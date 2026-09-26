México

Oaxaca: denuncian despojo de terrenos y “extorsión institucionalizada” en Santo Domingo Teojomulco

El esquema, que ya calificaron de “extorsión institucionalizada”, dejó 210 familias desplazadas y se replica en otras comunidades de la Sierra Sur

Un grupo de personas, incluyendo adultos y niños, camina por un camino de tierra. Llevan bolsas, botellas y algunos cargan bebés. Al fondo se ven montañas y estructuras rústicas.
Familias, incluyendo mujeres y niños, caminan por un camino polvoriento en Sinaloa, huyendo de la violencia que ha forzado el desplazamiento de tres mil personas en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Autoridades de San Pedro El Alto acusaron a los gobernantes de Santo Domingo Teojomulco de aplicar, desde hace 20 años, una estrategia de invasión de tierras para obtener recursos federales. Luciano Pérez Zárate, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, y el asesor jurídico Alejandro Morales Díaz presentaron la denuncia en la Cámara de Diputados.

Los representantes explicaron que las autoridades municipales de Teojomulco, electas mediante usos y costumbres, ocupan terrenos con el respaldo de civiles armados. Después inician mesas de negociación, aceptan retirarse y cobran apoyos del gobierno federal por el conflicto.

PUBLICIDAD

Los denunciantes responsabilizaron al gobierno de Salomón Jara de ignorar la petición de auxilio de más de 200 familias desplazadas. Advirtieron además que otras comunidades ya replican ese método, al que llamaron “extorsión institucionalizada”.

El origen del conflicto y las cifras del despojo

El esquema de invasiones arrancó en 2006, según el relato de los comuneros ante los diputados. Desde entonces, los pobladores de Teojomulco han tomado terrenos de localidades vecinas de la Sierra Sur, entre ellas San Lorenzo Texmelucan y Santiago Sochiltepec.

FOTO ARCHIVO: Soldados patrullan mientras la gente huye de la violencia de las bandas armadas, que ha obligado a los residentes a evacuar con la ayuda de las autoridades gubernamentales que establecieron campamentos para desplazados, en Yajalón, estado de Chiapas, México 9 de junio de 2024. REUTERS/Manuel Orbegozo/Foto de archivo
FOTO ARCHIVO: Soldados patrullan mientras la gente huye de la violencia de las bandas armadas, que ha obligado a los residentes a evacuar con la ayuda de las autoridades gubernamentales que establecieron campamentos para desplazados, en Yajalón, estado de Chiapas, México 9 de junio de 2024. REUTERS/Manuel Orbegozo/Foto de archivo

En 2014, un primer grupo armado ingresó a las rancherías de Río Cacho, Río Durazno y Llano Manteca. Aquella incursión dejó una veintena de familias desplazadas y la usurpación de miles de hectáreas, según registros periodísticos previos sobre el conflicto.

PUBLICIDAD

El mismo patrón se repitió en 2023 y 2024 contra rancherías de San Pedro El Alto, entre ellas El Tlacuache y La Cofradía. Los denunciantes detallaron que, en total, Santo Domingo Teojomulco ha usurpado unas 17 mil hectáreas de su territorio.

Como consecuencia de esas incursiones, 210 familias de San Pedro El Alto resultaron desplazadas. Los afectados exigieron ante los legisladores el regreso seguro de esas personas a sus hogares.

¿Qué acusan las autoridades de Oaxaca? Comuneros de San Pedro El Alto denunciaron ante la Cámara de Diputados que Santo Domingo Teojomulco invade tierras vecinas desde 2006 con apoyo de civiles armados, negocia su retiro y cobra recursos federales por el conflicto, en un patrón que ya calificaron de extorsión institucionalizada y que dejó 210 familias desplazadas.

Miembros de un "ejido" local, una zona de tierras comunales, montan guardia ante posibles ataques en Nicolás Bravo, a las afueras de Tila, Chiapas, en México, el lunes 17 de junio de 2024. La población huye de la localidad debido a la violencia relacionada con el crimen organizado. (AP Foto/Fernando Llano)
Miembros de un "ejido" local, una zona de tierras comunales, montan guardia ante posibles ataques en Nicolás Bravo, a las afueras de Tila, Chiapas, en México, el lunes 17 de junio de 2024. La población huye de la localidad debido a la violencia relacionada con el crimen organizado. (AP Foto/Fernando Llano)

El modus operandi: desalojos armados al amanecer

Los denunciantes describieron el mecanismo que se repite en cada invasión. Varios cientos de hombres con armas de alto poder, sin identificación de policía, llegan en las primeras horas del día para desalojar a los pobladores.

Pérez Zárate y Morales Díaz explicaron ante los legisladores que el objetivo real de los invasores no es la posesión permanente de la tierra. Buscan, según su denuncia, acceder a los recursos del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, que opera la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

“Ellos saben que si invaden tierras, se llevan el caso a juicio, y aunque la autoridad ordene la restitución, en algunos casos los agresores acceden a programas federales donde se intercambia tierra por recursos”, denunciaron los representantes de San Pedro El Alto ante los diputados.

Los comuneros agregaron ante la Cámara: “Tan es así que ya lo hicieron en ocasiones anteriores y parte de ese dinero lo utilizan para armarse”. Esa acusación vincula directamente los subsidios estatales con la compra de armamento por parte del grupo invasor.

