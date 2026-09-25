México

Gobierno reporta récord en generación de empleo por turismo: 54% corresponde a mujeres

México batió récord con 59.7 millones de visitantes internacionales entre enero y julio de 2026, un aumento del 7% frente a 2025

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Josefina Rodríguez, titular de Turismo. Screenshot /@josefinarodzam
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La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer los avances en turismo durante los primeros dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre los cinco récords que México rompió, destacó la generación de empleos: sumó 5.07 millones de puestos durante el segundo trimestre de 2026.

Durante la conferencia de prensa ‘Mañanera del Pueblo’ de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este 25 de septiembre desde Tabasco, la funcionaria federal destacó que el 54% de los empleos turísticos generados han sido ocupados por mujeres.

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“Alcanzamos 5.07 millones de personas. Esa es la cifra más alta que se ha registrado en empleo turístico y equivale al 9.3% del empleo nacional”, declaró Rodríguez Zamora.

La funcionaria sostuvo que el turismo representa una fuente de ingresos para las comunidades y para los trabajadores vinculados con las actividades del sector. “Por eso decimos que el turismo es un generador, sí, de derrama económica, pero sobre todo de prosperidad compartida”, afirmó.

Además, expuso que las mujeres concentraron más de la mitad de los puestos registrados en el sector. El 54% del empleo turístico correspondió a mujeres, según los datos presentados durante la conferencia.

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México registra cinco récords en indicadores turísticos

La titular de la Secretaría de Turismo informó que México rompió cinco récords históricos entre enero y julio de 2026, con 59.7 millones de visitantes internacionales, un aumento de 7% frente al mismo periodo de 2025.

Del total de visitantes, 28.9 millones fueron turistas internacionales que pernoctaron en el país, lo que representó un alza de 4.5% anual. La dependencia contrastó ese resultado con el crecimiento mundial de 3% en el número de turistas.

“México va arriba de la media”, dijo Rodríguez Zamora

La derrama económica de los viajeros internacionales llegó a 21,743 millones de dólares durante los primeros siete meses del año, un crecimiento de 1.3%, de acuerdo con la presentación. En el segmento de cruceros, el país recibió 7.4 millones de pasajeros, 13.6% más que entre enero y julio de 2025. El gasto de esos visitantes superó los 649 millones de dólares, con un incremento de 17.3%.

En materia de promoción, la Secretaría de Turismo lanzó la campaña “México Está de Moda” y participó en 25 ferias y caravanas internacionales en tres continentes, con más de 1 millón de asistentes, más de 14,000 citas de negocios y más de 500 expositores mexicanos. Se anunciaron 140 nuevas rutas aéreas, con presencia en mercados de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España, China, Argentina, Colombia, Brasil, Francia e Italia.

El Primer Tianguis Turístico Internacional en Acapulco generó 1,038 millones de pesos en ventas, un incremento del 137% respecto a 2024. El sector deportivo aportó 1,276 millones de pesos de derrama económica a través de 94 eventos y más de 76,000 noches de ocupación hotelera.

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