privado. “No se pudo detener ahí porque había mucha gente. Posteriormente se detiene a solas”, explicó Harfuch ante el medio.

PUBLICIDAD

García Harfuch precisó que Rivera Zazueta era buscado principalmente por su presunta participación en el traslado de precursores químicos y que la carpeta de investigación permanecía abierta en la Fiscalía General de la República. El funcionario añadió que el detenido formaba parte de un conjunto más amplio de personas investigadas.

La periodista y escritora Anabel Hernández presenta su último libro "Narcocracia". (Infobae/Jenifer Nava)

La agencia Reuters confirmó la captura y consignó que Rivera Zazueta había sido sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en enero de 2023 por su presunta participación en el tráfico de fentanilo. La agencia citó a Harfuch como la fuente que anunció el arresto a través de la red social X.

PUBLICIDAD

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos calificó a Rivera Zazueta como uno de sus objetivos prioritarios y destacó el intercambio de información con las autoridades mexicanas que permitió la captura. La DEA señaló que continuará la colaboración para desarticular redes de precursores químicos vinculadas con drogas sintéticas.

La detención se ejecutó en cumplimiento de una orden provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos. El proceso judicial continuará conforme a las disposiciones legales correspondientes antes de que se resuelva un eventual traslado del operador.

Quién es José Ángel Rivera Zazueta, alias El Flaco, según la investigación periodística

Rivera Zazueta nació el 15 de agosto de 1987 en Culiacán, Sinaloa, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo identificó como uno de los principales traficantes de fentanilo del Cártel de Sinaloa. El operador controló el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de la caída de Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada.

PUBLICIDAD

El "Flaco" permanece prófugo de la justicia en Italia

Una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project, citada por Infobae, indicó que Rivera Zazueta residió en Kaohsiung, ciudad portuaria de Taiwán, desde donde coordinaba el envío de precursores químicos para El Mayo Zambada. Esa base le permitió mantener contacto directo con proveedores del este asiático.

En 2019, El Mayo Zambada envió a Rivera Zazueta a Italia para abrir una ruta aérea de cocaína hacia Europa desde el aeropuerto de Catania, en Sicilia. El plan contemplaba un primer envío de 1,5 toneladas destinadas a la ‘Ndrangheta, organización calabresa señalada de controlar cerca del 80% de la cocaína que ingresa al continente europeo.

Un informante alertó a la policía financiera italiana en Catania y el capitán Pablo Leccese identificó a tres cómplices guatemaltecos de la célula. Las autoridades italianas detuvieron a dos de ellos en enero de 2020 y decomisaron 385 kilogramos de cocaína, mientras Rivera Zazueta evadió la captura.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Rivera Zazueta el 30 de enero de 2023 bajo la Orden Ejecutiva 14059, por colaborar con la empresa china Shanghai Fast-Fine Chemicals en el envío de precursores químicos con etiquetado falso. La dependencia también lo responsabilizó de mover cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia y Guatemala.

Claudia Sheinbaum afirmó que la FGR aún revisa los permisos de la empresa vinculada al aseguramiento de combustible en San José Iturbide, Guanajuato. Crédito: Presidencia

Registros del Tesoro citados por Infobae señalan que Rivera Zazueta utilizaba una segunda identidad bajo el nombre de Miguel Ángel Rivera Salas, documentada en una licencia de conducir con fotografía distinta a la de sus registros oficiales. Ese cambio le generaba una CURP diferente y le permitía moverse entre América, Asia y Europa.

Según la investigación de Hernández, Rivera Zazueta llegó a trasladar entre 500 y 800 kilogramos de cocaína por semana durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La periodista sostuvo en su libro que el operador también sobornaba a funcionarios federales de ese gobierno, incluidos mandos de la Guardia Nacional.

El expediente judicial abierto en Catania permanece activo y forma parte de los antecedentes que Estados Unidos podría usar en el proceso de extradición. Rivera Zazueta enfrenta ahora una investigación que, según la Fiscalía General de la República, continúa más allá de la detención ya ejecutada.