Soldados patrullan junto a comercios cerrados en Tila, en el estado de Chiapas, México, el martes 18 de junio de 2024. La población huye de la localidad debido a la violencia relacionada con el crimen organizado. (AP Foto/Fernando Llano)
Soldados patrullan junto a comercios cerrados en Tila, en el estado de Chiapas, México, el martes 18 de junio de 2024. La población huye de la localidad debido a la violencia relacionada con el crimen organizado. (AP Foto/Fernando Llano)

Un tribunal agrario ya había reconocido en fallos previos que las tierras disputadas pertenecen legítimamente a San Pedro El Alto. Pese a esa resolución, los denunciantes afirmaron que la ocupación armada continuó sin que las instituciones ejecutaran la restitución.

Un juez federal también concedió un amparo a la comunidad afectada ante la omisión de garantizar su seguridad. La resolución ordenó proteger de manera completa y permanente a los pobladores y mantener el diálogo entre ambas comunidades.

La expansión del método a otras comunidades y el reclamo al gobierno federal

Los representantes de San Pedro El Alto alertaron que la táctica de invasión con fines de negociación ya fue copiada por otras localidades. Mencionaron específicamente a Santa María Lachixio como una comunidad que replicó el esquema.

Esa expansión del método, según los denunciantes, confirma el riesgo de que la impunidad en el caso de Teojomulco se convierta en un incentivo para nuevos despojos en la Sierra Sur de Oaxaca. Los comuneros insistieron en que la falta de sanciones alimenta la repetición del delito.

Agricultores pasan junto a tiendas cerradas para trabajar en el campo bajo la vigilancia de soldados en Tila, en el estado de Chiapas, México,el martes 18 de junio de 2024. La población se está marchando de la localidad debido a la violencia relacionada con el crimen organizado. (AP Foto/Fernando Llano)
Agricultores pasan junto a tiendas cerradas para trabajar en el campo bajo la vigilancia de soldados en Tila, en el estado de Chiapas, México,el martes 18 de junio de 2024. La población se está marchando de la localidad debido a la violencia relacionada con el crimen organizado. (AP Foto/Fernando Llano)

Ante los diputados, los pobladores exigieron la intervención directa del gobierno federal para resolver el conflicto. Pidieron el regreso seguro de las familias desplazadas a sus rancherías de origen.

También solicitaron garantías de seguridad permanentes para los habitantes de la zona. El tercer reclamo formal fue la reintegración de la posesión legal de los predios usurpados a sus propietarios originales.

Los denunciantes reiteraron que el gobierno estatal de Salomón Jara ha desatendido las alertas presentadas durante años. La denuncia ante la Cámara de Diputados representa, según los propios afectados, un intento de escalar el caso a instancias federales ante el estancamiento en Oaxaca.

Temas Relacionados

OaxacadespojofamiliasdenunciaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones HOY 26 de septiembre: marcha por los 43 normalistas provoca cortes viales

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones HOY 26 de septiembre: marcha por los 43 normalistas provoca cortes viales

Fraude digital, atención global

Las redes criminales han encontrado en el entorno digital un territorio sin fronteras para cometer fraudes y extorsiones

Fraude digital, atención global

Gobierno de México pide extremar precauciones en Baja California por Huracán Polo

Actualmente este fenómeno meteorológico es categoría 4 en la escala Saffir-Simpson

Gobierno de México pide extremar precauciones en Baja California por Huracán Polo

La última presencia de México en la Presidents Cup

Abraham Ancer hizo historia en la Presidents Cup 2019 al convertirse en protagonista del equipo Internacional y enfrentar a Tiger Woods en el primer partido de los individuales

La última presencia de México en la Presidents Cup

El pequeño grupo criminal que puede someter al país cuando el gobierno no desmantela sus estructuras

Combatir al crimen organizado exige desmantelar sus estructuras, no solo aumentar las detenciones

El pequeño grupo criminal que puede someter al país cuando el gobierno no desmantela sus estructuras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Penal de Barrientos: reos pagan hasta 20 mil pesos para dejar de dormir en los pasillos

Penal de Barrientos: reos pagan hasta 20 mil pesos para dejar de dormir en los pasillos

Irving es señalado por decapitar a un hombre y pertenecer al CJNG en Ecatepec: ya fue capturado

“El Flaco” operaba en CDMX con protección oficial, acusa Anabel Hernández

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Anabel Hernández cuestiona a Sheinbaum por no tocar a Rocha Moya

Durante misa sicarios acribillaron a una mujer danzante en una iglesia en Guanajuato l Video

ENTRETENIMIENTO

Se armó la campal: en medio de gritos Manelyk González y Natalia Alcocer protagonizan fuerte pelea en La Granja VIP

Se armó la campal: en medio de gritos Manelyk González y Natalia Alcocer protagonizan fuerte pelea en La Granja VIP

Horacio Beamonte, actor de Televisa con cáncer, es hospitalizado tras perder la conciencia por estrés de un casting

Memo Ochoa y Grupo Firme protagonizan emotivo encuentro en Madrid y celebran el orgullo mexicano

Aleks Syntek regresa a los escenarios en la Feria del Queso Acatlán 2026: fechas y cartelera completa

Jaime Maussan conoce a Comando Chihuahua y redes lo bautizan como un perro ‘fuera de este mundo’

DEPORTES

El lanzador mexicano Andrés Muñoz sufre desafortunada lesión y se pierde el cierre de temporada con los Mariners

El lanzador mexicano Andrés Muñoz sufre desafortunada lesión y se pierde el cierre de temporada con los Mariners

Las exigentes condiciones que pidió la Selección Española durante su visita a Puebla antes de conquistar el Mundial 2026

Memo Ochoa y Grupo Firme protagonizan emotivo encuentro en Madrid y celebran el orgullo mexicano

Julio César Chávez ‘explota ‘contra influencer por una broma y casi se van a los golpes | VIDEO

Hermanos de Arturo ‘Lobito’ Torres lanzan doloroso adiós tras muerte del boxeador: “¿Cómo despierto de esta pesadilla?”